इन Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स में नहीं मिलेगा HyperOS 3, लिस्ट में आपका फोन तो नहीं

अगर आप Xiaomi, Redmi और POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन ब्रांड्स के कुछ मॉडल को नया अपडेट नहीं मिलेगा। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...

Follow Us on

Share

Wed, 8 Oct 2025 04:46 PM

खरीदिये

₹37999

₹32999

13% OFF

और जाने

₹30999

खरीदिये

₹31999

₹26999

16% OFF

खरीदिये

₹27999

₹22999

18% OFF

और जाने

₹23900

अगर आप Xiaomi, Redmi और POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन ब्रांड्स के कुछ मॉडल को नया अपडेट नहीं मिलेगा। दरअसल, Xiaomi HyperOS 3 को वैश्विक स्तर पर रोलआउट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन कई पुराने मॉडल इस अपडेट से बाहर हो रहे हैं। यहां हम आपको उन सभी पुराने बजट, मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें Android 16 ओएस पर बेस्ड यह प्रमुख सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं मिलेगा।

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में उन सभी Xiaomi, Redmi और POCO फोन्स का नाम बताया है, जो Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 कस्टम स्किन के लिए एलिजिबल नहीं है। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है...

Xiaomi शाओमी 11i सीरीज

शाओमी 12X

शाओमी एमआई 11 LE

शाओमी 12 लाइट

शाओमी 11T सीरीज

शाओमी एमआई 11 लाइट NE

शाओमी एमआई 11X सीरीज

शाओमी एमआई 11 सीरीज

शाओमी एमआई मिक्स फोल्ड

शाओमी मिक्स 4

शाओमी पैड 5 सीरीज

शाओमी सिवी

POCO पोको C71

पोको C75

पोको M6 सीरीज

पोको C65

पोको C51

पोको C55

पोको X5 सीरीज

पोको X4 जीटी सीरीज

पोको M5 सीरीज

पोको F4 सीरीज

पोको F4 जीटी

पोको M4

Redmi रेडमी A2 सीरीज

रेडमी 12C

रेडमी 12 सीरीज

रेडमी नोट 13 सीरीज

रेडमी नोट 12R सीरीज

रेडमी नोट 12S

रेडमी नोट 12R प्रो

रेडमी नोट 12 सीरीज