इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स में नहीं मिलेगा HyperOS 3, लिस्ट में आपका फोन तो नहीं
अगर आप Xiaomi, Redmi और POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन ब्रांड्स के कुछ मॉडल को नया अपडेट नहीं मिलेगा। दरअसल, Xiaomi HyperOS 3 को वैश्विक स्तर पर रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई पुराने मॉडल इस अपडेट से बाहर हो रहे हैं। यहां हम आपको उन सभी पुराने बजट, मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें Android 16 ओएस पर बेस्ड यह प्रमुख सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिलेगा।
गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स का नाम बताया है, जो Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 कस्टम स्किन के लिए एलिजिबल नहीं है। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...
Xiaomi
शाओमी 11i सीरीज
शाओमी 12X
शाओमी एमआई 11 LE
शाओमी 12 लाइट
शाओमी 11T सीरीज
शाओमी एमआई 11 लाइट NE
शाओमी एमआई 11X सीरीज
शाओमी एमआई 11 सीरीज
शाओमी एमआई मिक्स फोल्ड
शाओमी मिक्स 4
शाओमी पैड 5 सीरीज
शाओमी सिवी
POCO
पोको C71
पोको C75
पोको M6 सीरीज
पोको C65
पोको C51
पोको C55
पोको X5 सीरीज
पोको X4 जीटी सीरीज
पोको M5 सीरीज
पोको F4 सीरीज
पोको F4 जीटी
पोको M4
Redmi
रेडमी A2 सीरीज
रेडमी 12C
रेडमी 12 सीरीज
रेडमी नोट 13 सीरीज
रेडमी नोट 12R सीरीज
रेडमी नोट 12S
रेडमी नोट 12R प्रो
रेडमी नोट 12 सीरीज
फिलहाल, हाइपरओएस 3 बीटा टेस्टिंग के साथ शाओमी 15 सीरीज जैसे कई हाई-एंड मॉडल्स में आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, तो हो सकता है कि आप इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट से वंचित रह गए हों।