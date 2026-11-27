नया फोन खरीदने से पहले पुराने मोबाइल में कर लें ये काम, नहीं तो पछताना पड़ेगा
पुराना स्मार्टफोन बेचने या एक्सचेंज करने से पहले कुछ जरूरी काम करना बेहद अहम है। जानिए कैसे अपने फोटो, वीडियो, बैंकिंग डिटेल्स, WhatsApp चैट और दूसरे पर्सनल डेटा को सेफ रख सकते हैं।
अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए अपना पुराना फोन बेचने या एक्सचेंज करने वाले हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। फोन किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने से पहले कुछ जरूरी काम करना बेहद अहम है। ऐसा नहीं करने पर आपकी प्राइवेट तस्वीरें, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, बैंकिंग डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़ी जानकारी गलत हाथों में पहुंच सकती है। सिर्फ फोन को फैक्टरी रीसेट करना ही काफी नहीं है। आइए जानते हैं कि पुराना फोन बेचने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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सबसे पहले जरूरी डेटा का बैकअप लें
फोन बेचने या एक्सचेंज करने से पहले उसमें मौजूद जरूरी डेटा का बैकअप जरूर बना लें। कई बार जल्दबाजी में फोन रीसेट कर दिया जाता है और बाद में फोटोज, वीडियो या जरूरी डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलते। एंड्रॉयड यूजर्स Google अकाउंट के जरिए और आईफोन यूजर्स iCloud की मदद से डेटा का बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स, नोट्स, कॉल रिकॉर्ड और जरूरी फाइलों को भी सेफ कर लें।
WhatsApp चैट का बैकअप बनाएं
WhatsApp में कई जरूरी चैट्स, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। फोन बदलने से पहले WhatsApp की Settings में जाकर Chats और फिर Chat Backup ऑप्शन पर जाएं। यहां बैकअप की प्रक्रिया पूरी करें। एंड्रॉयड में Google अकाउंट और आईफोन में iCloud की मदद से चैट का बैकअप लिया जा सकता है। नए फोन में WhatsApp शुरू करने से पहले यह तय करें कि बैकअप सही ढंग से पूरा हो गया है।
Google और Apple अकाउंट हटाएं
पुराना फोन किसी दूसरे को देने से पहले उससे अपना Google या Apple अकाउंट हटा दें। एंड्रॉयड फोन में Settings के Accounts सेक्शन में जाकर Google अकाउंट को Remove किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर फैक्टरी रीसेट के बाद नए यूजर को पुराने Google अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है। आईफोन यूजर्स को Settings में अपने नाम पर टैप करके Sign Out करना चाहिए। इससे Apple Account और Find My से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
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बैंकिंग ऐप्स और UPI की जांच करें
फोन में बैंकिंग ऐप्स, Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे UPI ऐप्स का इस्तेमाल होता है। फोन सौंपने से पहले इन ऐप्स से जुड़ी जानकारी और अकाउंट्स की जांच करें। अपने जरूरी Authenticator ऐप्स और पासवर्ड मैनेजर का डेटा भी नए फोन में ट्रांसफर कर लें। सिर्फ ऐप्स डिलीट करना ही सभी अकाउंट्स से जुड़ी जानकारी हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
SIM और मेमोरी कार्ड निकालना ना भूलें
फोन बेचने से पहले फिजिकल SIM कार्ड और माइक्रोएसडी कार्ड निकाल लें। मेमोरी कार्ड में आपकी निजी फोटोज, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप eSIM इस्तेमाल करते हैं, तो उसे नए फोन में ट्रांसफर करने के बाद पुराने डिवाइस से हटाना ना भूलें।
आखिर में करें फैक्टरी रीसेट
सभी जरूरी डेटा का बैकअप लेने और अकाउंट्स हटाने के बाद फोन को फैक्टरी रीसेट करें। एंड्रॉयड में Settings के Reset विकल्प और आईफोन में Settings, General, Transfer or Reset iPhone के जरिए Erase All Content and Settings विकल्प चुन सकते हैं। इससे फोन का प्राइवेट डेटा और सेटिंग्स हट जाती हैं।
फोन सौंपने से पहले एक बार जांच लें
फैक्टरी रीसेट के बाद फोन को दोबारा ऑन करके देखें। यह शुरुआती सेटअप स्क्रीन पर पहुंचना चाहिए और इसमें आपका पुराना डेटा या अकाउंट नहीं दिखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि नए फोन में फोटो, कॉन्टैक्ट्स, WhatsApp चैट और जरूरी ऐप्स का डेटा सही तरीके से ट्रांसफर होने के बाद ही पुराना फोन बेचें या एक्सचेंज करें। थोड़ी सी सावधानी आपकी डिजिटल प्राइवेसी को सेफ रख सकती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।