AI का कमाल, अब फालतू जानवर भी इंसानों की तरह करेंगे इंग्लिश में बातें, देखें v स्टार्टअप लाया गजब डिवाइस

अब आपके पालतू जानवर भी आपसे इंसानों की तरफ बातें कर सकेंगे, वो भी इंग्लिश में। एक स्टार्टअप कंपनी ने कमाल का AI डिवाइस तैयार किया है, जिससे यह काम संभव हो पाता है। यह कॉलर नुमा डिवाइस आपको पेट के गले में पहनाना होगा।

अगर आपको जानवर पसंद हैं या आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो शायद आपने उनसे बात करने की कोशिश की होगी। लेकिन, ये बातें केवल एक तरफा होती हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आपकी बिल्ली या कुत्ता क्या कह रहा है, आप शायद फिर भी यह समझ नहीं पाते कि वे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब आपको यह समस्या खत्म हो सकती है। दरअसल, एक चीनी स्टार्टअप कंपनी ने शायद आपके लिए इसका एक हल ढूंढ लिया है। कंपनी ने एक AI कॉलर तैयार किया है, जिसे लेकर दावा है कि आप इसकी मदद से आपका पालतू जानवर इंसानों की भाषा में बात कर सकता है। सुनने में भले ही यह बात सच न लगे लेकिन कंपनी ने यह कमाल कर दिखाया है।

आ गया AI-पावर्ड पेट ट्रांसलेटर Meng Xiaoyi, जो एक चीनी टेक स्टार्टअप कंपनी है, ने एक नया AI-पावर्ड पेट ट्रांसलेटर पेश किया है। कंपनी का दावा है कि इसकी मदद से आप यह समझ पाएंगे कि आपका पालतू जानवर क्या कह रहा है। यानी, यह भौंकने, म्याऊं करने और दूसरे इशारों को इंसानी भाषा में बदल सकता है। कंपनी का कहना है कि कॉलर जैसा यह डिवाइस, जिसे पालतू जानवर के गले में पहनाया जाता है, उनकी आवाजों, भावनाओं और हाव-भाव को लगभग 95 प्रतिशत की सटीकता के साथ पहचान सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि ये दावे कंपनी द्वारा किए गए हैं, और इस लेख को लिखते समय, किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा इनकी पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

इंग्लिश में बातें कर सकेंगे पालतू जानवर यह डिवाइस सुनने में दिलचस्प लग सकता है और यह शायद एक ऐसा समाधान है, जिसकी चाहत आपको तब से रही होगी जब से आप अपने पालतू जानकार को घर लेकर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह डिवाइस काम कैसे करता है?

स्टार्टअप द्वारा YouTube पर शेयर किए गए एक वीडियो में, आप अलग-अलग बिल्लियों और कुत्तों को यह कॉलर पहने हुए देख सकते हैं। एक सीन में, एक बिल्ली ऊपर की ओर देखती है और म्याऊं करती है, जिसे कॉलर "मैं खेलना चाहती हूँ" में ट्रांसलेट करता है। दूसरे सीन में एक कुत्ता भौंकता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद कॉलर कहता है, "मुझे भूख लगी है।"

लेकिन, यह सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है। मेंग शियाओयी का दावा है कि आप इस ट्रांसलेटर का इस्तेमाल अपने पालतू जानवर से बात करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी, अब आप कह सकते हैं, "आराम से, शांत रहो," और कॉलर इस संदेश को भौंकने या म्याऊं करने की आवाज में पहुंचा देगा।

यह असल में कैसे काम करता है इसे मुमकिन बनाने के लिए, मेंग शियाओयी का दावा है कि यह AI कॉलर बॉडी लैंग्वेज और आवाजों को समझने के लिए माइक्रोफोन, मोशन सेंसर और AI का इस्तेमाल करता है। यह ट्रांसलेटर Alibaba Cloud के Qwen AI मॉडल पर बेस्ड है - जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे लाखों पालतू जानवरों की आवाज के सैंपल पर ट्रेन किया गया है। कंपनी का कहना है कि इससे यह डिवाइस आवाजों, भावनाओं और व्यवहार को बहुत ज्यादा सटीकता के साथ पहचानने में मदद करता है। कहा जा रहा है कि इस कॉलर का वजन 27 ग्राम है, और इसके साथ इंसान के पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कॉलर से वायरलेस तरीके से जुड़ता है। कंपनी का कहना है कि यह 20 से ज्यादा भावनाओं को 95 प्रतिशत तक की सटीकता के साथ इंसानी वाक्यों में बदल सकता है।

इतनी है इस AI डिवाइस की कीमत मेंग शियाओयी के अनुसार, इस कॉलर के लिए उन्हें पहले ही 10,000 से ज्यादा प्री-ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 799 युआन (लगभग 11,000 रुपये) है। यह डिवाइस आधिकारिक तौर पर 30 मई को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, डेमो वीडियो देखकर हर कोई पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ। एक्स पर, कुछ यूजर्स ने यह सवाल उठाया है कि क्या यह डिवाइस सच में काम कर पाएगा।