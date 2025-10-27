Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़This ai tool can tell how will you look after losing or gaining weight Here is how to use
वजन घटने या बढ़ने पर कैसे दिखेंगे आप? दिखा सकता है ये AI टूल; ऐसे यूज करें

संक्षेप: आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स की मदद से यूजर्स चेक कर सकते हैं कि वजन बढ़ने और घटने के बाद वे कैसे दिखेंगे। आइए आपको इसका तरीका बताते हैं। 

Mon, 27 Oct 2025 02:06 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
क्या आप अपना वजन घटाना या बढ़ाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आपके मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि वेट-गेन या वेट-लॉस करने पर आप कैसे दिखाई देंगे। खास बात यह है कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल्स की मदद से आप पहले ही देख सकते हैं कि आपके शरीर में वजन घटने या बढ़ने की स्थिति में कितना बदलाव आएगा और लुक कैसे बदलेगा।

ऐसे ढेर सारे टूल्स हैं, जो यूजर्स की यह दिखाने में मदद करते हैं कि उनका वजन बढ़ने पर या घटने पर आप कैसे नजर आएंगे। KAZE AI भी उनमें से ही एक है। यहां आपको Body Editor मिलता है। इसकी मदद से आप अपने शरीर में वजन के साथ आने वाले बदलाव आसानी से देख सकते हैं। आइए आपको इसे यूज करने का तरीका बताते हैं और अन्य टूल्स की जानकारी भी देते हैं।

ऐसे यूज कर सकते हैं AI टूल

- सबसे पहले आपको Kaze.ai की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- आपको स्क्रीन पर ढेरों टूल्स दिखाई देंगे और इनमें से आपको Body Editor का चुनाव करना होगा।

- इसपर क्लिक करने के बाद आपको फोटो अपलोड करने का विकल्प मिलेगा।

- फोटो अपलोड करने के बाद आपको बताना होगा कि कितना वजन घटने या बढ़ने के बाद आप खुद को देखना चाहते हैं।

- आखिर में आपको 'एरो' पर क्लिक करना है और दिखाया जाएगा कि आप वजन घटने या बढ़ने पर कैसे दिखेंगे।

ध्यान रहे, AI से मिलने वाले रिजल्ट्स से आपको आइडिया जरूर मिल सकता है लेकिन हकीकत में आप रिजल्ट्स से अलग दिख सकते हैं क्योंकि आपका मसल मास घटेगा-बढ़ेगा या फैट, यह आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। Kaze.AI टूल आपको फ्री ट्रायल ऑफर करता है और आप लिमिटेड बार ही टूल यूज कर सकेंगे।

Model My Diet कर सकते हैं यूज

अगर आप खुद की फोटो प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अपलोड नहीं करना चाहते तो Model My Diet बढ़िया टूल है। यहां आप वजन और हाइट के आधार पर एक वर्चुअल अवतार बना सकते हैं और अपना टारगेट लुक भी तय कर सकते हैं। यह टूल बॉडी टाइप तय करने का विकल्प भी देता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
