₹70 से कम का Jio का यह 'कमाल' प्लान बना बजट यूजर्स की पसंद, 7 दिन तक खत्म होगी डेटा की टेंशन
अगर आपका रोज का डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो Reliance Jio का 70 रुपए से कम का प्लान आपके काम आ सकता है। इस प्लान में 7 दिन की वैलिडिटी के साथ अतिरिक्त डेटा मिलता है।
देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio अपने ग्राहकों के लिए अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई प्रीपेड प्लान और डेटा वाउचर ऑफर करती है। अगर आपका डेली डेटा लिमिट बार-बार खत्म हो जाती है और आपको कुछ दिनों के लिए अतिरिक्त इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो Jio का 69 रुपए वाला डेटा वाउचर एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिनके पास पहले से कोई एक्टिव Jio प्रीपेड प्लान है और उन्हें कुछ दिनों के लिए अतिरिक्त डेटा चाहिए। 70 रुपए से कम में मिलने वाला यह प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ 6GB हाई-स्पीड डेटा देता है।
Jio का 69 रुपए वाले प्लान के फायदे
Reliance Jio का 69 रुपए प्रीपेड प्लान वास्तव में एक डेटा वाउचर (Data Booster) है। इसका मतलब है कि यह आपके मौजूदा प्रीपेड प्लान के साथ काम करता है। यदि आपके नंबर पर पहले से कोई ऐसा प्लान एक्टिव है जिसमें सर्विस वैलिडिटी मौजूद है, तभी आप इस डेटा वाउचर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर पर कोई एक्टिव रिचार्ज नहीं है, तो केवल 69 रुपए का वाउचर रिचार्ज कराने से कॉलिंग, SMS या इंटरनेट सर्विस शुरू नहीं होगी।
Jio के इस डेटा वाउचर में यूजर्स को कुल 6GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी 7 दिनों की वैलिडिटी है। यानी रिचार्ज करने के बाद अगले सात दिनों तक आप अतिरिक्त डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
79 रुपए वाले प्लान से कितना अलग है 69 रुपए वाला प्लान
अगर Jio के अगले डेटा वाउचर की बात करें तो वह 79 रुपए का प्लान है। इस प्लान में यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। हालांकि इसमें सिर्फ 3GB डेटा दिया जाता है, जो 69 रुपए प्लान के मुकाबले आधा है। लेकिन 79 रुपए वाले प्लान की खास बात यह है कि इसमें 30 दिनों के लिए JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। यानी अगर आप OTT कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो यह प्लान आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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