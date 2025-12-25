Hindustan Hindi News
Xiaomi, Redmi और POCO यूजर्स के लिए गुड न्यूज; नए साल से पहले लेटेस्ट अपडेट

Xiaomi, Redmi और POCO यूजर्स के लिए गुड न्यूज; नए साल से पहले लेटेस्ट अपडेट

संक्षेप:

Xiaomi 2025 के अंत से पहले कई Xiaomi, Redmi और POCO डिवाइसेज़ के लिए HyperOS 3 अपडेट जारी कर सकता है, जिनके बिल्ड्स ‘Ready to release’ स्टेज में हैं। यानी जल्द इसके साथ यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे।

Dec 25, 2025 10:35 am IST
Xiaomi यूजर्स के लिए साल के आखिर में एक बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 2025 के खत्म होने से पहले HyperOS 3 अपडेट को करीब 25 Xiaomi, Redmi और POCO डिवाइसेज तक रोलआउट कर सकती है। यह जानकारी Xiaomi के इंटरनल सर्वर लिस्टिंग और HyperOSUpdates.com पर ट्रैक किए गए डाटा के चलते सामने आई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि HyperOS 3 के कई बिल्ड्स को Xiaomi के सर्वर पर 'Ready to release' टैग मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि ये अपडेट अब ना तो इंटरनल टेस्टिंग में हैं और ना ही पब्लिक बीटा फेज में। ये फाइनल बिल्ड्स हैं, जिन्हें कंपनी किसी भी समय स्टेज्ड रोलआउट के जरिए यूजर्स तक भेज सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अगर सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो Xiaomi दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही HyperOS 3 अपडेट जारी कर सकती है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में ये हैं 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन; लिस्ट में Samsung, Realme भी

HyperOS 3 पाने वाले Xiaomi, Redmi और POCO डिवाइसेज की लिस्ट

नीचे उन डिवाइसेज की पूरी लिस्ट दी गई है, जिनके लिए HyperOS 3 अपडेट 'Ready to release' स्टेटस में बताया जा रहा है,

  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi 13T Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K60
  • POCO F5 Pro
  • Redmi 15/Redmi 15 4G
  • Redmi Note 15
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi 14C/Redmi A3 Pro
  • Redmi A4
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad SE 4G
  • POCO F6
  • POCO X6 Neo
  • POCO C75
  • POCO Pad M1
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO M7 4G
  • POCO M7 5G
  • POCO M7 Pro 5G

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि HyperOS 3 सभी डिवाइसेज पर एक ही Android वर्जन के साथ नहीं आएगा। हाई-एंड डिवाइसेज, जैसे Xiaomi Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro और Redmi K60 सीरीज में HyperOS 3 के साथ Android 15 मिलने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, मिड-रेंज और एंट्री-लेवल डिवाइसेज में हार्डवेयर और Xiaomi की अपडेट पॉलिसी के हिसाब से पुराने Android बेस पर HyperOS 3 दिया जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
