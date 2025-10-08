इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स में नहीं मिलेगा HyperOS 3, लिस्ट में आपका फोन तो नहीं these xiaomi redmi poco smartphones will not get hyperos 3 update check list, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़these xiaomi redmi poco smartphones will not get hyperos 3 update check list

इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स में नहीं मिलेगा HyperOS 3, लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

अगर आप Xiaomi, Redmi और POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन ब्रांड्स के कुछ मॉडल को नया अपडेट नहीं मिलेगा। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 04:46 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11i HyperCharge

  • checkPurple Mist
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹23900

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Xiaomi Mi 11T Pro 5G

Xiaomi Mi 11T Pro 5G

  • checkCelestial Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹30999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स में नहीं मिलेगा HyperOS 3, लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

अगर आप Xiaomi, Redmi और POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन ब्रांड्स के कुछ मॉडल को नया अपडेट नहीं मिलेगा। दरअसल, Xiaomi HyperOS 3 को वैश्विक स्तर पर रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई पुराने मॉडल इस अपडेट से बाहर हो रहे हैं। यहां हम आपको उन सभी पुराने बजट, मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें Android 16 ओएस पर बेस्ड यह प्रमुख सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11i HyperCharge

  • checkPurple Mist
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹23900

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Xiaomi Mi 11T Pro 5G

Xiaomi Mi 11T Pro 5G

  • checkCelestial Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹30999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स का नाम बताया है, जो Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 कस्टम स्किन के लिए एलिजिबल नहीं है। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹10849

खरीदिये

discount

29% OFF

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹9979

₹13999

खरीदिये

discount

30% OFF

Oppo k13x

Oppo k13x

  • checkMidnight Violet
  • check4 GB /6 GB / 8GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹11933

₹16999

खरीदिये

discount

18% OFF

POCO C65

POCO C65

  • checkPastel Blue
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹8999

₹10999

खरीदिये

discount

34% OFF

Realme Narzo 80 Lite 5G

Realme Narzo 80 Lite 5G

  • checkCrystal Purple
  • check4 GB/6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹9898

₹14999

खरीदिये

POCO C51

POCO C51

  • checkPower Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7499

खरीदिये

Xiaomi Redmi A4

Xiaomi Redmi A4

  • checkSparkle Purple
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹8498

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7999

खरीदिये

discount

21% OFF

POCO C55

POCO C55

  • checkForest Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹9490

₹11999

खरीदिये

POCO X5

POCO X5

  • checkJaguar Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

POCO M5

POCO M5

  • checkIcy Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7890

और जाने

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

POCO F4 5G

POCO F4 5G

  • checkNight Black
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹26990

और जाने

POCO M4 5G

POCO M4 5G

  • checkPOCO Yellow
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹9199

और जाने

Xiaomi Redmi A2 Plus

Xiaomi Redmi A2 Plus

  • checkClassic Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7499

और जाने

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi 12C

  • checkMatte Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7419

और जाने

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi 12

  • checkMoonstone Silver
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹9499

और जाने

discount

19% OFF

Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13

  • checkArctic White
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹20999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Xiaomi Redmi Note 12 4G

  • checkIce Blue
  • check6 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹10999

और जाने

Xiaomi

शाओमी 11i सीरीज

शाओमी 12X

शाओमी एमआई 11 LE

शाओमी 12 लाइट

शाओमी 11T सीरीज

शाओमी एमआई 11 लाइट NE

शाओमी एमआई 11X सीरीज

शाओमी एमआई 11 सीरीज

शाओमी एमआई मिक्स फोल्ड

शाओमी मिक्स 4

शाओमी पैड 5 सीरीज

शाओमी सिवी

ये भी पढ़ें:किस काम से आ रहा कॉल, पहले ही चल जाएगा पता; iPhones यूजर्स के लिए आया यूनिक फीचर

POCO

पोको C71

पोको C75

पोको M6 सीरीज

पोको C65

पोको C51

पोको C55

पोको X5 सीरीज

पोको X4 जीटी सीरीज

पोको M5 सीरीज

पोको F4 सीरीज

पोको F4 जीटी

पोको M4

Redmi

रेडमी A2 सीरीज

रेडमी 12C

रेडमी 12 सीरीज

रेडमी नोट 13 सीरीज

रेडमी नोट 12R सीरीज

रेडमी नोट 12S

रेडमी नोट 12R प्रो

रेडमी नोट 12 सीरीज

फिलहाल, हाइपरओएस 3 बीटा टेस्टिंग के साथ शाओमी 15 सीरीज जैसे कई हाई-एंड मॉडल्स में आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है, तो हो सकता है कि आप इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट से वंचित रह गए हों।

Gadgets Hindi News Xiaomi Redmi अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.