Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़this broadband plan under rs 700 offer 50mbps speed free jiohotstar and 450 tv channels
आ गया सस्ता ब्रॉडबैंड, ₹700 से कम में 50Mbps स्पीड, फ्री JioHotstar, 450 TV चैनल्स भी

आ गया सस्ता ब्रॉडबैंड, ₹700 से कम में 50Mbps स्पीड, फ्री JioHotstar, 450 TV चैनल्स भी

संक्षेप: घर या ऑफिस के लिए Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे प्लान बता रहे हैं, जो 700 रुपये से कम में 50Mbps की तेजतर्रार स्पीड के साथ OTT बेनिफिट्स भी दे रहा है। आइए, हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 01:40 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

35% OFF

TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network

TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network

  • checkTP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network
amazon-logo

₹1099

₹1699

खरीदिये

Downloader

Downloader

  • checkDownloader
amazon-logo

खरीदिये

ASUS ROUTER

ASUS ROUTER

  • checkASUS ROUTER
amazon-logo

खरीदिये

PARIS TRAVEL GUIDE 2025: A Stress-free Guide for Budget, Midrange and Luxury Travelers (Globe Router)

PARIS TRAVEL GUIDE 2025: A Stress-free Guide for Budget, Midrange and Luxury Travelers (Globe Router)

  • checkPARIS TRAVEL GUIDE 2025: A Stress-free Guide for Budget
  • checkMidrange and Luxury Travelers (Globe Router)
amazon-logo

₹435

खरीदिये

discount

50% OFF

Simxen Pack of 4 Self-Adhesive Punch-Free Base Holder, Power Strip Wall Mount, Can Carry 3 kg, Socket Holder Organiser for WiFi Router, Remote Control and Fabric Box

Simxen Pack of 4 Self-Adhesive Punch-Free Base Holder, Power Strip Wall Mount, Can Carry 3 kg, Socket Holder Organiser for WiFi Router, Remote Control and Fabric Box

  • checkSimxen Pack of 4 Self-Adhesive Punch-Free Base Holder
  • checkPower Strip Wall Mount
  • checkCan Carry 3 kg
amazon-logo

₹249

₹499

खरीदिये

घर या ऑफिस के लिए Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे प्लान बता रहे हैं, जो 700 रुपये से कम में 50Mbps की तेजतर्रार स्पीड के साथ OTT बेनिफिट्स भी दे रहा है। दरअसल, ACT Fibernet के पास अपने ग्राहकों के लिए यह पैसा वसूल प्लान है। कंपनी 700 रुपये से कम कीमत में 50Mbps की ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स की पेशकश कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, वह केवल बेंगलुरु में उपलब्ध है। यह प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो घर से काम करने के साथ-साथ मनोरंजन का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्लान को सीधे कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। इसी तरह के प्लान उन अन्य सर्किलों में भी खरीदे जा सकते हैं जहां ACT सेवाएं दे रहा है। हालांकि, अन्य सर्किल में प्लान की कीमत अलग हो सकती है। आइए, हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

35% OFF

TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network

TP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network

  • checkTP-link N300 WiFi Wireless Router TL-WR845N | 300Mbps Wi-Fi Speed | Three 5dBi high gain Antennas | IPv6 Compatible | AP/RE/WISP Mode | Parental Control | Guest Network
amazon-logo

₹1099

₹1699

खरीदिये

Downloader

Downloader

  • checkDownloader
amazon-logo

खरीदिये

ASUS ROUTER

ASUS ROUTER

  • checkASUS ROUTER
amazon-logo

खरीदिये

PARIS TRAVEL GUIDE 2025: A Stress-free Guide for Budget, Midrange and Luxury Travelers (Globe Router)

PARIS TRAVEL GUIDE 2025: A Stress-free Guide for Budget, Midrange and Luxury Travelers (Globe Router)

  • checkPARIS TRAVEL GUIDE 2025: A Stress-free Guide for Budget
  • checkMidrange and Luxury Travelers (Globe Router)
amazon-logo

₹435

खरीदिये

discount

50% OFF

Simxen Pack of 4 Self-Adhesive Punch-Free Base Holder, Power Strip Wall Mount, Can Carry 3 kg, Socket Holder Organiser for WiFi Router, Remote Control and Fabric Box

