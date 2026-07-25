ग्राहकों की मौज, इन 58 फोन्स के लिए आया नया अपडेट, लिस्ट में देखें नाम और तुरंत करें इंस्टॉल

शाओमी ने जुलाई 2026 का सिक्योरिटी पैच रोलआउट करना शुरू किया है और यह कुछ ही दिनों में दर्जनों Xiaomi, POCO या फिर Redmi फोन्स तक पहुंच चुका है। लिस्ट में देखें नाम

Xiaomi ने जुलाई 2026 सिक्योरिटी अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अभी 58 शाओमी, रेडमी और पोको फोन्स के लिए उपलब्ध है।

अगर आप Xiaomi, POCO या फिर Redmi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द आपका फोन सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाओमी ने हाल ही में जुलाई 2026 का सिक्योरिटी पैच रोलआउट करना शुरू किया है और कुछ ही दिनों में यह अपडेट दर्जनों स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। यह अपडेट ग्लोबल, EEA, भारत, तुर्की, ताइवान, इंडोनेशिया, रूस और चीन समेत कई क्षेत्रों में उपलब्ध है, और बाकी क्षेत्रों में भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा।

हालांकि यह सिक्योरिटी पैच में मेनटेनेंस पर फोकस्ड एक छोटा अपडेट है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। गूगल के अनुसार, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पिछले सॉफ्टवेयर में पाई गई 40 से ज्यादा कमियों (vulnerabilities) को ठीक करता है, जिनमें 5 गंभीर कमियां भी शामिल हैं। इसलिए, अपडेट आते ही अपने डिवाइस को तुरंत अपडेट कर लेना ताकि आने वाले किसी भी संभावित खतरे से खुद को सुरक्षित रखा जा सके।

शाओमी का जुलाई 2026 का सिक्योरिटी अपडेट इन डिवाइस के लिए उपलब्ध है Ximitime के अनुसार, अभी 58 शाओमी, रेडमी और पोको फोन्स के लिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच उपलब्ध है। इसमें कई एंट्री-लेवल फोन और कुछ टैबलेट भी शामिल हैं। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं, और अगर है, तो अपडेट आते ही तुरंत इंस्टॉल कर लेना। पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है:

Xiaomi - शाओमी 17T

- शाओमी 17T प्रो

- शाओमी 14 अल्ट्रा

- शाओमी 14 Civi

- शाओमी 13 Lite

- शाओमी 13 प्रो

- शाओमी 13T

- शाओमी Civi 4 प्रो

- शाओमी Civi 2

- शाओमी पैड 7

- शाओमी पैड 7 प्रो

- शाओमी पैड 6S प्रो 12.4

POCO - पोको X8 प्रो

- पोको X8 प्रो (Iron Man Edition)

- पोको X7

- पोको M8 प्रो 5G

- पोको M8s

- पोको M7 4G

- पोको M7 प्लस

- पोको M6

- पोको M6 प्रो 4G

- पोको C पैड

- पोको C85 4G

- पोको C85x

- पोको C81

- पोको C75

- पोको पैड

- पोको पैड M1

- पोको पैड X1

Redmi - रेडमी नोट 15 प्रो

- रेडमी नोट 15 प्रो+

- रेडमी नोट 14 4G

- रेडमी नोट 14 प्रो

- रेडमी नोट 14 प्रो 4G

- रेडमी नोट 14 प्रो+

- रेडमी नोट 13 प्रो 4G

- रेडमी 17 5G

- रेडमी 15

- रेडमी 15 4G

- रेडमी 15A 5G

- रेडमी 15C 4G

- रेडमी 14C

- रेडमी 13

- रेडमी 13C 5G

- रेडमी 13R

- रेडमी 13X

- रेडमी A7 प्रो

- रेडमी A7 प्रो 5G India

- रेडमी A3 प्रो

- रेडमी टर्बो 5

- रेडमी पैड 2 4G

- रेडमी पैड 2 9.7

- रेडमी पैड 2 प्रो

- रेडमी पैड प्रो

- रेडमी पैड प्रो 5G

- रेडमी पैड SE 2

- रेडमी पैड SE 4G

- रेडमी पैड SE 8.7 Wi-Fi

शाओमी सॉफ्टवेयर अपडेट बैचों में जारी करता है। इसलिए, सभी यूजर्स को अपडेट एक ही समय पर नहीं मिलते। अपडेट का मिलना आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है। अपने शाओमी डिवाइस पर अपडेट आया या नहीं, यह चेक करने के लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, फिर अबाउट फोन पर क्लिक करके HyperOS लोगो पर टैप करें। अगर कोई अपडेट होता तो आपके दिख जाएगा।