Amazon Sale शुरू होने से पहले करो ये तीन काम, मिलेंगे सारे ऑफर्स; सबसे बड़े डिस्काउंट्स

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर इस हफ्ते फेस्टिव सेल शुरू हो रही है और ग्राहकों को ढेरों ऑफर्स का फायदा मिलेगा। आइए बताएं कि आपको सेल के दौरान सारे फायदे चाहिए तो आपको पहले से क्या करना चाहिए।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale शुरू हो रही है और इसका फायदा करोड़ों यूजर्स को मिलेगा। इस सेल का पूरा फायदा चाहते हैं तो आपको कुछ काम पहले से कर लेने चाहिए। यूजर्स समझ नहीं पाते कि उन्हें बेस्ट ऑफर्स का फायदा लेने के लिए क्या करना होगा और हम आपका काम आसान बनाने जा रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो सेल का पूरा फायदा मिलेगा।

सबसे पहले लें Amazon Prime मेंबरशिप Amazon Great Indian Festival Sale 2025 का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Prime Membership ले लेनी चाहिए। खास बात यह है कि Prime मेंबर्स के लिए सेल 24 घंटे पहले शुरू हो रही है और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो ऑफर्स का फायदा 22 सितंबर से पहले ही मिलने लगेगा। इसके अलावा चुनिंदा ऑफर्स केवल प्राइम यूजर्स को मिलेंगे और अर्ली या सेम-डे डिलिवरी जैसे फायदे मिलेंगे।

SBI बैंक कार्ड्स के साथ मिलेंगे खास ऑफर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बताया है कि इस सेल के दौरान ग्राहकों को खास डिस्काउंट का फायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कार्ड्स की मदद करने वालों को खास डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप 10 प्रतिशत डिस्काउंट चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ कर लें। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ अलग-अलग कैटेगरीज में फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा।

Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड करेगा काम