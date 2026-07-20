AC का ये बटन आधा कर देगा आपका बिजली बिल, जानें Fan Mode को यूज करने का सही तरीका; ज्यादातर लोग कर रहे गलती

अगर आप AC का बिजली बिल कम करना चाहते हैं, तो Fan Mode आपके काम आ सकता है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जानें यह मोड कैसे काम करता है, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए:

AC Fan Mode Tips: गर्मी और उमस के मौसम में एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जैसे-जैसे AC ज्यादा चलता है, वैसे-वैसे बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है। ऐसे में AC का Fan Mode सही तरीके से यूज करने पर ऐसा किया जा सकता है। दरअसल, AC में मिलने वाला Fan Mode कमरे को ठंडा नहीं करता, बल्कि सिर्फ कमरे की हवा को एक जगह से दूसरी जगह घुमाता है। इस मोड में AC का कंप्रेसर बंद रहता है, जबकि सिर्फ अंदर लगा पंखा (Indoor Fan) चलता है। यही वजह है कि इस मोड में बिजली की खपत सामान्य कूलिंग मोड की तुलना में काफी कम होती है।

लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि Fan Mode हर समय इस्तेमाल करना सही है। क्योंकि कई बार यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। खासकर बरसात या ज्यादा नमी वाले मौसम में Fan Mode आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं AC का Fan Mode कैसे काम करता है, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

AC का Fan Mode क्या होता है? Fan Mode में AC का कंप्रेसर बंद रहता है। यानी यह मोड कमरे की गर्म हवा को ठंडी नहीं करता। इसमें सिर्फ इनडोर फैन चलता है, जो कमरे में मौजूद हवा को लगातार सर्कुलेट करता रहता है। अगर कमरे में पहले से ठंडक है, तो Fan Mode उस ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाने का काम करता है। यही वजह है कि इस मोड में बिजली की खपत काफी कम होती है।

Fan Mode से बचती है बिजली Cooling Mode में AC का सबसे ज्यादा बिजली खर्च कंप्रेसर करता है। Fan Mode में कंप्रेसर बंद रहने की वजह से बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जहां 1.5 टन का AC Cooling Mode में लगभग 1000 से 1800 वॉट तक बिजली इस्तेमाल कर सकता है, वहीं Fan Mode में सिर्फ 40 से 100 वॉट के आसपास बिजली खर्च हो सकती है। लेकिन यह पूरी तरह से AC के मॉडल और क्षमता पर निर्भर करता है।

कब करना चाहिए Fan Mode का इस्तेमाल 1. सुबह या शाम के समय: अगर बाहर का तापमान ज्यादा नहीं है और कमरे में पहले से ठंडक बनी हुई है, तो Fan Mode अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

2. कमरे को ठंडा करने के बाद: पहले कुछ देर Cooling Mode में AC चलाएं। जब कमरा ठंडा हो जाए, तब Fan Mode पर स्विच कर सकते हैं। इससे कुछ समय तक आराम भी मिलेगा और बिजली की बचत भी होगी।

3. हल्की ठंडक चाहिए तो: अगर आपको सिर्फ हवा चाहिए और ज्यादा कूलिंग नहीं चाहिए, तो Fan Mode पर्याप्त हो सकता है।

Fan Mode का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए? अगर कमरे का तापमान बहुत ज्यादा है, तो Fan Mode कोई राहत नहीं देगा क्योंकि इसमें कूलिंग होती ही नहीं। यह सबसे जरूरी बात है। बारिश के दिनों में हवा में नमी (Humidity) ज्यादा होती है। Cooling Mode में AC नमी भी कम करता है, लेकिन Fan Mode ऐसा नहीं करता। ऐसे में कमरा उमस भरा महसूस हो सकता है और आपको पहले से ज्यादा चिपचिपाहट महसूस हो सकती है।