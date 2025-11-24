अब बच्चे नहीं बना सकेंगे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और सोशल मीडिया अकाउंट; यहां बनेगा कानून

संक्षेप: सोशल मीडिया के चलते पड़ते बुरे असर को देखते हुए मलेशिया ने बच्चों के लिए इसे बैन करने का फैसला किया है। संकेत मिले हैं कि नए बिल के साथ यह बैन अगले साल लगेगा।

सोशल मीडिया के बढ़ते बुरे असर को देखते हुए मलेशिया बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खासकर बच्चों और किशोरों की मेंटल हेल्थ, ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल एब्यूज को लेकर लगातार बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने फैसला किया है कि नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर अब सीधे बैन लगाया जाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का असर ना सिर्फ बच्चों की आदतों और व्यवहार पर पड़ता है, बल्कि यह उन्हें मानसिक तनाव, साइबरबुलीइंग और ऑनलाइन एब्यूज के खतरे में भी डालता है। कई स्टडीज बताती हैं कि कम उम्र में बच्चे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा प्रेशर और एब्यूज का सामना करते हैं- चाहे वह फेक आइडेंटिटी, अनचाहे मेसेज या सोशल वैलिडेशन के नाम पर मानसिक दबाव हो।

अब बच्चे नहीं बना पाएंगे अकाउंट खतरों को ध्यान में रखते हुए मलेशिया की सरकार ने फैसला किया है कि वह एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके साथ 16 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे किसी भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे।

मलेशिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर फाहमी फादिल के मुताबिक, यह प्रस्तावित बैन अगले साल से इफेक्टिव हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने और उनकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट रखने के लिए उठाया जा रहा है।

फैसले के बाद सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी एज-ऑथेंटिकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। सरकार यह तय करना चाहती है कि प्लेटफॉर्म्स केवल उम्र पूछकर बच्चों को प्रवेश ना दें, बल्कि कड़े वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किए जाएं, जिससे 16 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह अकाउंट ना बना सकें।