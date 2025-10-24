Apple, OnePlus और Xiaomi का उड़ा मजाक! इस कंपनी ने शेयर किया फनी वीडियो

संक्षेप: टेक ब्रैंड RedMagic की ओर से एक मजेदार वीडियो शेयर किया गया है और इसमें बाकी ब्रैंड्स का मजाक बनाया गया है। इसमें ब्रैंड की ओर से बंप वाले कैमरा डिजाइन पर निशाना साधा है।

स्मार्टफोन की दुनिया में जब भी कोई ब्रैंड अपनी अनोखी मार्केटिंग से सुर्खियों में आता है, तो यूजर्स को भी मजा आता है। इस बार टेक कंपनी RedMagic ने कुछ ऐसा किया है जिसने पूरी टेक कम्युनिटी का ध्यान खींच लिया है। मजेदार बात यह है कि इस बार चर्चा फोन की परफॉर्मेंस की नहीं, बल्कि कंपनी की मॉकिंग स्किल्स की हो रही है।

दरअसल, RedMagic ने हाल ही में चीन में अपनी नई RedMagic 11 सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज का डिजाइन बाकी फ्लैगशिप फोन्स से एकदम अलग है, क्योंकि इसका कैमरा मॉड्यूल पूरी तरह फ्लैट है, यानि ना कोई बंप, ना कोई उभार। इसी को बेस बनाते हुए कंपनी ने Apple, OnePlus और Xiaomi जैसे बड़े ब्रैंड्स पर तंज कसा है, जिनके फोन्स में बड़े-बड़े कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलते हैं।

एनिमेटेड वीडियो से साधा निशाना कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक छोटा रोड रोलर उन फोन्स पर चलता है जिनके कैमरा बंप बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं। वीडियो में यह रोलर उन्हें फ्लैट कर देता है- जैसे कह रहा हो, ‘अब थोड़ा सीधा हो जाओ!’ यह वीडियो बेहद क्रिएटिव तरीके से आज के फ्लैगशिप फोन्स की सबसे बड़ी डिजाइन कमी पर वार करता है।

RedMagic ने इस वीडियो के साथ एक लाइन लिखी, ‘Why bulge when you can blend?’

यानी जब कैमरा फोन की बॉडी में ही आराम से फिट हो सकता है, तो इतना बड़ा बंप रखने की जरूरत क्या है? यह लाइन ना सिर्फ मजेदार है बल्कि एक मजबूत डिजाइन फिलॉसफी को भी सामने रखती है।

प्रीमियम डिजाइन के साथ आया फोन कंपनी का नया RedMagic 11 Pro+ इसी फिलॉसफी पर आधारित है। इसका कैमरा पूरी तरह फ्लश डिजाइन में है, जिससे फोन को किसी टेबल या फ्लैट सरफेस पर रखने पर वह डगमगाता नहीं। साथ ही, यह पकड़ने में भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। आज के भारी कैमरा मॉड्यूल वाले ट्रेंड के बीच यह डिजाइन एक ताजी हवा की तरह है।

RedMagic ने इस फोन से ली गई कुछ सैंपल फोटोज भी शेयर की हैं। कंपनी का दावा है कि इन तस्वीरों में ना कोई ग्रेन नजर आता है और ना ही नॉइस, जबकि कलर टोन और डिटेल्स पूरी तरह नेचुरल दिखती हैं। यानि RedMagic सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि कैमरा क्वॉलिटी पर भी बराबर ध्यान दे रहा है।