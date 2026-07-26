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काम की बात: 12 महीने 'No Recharge', 200Mbps की स्पीड से चलेगा इंटरनेट, 5000GB डेटा भी

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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आज हम आपको रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड वाले सबसे सस्ते Broadband प्लान्स बता रहे हैं। लिस्ट में 200Mbps तक स्पीड वाले प्लान्स शामिल हैं, जिनकी कीमत 1000 रुपये प्रति माह से भी कम है। देखें आपके बजट में कौन सा फिट बैठ रहा है।

Broadband
BSNL के पास एक ऐसा Broadband प्लान है, जिसकी कीमत 6 महीने के लिए 1,999 रुपये है। इस सस्ता प्लान में 40Mbps की इंटरनेट स्पीड मिलती है।

Broadband कनेक्शन लगवाने का प्लान है और सबसे कम कीमत में तेज स्पीड वाला प्लान तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको BSNL के सस्ते और यूनिक्स प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जो हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ आते हैं। लिस्ट में एक ऐसे प्लान भी है, जिसकी 6 महीने की कीमत 2,000 रुपये से कम है। लिस्ट में हमने 1000 रुपये प्रति माह से कम कीमत में आने वाले 200Mbps तक स्पीड वाले प्लान्स को भी शामिल किया है। देखें आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा...

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1. Fibre Home WiFi

बीएसएनएल के पास फाइबर होम वाईफाई नाम का एक यूनिक ब्रॉडबैंड प्लान है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान की कीमत 6 माह के लिए मात्र 1999 रुपये है। कंपनी का कहना है कि इसमें 199 दिन सर्विस मिलेगी। इस प्लान में ग्राहकों को 1400GB डेटा तक 40Mbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। लेकिन रहे कि यह प्लान मंथली और एनुअल ऑप्शन के साथ उपलब्ध नहीं है। एक एकमुश्त 1999 रुपये देकर 6 महीने के लिए खरीदना होगा। यह प्लान सिर्फ ग्रामीण इलाकों में 'इंडिविजुअल' कैटेगरी के लिए है। इसमें IFTV: 500+ फ्री टू एयर चैनल्स भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:Freedom Offer की धूम : पूरे 15 महीने No Recharge, रोज मिलेगी 100Mbps स्पीड

2. Fibre Super Star Premium Plus OTT

आप बीएसएनएल के फाइबर सुपर स्टार प्रीमियम प्लस OTT प्लान पर भी विचार कर सकते हैं, जिसके कीमत 999 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 10Mbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। आप इसे 5994 रुपये देकर में 6 महीन और 11,988 रुपये एकमुश्त देकर में 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। इसमें OTT (JioHotstar,ZEE5,Lionsgate,Hungama,Shemaroo,EpicOn) बेनिफिट्स के साथ IFTV: 500+ फ्री टू एयर चैनल्स भी शामिल हैं।

3. Fibre Value Plus OTT

लिस्ट में फाइबर वैल्यू प्लस OTT प्लान भी शामिल है, जिसके कीमत 849 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 150Mbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 10Mbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। आप इसे 5094 रुपये देकर में 6 महीन और 10,188 रुपये एकमुश्त देकर में 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। इसमें IFTV: 500+ फ्री टू एयर चैनल्स भी शामिल हैं। ग्राहक Pack-1(JioHotstar) / Pack-2( ZEE5) / Pack-3(Hungama, Lionsgate, ShemarooMe, EpicOn) में से कोई दो OTT पैक चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पूरे 12 महीने केवल ₹399 में चलाएं 50Mbps ब्रॉडबैंड, 3000GB डेटा, 500 TV चैनल भी

4. Fibre Basic Plus

फाइबर बेसिक प्लस प्लान की कीमत 599 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 4000GB डेटा तक 100Mbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। आप इसे 3593 रुपये देकर में 6 महीन और 7,188 रुपये एकमुश्त देकर में 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। इसमें IFTV: 500+ फ्री टू एयर चैनल्स भी शामिल हैं।

5. Fibre Basic

फाइबर बेसिक प्लान की कीमत 499 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB डेटा तक 60Mbps स्पीड मिलती है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी। प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी शामिल है। आप इसे 2993 रुपये देकर में 6 महीन और 5988 रुपये एकमुश्त देकर में 12 महीनों के लिए ले सकते हैं। इसमें IFTV: 500+ फ्री टू एयर चैनल्स भी शामिल हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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