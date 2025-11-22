गजब का ब्रॉडबैंड, हर महीने मिलेगा 9500 GB डेटा, साथ 1 Gbps स्पीड और OTT भी, बस इतनी है कीमत

संक्षेप: आज हम आपको एक ऐसे Broadband प्लान के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हर महीने आपको 9500GB डेटा मिलेगा। सिर्फ डेटा ही नहीं, प्लान में आपको 1Gbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड भी मिलेगी। प्लान में ढेर सारे OTT बेनिफिट्स भी शामिल हैं। देखें कीमत और खासियत

अगर आप भी अपने घर या फिर ऑफिस में एक तेजतर्रार स्पीड वाला Broadband लगवाने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसे ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हर महीने आपको 9500GB डेटा मिलेगा, यानी डेटा खत्म होने का झंझट खत्म। सिर्फ डेटा ही नहीं, प्लान में आपको 1Gbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड भी मिलेगी। दरअसल, BSNL के पास अपने ग्राहकों के लिए यह खास प्लान है, चलिए डिटेल में बताते हैं इस प्लान की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

BSNL Fibre Ruby OTT प्लान बीएसएनएल के पास फाइबर रूबी ओटीटी नाम के एक प्रीमियम प्लान है। इस प्लान की कीमत 4799 रुपये प्रति माह है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में ग्राहकों को 9500GB डेटा तक 1Gbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है। अगर इतना डेटा भी यूजर खत्म कर लेता है, तो 9500GB डेटा के बाद स्पीड घटकर 45Mbps रह जाती है। ग्राहक इस प्लान को लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। प्लान की कीमत 4799 रुपये प्रति माह है। इसे एकमुश्त 28,794 रुपये देकर 6 महीनों के लिए और 57,588 रुपये देकर 12 महीनों के लिए भी लिया जा सकता है।

सभी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉल्स प्लान के साथ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है। बस लैंडलाइन का इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।

ढेर सारे ओटीटी सब्सक्रिप्श भी प्लान में ढेर सारे OTT बेनिफिट़्स भी शामिल हैं। प्लान में Hotstar,Sony Liv, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस मिलता है।