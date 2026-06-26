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ये कंपनी ला रही सबसे दमदार 14000mAh बैटरी वाला फोन, एक बार चार्ज करने पर कई दिन चलेगा

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Honor के नए स्मार्टफोन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि कंपनी 14,000mAh बैटरी वाले फोन पर काम कर रही है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन का वजन करीब 220 ग्राम बताया जा रहा है, जो इस कैटेगरी के हिसाब से काफी कम माना जा रहा है।

ये कंपनी ला रही सबसे दमदार 14000mAh बैटरी वाला फोन, एक बार चार्ज करने पर कई दिन चलेगा

स्मार्टफोन खरीदते समय आज सबसे ज्यादा लोग बैटरी पर ध्यान दे रहे हैं। हर कोई चाहता है कि फोन बार-बार चार्ज न करना पड़े और एक बार चार्ज करने के बाद पूरे दिन आराम से चले। इसी जरूरत को देखते हुए अब स्मार्टफोन कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी बैटरी वाले फोन लॉन्च कर रही हैं। इसी बीच Honor को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एक ऐसे स्मार्टफोन पर काम कर रही है जिसमें 14,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। अगर यह फोन लॉन्च होता है तो यह अब तक के सबसे बड़ी बैटरी वाले सामान्य स्मार्टफोन्स में शामिल हो सकता है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन का वजन करीब 220 ग्राम बताया जा रहा है, जो इस कैटेगरी के हिसाब से काफी कम माना जा रहा है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक इस फोन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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14,000mAh बैटरी वाला फोन बना रही है Honor

चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station की लीक के मुताबिक Honor का नया स्मार्टफोन फिलहाल New Product Introduction (NPI) स्टेज में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि कंपनी इस डिवाइस को कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन की तरफ ले जा रही है। यदि सब प्लानिंग ठीक रही तो आने वाले महीनों में यह फोन आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।

एक चार्ज में कई दिन चल सकता है फोन

Honor के इस फोन की 14,000mAh बैटरी के साथ आने की उम्मीद है जिससे इसकी बैटरी लाइफ मौजूदा स्मार्टफोन्स से काफी बेहतर हो सकती है। आज ज्यादातर फ्लैगशिप स्मार्टफोन 5,000mAh से 6,000mAh बैटरी के साथ आते हैं, जबकि Honor का यह फोन उनसे लगभग तीन गुना बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है। ऐसे में सामान्य इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए फोन चार से पांच दिन या उससे भी ज्यादा समय तक चल सकता है।

इतनी बड़ी बैटरी के बाद भी ज्यादा भारी नहीं होगा फोन

आमतौर पर बड़ी बैटरी वाले फोन काफी मोटे और भारी होते हैं। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Honor का यह स्मार्टफोन करीब 220 ग्राम वजन का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूजर्स को बड़ी बैटरी के साथ हल्का डिजाइन भी मिल सकता है। Honor पिछले कुछ समय से बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। कंपनी पहले ही 10,000mAh और 11,000mAh के आसपास बैटरी वाले डिवाइस पेश कर चुकी है। अब कंपनी 14,000mAh बैटरी वाला फोन लाने की तैयारी में है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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