Simxen Pack of 4 Self-Adhesive Punch-Free Base Holder, Power Strip Wall Mount, Can Carry 3 kg, Socket Holder Organiser for WiFi Router, Remote Control and Fabric Box

  • checkSimxen Pack of 4 Self-Adhesive Punch-Free Base Holder
  • checkPower Strip Wall Mount
  • checkCan Carry 3 kg
amazon-logo

₹249

₹499

खरीदिये

ACT Basic Bonanza - 50Mbps Plan

इस प्लान की नाम ACT Basic Bonanza (एसीटी बेसिक बोनान्जा) है, जो बेंगलुरु सर्कल के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस प्लान की कीमत 675 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में यूजर्स को एक फ्री राउटर मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को 50Mbps की स्पीड और 750GB डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी मिलते हैं।

प्लान में JioHotstar, ZEE5, SunNXT, YuppTV सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स शामिल हैं। इस प्लान की कीमत 675 रुपये प्रति माह है। ध्यान रहे कि फाइनल बिल में GST भी शामिल होगा।

ये भी पढ़ें:सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान, तेज स्पीड के साथ 22 OTT, फ्री कॉल्स और 3300GB डेटा

बता दें कि Airtel और Jio, दोनों ही कंपनियों के पास 50Mbps स्पीड वाला कोई प्लान नहीं है, हालांकि BSNL के पास 50Mbps स्पीड वाला एक पैसा वसूल प्लान है। चलिए एक नजर डालते हैं बीएसएनएल के प्लान पर...

BSNL के पास Fibre Basic Neo Plan है। इस प्लान की कीमत 449 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB डेटा तक 50Mbps स्पीड मिलती है, जिसके बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है। इसे 6 महीने और 12 महीने के लिए भी खरीदा जा सकता है। लेकिन इस प्लान में कोई OTT बेनिफिट शामिल नहीं है।

सम्बंधित सुझाव

discount

50% OFF

TP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz, 5 Gigabit Ports, 4 External Antennas, MU-MIMO, Dual Band, WiFi Coverage with Access Point Mode, Black

TP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz, 5 Gigabit Ports, 4 External Antennas, MU-MIMO, Dual Band, WiFi Coverage with Access Point Mode, Black

  • checkTP-Link Archer AC1200 Archer C6 Wi-Fi Speed Up to 867 Mbps/5 GHz + 400Mbps/2.4 GHz
  • check5 Gigabit Ports
  • check4 External Antennas
amazon-logo

₹2499

₹4999

खरीदिये

NordVPN: Fastest VPN App for Fire TV | Stream Securely Without Interruptions

NordVPN: Fastest VPN App for Fire TV | Stream Securely Without Interruptions

  • checkNordVPN: Fastest VPN App for Fire TV | Stream Securely Without Interruptions
amazon-logo

खरीदिये

Router Reset Wizard

Router Reset Wizard

  • checkRouter Reset Wizard
amazon-logo

खरीदिये

discount

50% OFF

SIK 14 in 1 Game Accessory Set Free to Operate A Long Service Life Drop‑Proof Game Accessory for Switch for Switch Switch Host

SIK 14 in 1 Game Accessory Set Free to Operate A Long Service Life Drop‑Proof Game Accessory for Switch for Switch Switch Host

  • checkSIK 14 in 1 Game Accessory Set Free to Operate A Long Service Life Drop‑Proof Game Accessory for Switch for Switch Switch Host
amazon-logo

₹1603.26

₹3206.52

खरीदिये

discount

50% OFF

Cuzor Mini UPS 12V Router UPS up to 2A | Up to 5 Hours Backup | WiFi UPS Power Backup During powercuts | 2x2900 mAh | Mini ups for Router

Cuzor Mini UPS 12V Router UPS up to 2A | Up to 5 Hours Backup | WiFi UPS Power Backup During powercuts | 2x2900 mAh | Mini ups for Router

  • checkCuzor Mini UPS 12V Router UPS up to 2A | Up to 5 Hours Backup | WiFi UPS Power Backup During powercuts | 2x2900 mAh | Mini ups for Router
amazon-logo

₹1499

₹2999

खरीदिये

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Broadband

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।