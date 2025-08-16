iPhone यूजर्स का बड़ा टेंशन खत्म, AI से मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ, इन डिवाइस में सुविधा this ai powered feature extend your iphones battery life check eligible devices list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़this ai powered feature extend your iphones battery life check eligible devices list

iPhone यूजर्स का बड़ा टेंशन खत्म, AI से मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ, इन डिवाइस में सुविधा

iPhone यूजर्स अक्सर कम बैटरी लाइफ को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन जल्द आईफोन यूजर्स का यह टेंशन समाप्त होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार, iOS 26 के एक एडाप्टिव पावर नाम का फीचर है, जो हैवी यूज के दौरान आईफोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करता है। 

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:03 PM
share Share
Follow Us on

iPhone यूजर्स अक्सर कम बैटरी लाइफ को लेकर परेशान रहते हैं, तो अब आईफोन चलाने वाले यूजर्स का यह टेंशन समाप्त होने वाला है और इस काम में AI बड़ी भूमिका निभाएगा। बता दें कि, ऐप्पल की नई iPhone सीरीज का लॉन्च अब बस कुछ ही हफ्ते दूर है, जिसके बाद कंपनी का नया iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो जाएगा। इस साल की शुरुआत में ऐप्पल के WWDC संबोधन में लिक्विड ग्लास ने तो सुर्खियां बटोरी ही थीं, लेकिन यूआई में कुछ और भी शानदार फीचर्स हैं जो वाकई काफी आकर्षक हो सकते हैं।

iPhone यूजर्स का बड़ा टेंशन खत्म, AI से मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ, इन डिवाइस में सुविधा

AI से बढ़ेगी आईफोन की बैटरी लाइफ

एक रिपोर्ट के अनुसार, iOS 26 के खास फीचर्स में से एक एडाप्टिव पावर नाम की सेटिंग है, जो हैवी यूज के दौरान आईफोन की बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए AI का उपयोग करता है।

वैसे तो आईफोन यूजर्स के पास पहले से ही ब्राइटनेस कम करने, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले को बंद करने, या सबसे खराब स्थिति में, बैकग्राउंड एक्टिविटी को कम करने और पावर बचाने के लिए लो पावर मोड पर स्विच करने का विकल्प मौजूद है। लेकिन नया एडाप्टिव पावर फीचर ज्यादा समझदारी से काम करता है। यह सिर्फ ज्यादा पावर कंजंप्शन करने वाले काम जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो एडिटिंग या गेम खेलने के दौरान ही काम करता है। ऑन होने पर, एडाप्टिव पावर बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट करता है।

ये भी पढ़ें:8999 रुपये में आया 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, इसमें 8GB रैम भी, पहली सेल इस दिन

एडाप्टिव पावर लो लेकर ऐप्पल कहता है कि "जब आपकी बैटरी सामान्य से ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो आईफोन आपकी बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट कर सकता है, जिसमें डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम करना या कुछ गतिविधियों को थोड़ा ज्यादा समय देना शामिल है। लो पावर मोड 20% पर चालू हो सकता है।"

iOS 26 में एडाप्टिव पावर कैसे चालू करें?

एडाप्टिव पावर सेटिंग डिफॉल्ट रूप से इनेबल नहीं होती। बल्कि इसे मैनुअली ऑन करना पड़ा है। इसे ऑन करने का तरीका इस प्रकार है:

- सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप वर्तमान में iOS 26 डेवलपर या पब्लिक बीटा चला रहे हों।

- इसके बाद सेटिंग्स में जाएं, यहां बैटरी पर टैप करें और फिर पावर मोड पर जाएं।

- लो पावर मोड के ऊपर एडाप्टिव पावर का एक नया ऑप्शन दिखाई देगा।

- इंटेलिजेंट बैटरी सेविंग को एक्टिवेट करने के लिए इसे ऑन करें।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

कौन से डिवाइस एडाप्टिव पावर का सपोर्ट करते हैं?

हालांकि, ऐप्पल ने आधिकारिक तौर पर एडाप्टिव पावर को ऐप्पल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स की रिपोर्ट है कि यह फीचर केवल उन्हीं डिवाइस पर दिखाई देता है जो ऐप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। पुराने iPhones में बैटरी सेटिंग्स में यह ऑप्शन नहीं मिलता है।

इसका मतलब है कि एडाप्टिव पावर iPhone 15 Pro लाइनअप से शुरू होने वाले नए डिवाइस तक ही सीमित है:

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 16

- iPhone 16 Plus

- iPhone 16 Pro

- iPhone 16 Pro Max

- iPhone 16e

- iPhone 17 Series

Gadgets Hindi News Apple IPhone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।