Airtel के ₹300 से कम वाले इस प्लान में छिपे हैं बड़े फायदे, मिलेगा 30GB डेटा, Netflix समेत 4 OTT का मजा, लेकिन है एक शर्त

Airtel के इस 300 रुपए से कम वाले प्रीपेड डेटा वाउचर के साथ यूजर्स को 30GB इंटरनेट डेटा मिलता है। इसके साथ ही प्लान में Netflix Basic, JioHotstar Super, ZEE5 Premium जैसे OTT के फायदे मिलते है। जानें इस प्लान के सभी फायदे और जरूरी शर्तें।

अगर आप Airtel का सिम इस्तेमाल करते हैं और Netflix, JioHotstar जैसी OTT ऐप्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो कंपनी का 279 रुपए वाला रिचार्ज आपके काम आ सकता है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ इंटरनेट डेटा ही नहीं, बल्कि कई OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन का फायदा भी मिलता है। यानी एक ही रिचार्ज में इंटरनेट के साथ मनोरंजन का भी इंतजाम हो जाता है। Airtel के इस प्लान में यूजर्स को एक महीने के लिए कुल 30GB डेटा दिया जाता है।

इसके अलावा Netflix Basic, JioHotstar Super और ZEE5 Premium जैसे OTT बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कंपनी इसमें Airtel Xstream Play का फायदा भी दे रही है। हालांकि, इस रिचार्ज को कराने से पहले एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। 279 रुपए वाला यह प्लान सामान्य अनलिमिटेड रिचार्ज नहीं, बल्कि डेटा वाउचर है। इसका मतलब है कि इससे आपके मोबाइल नंबर की सर्विस वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। आइए डिटेल में जानते हैं कि एयरटेल के इस प्लान में क्या-क्या मिलता है।

Airtel के 279 रुपए वाले प्लान के सभी बेनेफिट्स Airtel के 279 रुपये वाले डेटा वाउचर में यूजर्स को कुल 30GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है। इस डेटा का इस्तेमाल एक महीने की वैलिडिटी के दौरान किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें रोजाना डेटा इस्तेमाल करने की कोई तय लिमिट नहीं दी गई है। यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से पूरे महीने में 30GB डेटा खर्च कर सकता है। अगर आप किसी दिन ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस दिन ज्यादा डेटा खर्च कर सकते हैं। वहीं, कम इस्तेमाल वाले दिन डेटा बचा भी सकते हैं।

कई OTT फायदे इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसका OTT बेनिफिट है। Airtel 279 रुपये के इस रिचार्ज के साथ यूजर्स को Netflix Basic का सब्सक्रिप्शन दे रही है। इसके अलावा इस प्लान में JioHotstar Super और ZEE5 Premium का भी फायदा मिलता है। यानी यूजर्स को अलग-अलग तरह का कंटेंट देखने के लिए कई प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल सकता है। कंपनी Airtel Xstream Play का फायदा भी दे रही है। इसके जरिए यूजर्स को कई OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट तक पहुंच मिलती है। ऐसे में जो लोग अपने मोबाइल पर अलग-अलग ऐप्स के जरिए फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह प्लान बेस्ट हो सकता है।

सबसे जरूरी शर्त: बिना एक्टिव प्लान के नहीं मिलेगा फायदा Airtel के 279 रुपये वाले प्लान को खरीदने से पहले इसकी सबसे जरूरी शर्त समझ लें। यह डेटा वाउचर है, न कि ऐसा रिचार्ज जो आपके नंबर पर नई सर्विस वैलिडिटी शुरू कर दे। इसका मतलब है कि अगर आपके मोबाइल नंबर पर पहले से कोई एक्टिव बेस प्लान नहीं है, तो केवल 279 रुपये का रिचार्ज कराने से आपका नंबर सामान्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए एक्टिव नहीं हो जाएगा। इस प्लान का फायदा लेने के लिए आपके नंबर पर पहले से सर्विस वैलिडिटी वाला रिचार्ज होना चाहिए। इसलिए रिचार्ज कराने से पहले अपने नंबर पर मौजूद मौजूदा प्लान की वैलिडिटी जरूर चेक कर लें।