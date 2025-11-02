Jio और Airtel से बेहतर है ये रीचार्ज प्लान, 350 रुपये से कम में 50 दिन तक डेली डाटा
संक्षेप: जियो और एयरटेल के मुकाबले BSNL का प्लान सस्ता है और इसकी कीमत 350 रुपये से कम है। यह प्लान 50 दिनों तक डेली 2GB डाटा ऑफर कर रहा है। आइए इसके बारे में बताते हैं।
प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi के मुकाबले सरकारी ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के प्लान्स कहीं बेहतर हैं। BSNL का सस्ता 350 रुपये से सस्ता प्लान 50 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। कंपनी का एक प्लान केवल 347 रुपये का है और इस बजट फ्रेंडली प्लान में 2GB डेली डाटा मिलता है। आइए आपको इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।
BSNL का 347 रुपये वाला प्लान
BSNL के इस प्रीपेड प्लान में 50 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। इस दौरान यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डाटा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर 100GB डाटा तक यूज किया जा सकता है। डाटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 80kbps तक कम हो जाएगी, जिससे बेसिक ब्राउजिंग या मेसेजिंग जारी रह सकेगी।
इसके अलावा, इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी शामिल है। देशभर में किसी भी नेटवर्क पर कॉल बिना किसी एक्सट्रा चार्ज के कर सकते हैं। वहीं, हर दिन 100 SMS फ्री मिलते हैं, जिससे यह प्लान डाटा, कॉलिंग और मेसेजिंग तीनों जरूरतों को पूरा करता है।
प्राइवेट कंपनियों से तुलना में BSNL का फायदा
जब आप इस प्लान की तुलना Jio या Airtel के समान डाटा वाले प्लानों से करते हैं, तो BSNL का यह ऑफर कहीं ज्यादा सस्ता दिखता है। उदाहरण के लिए, Jio और Airtel में 2GB/Day वाले प्लान आमतौर पर 700 रुपये से 750 रुपये तक में आते हैं, जिनकी वैलिडिटी करीब 56 दिन होती है। वहीं, BSNL सिर्फ 347 रुपये में लगभग वही बेनिफिट दे रहा है, जो इसे ‘Value for Money’ कैटेगरी में सबसे आगे रखता है।
बता दें, यह प्लान BSNL की वेबसाइट, MyBSNL App या नजदीकी BSNL रिटेलर के जरिए रिचार्ज किया जा सकता है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर इस प्लान की घोषणा करते हुए कहा है कि यह उन यूजर्स के लिए खास है जो 'लंबे समय तक चलने वाला, कम खर्च वाला और भरोसेमंद मोबाइल प्लान' चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।