आ गया सस्ता ब्रॉडबैंड, ₹700 से कम में 50Mbps स्पीड, फ्री JioHotstar, 450 TV चैनल्स भी
घर या ऑफिस के लिए Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे प्लान बता रहे हैं, जो 700 रुपये से कम में 50Mbps की तेजतर्रार स्पीड के साथ OTT बेनिफिट्स भी दे रहा है। दरअसल, ACT Fibernet के पास अपने ग्राहकों के लिए यह पैसा वसूल प्लान है। कंपनी 700 रुपये से कम कीमत में 50Mbps की ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स की पेशकश कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, वह केवल बेंगलुरु में उपलब्ध है। यह प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो घर से काम करने के साथ-साथ मनोरंजन का भी आनंद लेना चाहते हैं। इस प्लान को सीधे कंपनी की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। इसी तरह के प्लान उन अन्य सर्किलों में भी खरीदे जा सकते हैं जहां ACT सेवाएं दे रहा है। हालांकि, अन्य सर्किल में प्लान की कीमत अलग हो सकती है। आइए, हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं।
ACT Basic Bonanza - 50Mbps Plan
इस प्लान की नाम ACT Basic Bonanza (एसीटी बेसिक बोनान्जा) है, जो बेंगलुरु सर्कल के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इस प्लान की कीमत 675 रुपये प्रति माह है। इस प्लान में यूजर्स को एक फ्री राउटर मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को 50Mbps की स्पीड और 750GB डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
प्लान में JioHotstar, ZEE5, SunNXT, YuppTV सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स शामिल हैं। इस प्लान की कीमत 675 रुपये प्रति माह है। ध्यान रहे कि फाइनल बिल में GST भी शामिल होगा।
बता दें कि Airtel और Jio, दोनों ही कंपनियों के पास 50Mbps स्पीड वाला कोई प्लान नहीं है, हालांकि BSNL के पास 50Mbps स्पीड वाला एक पैसा वसूल प्लान है। चलिए एक नजर डालते हैं बीएसएनएल के प्लान पर...
BSNL के पास Fibre Basic Neo Plan है। इस प्लान की कीमत 449 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB डेटा तक 50Mbps स्पीड मिलती है, जिसके बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है। प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है। इसे 6 महीने और 12 महीने के लिए भी खरीदा जा सकता है। लेकिन इस प्लान में कोई OTT बेनिफिट शामिल नहीं है।
