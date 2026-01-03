Hindustan Hindi News
खुशखबरी: 5 साल तक नए जैसे रहेंगे Xiaomi, Redmi, &amp; POCO के इतने सारे फोन, देखें पूरी लिस्ट

खुशखबरी: 5 साल तक नए जैसे रहेंगे Xiaomi, Redmi, &amp; POCO के इतने सारे फोन, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

शाओमी ने अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट कमिटमेंट में एक बड़े विस्तार की घोषणा की है, जिसमें Xiaomi, Redmi और POCO ब्रांड्स के कुछ डिवाइस को पांच साल तक HyperOS अपडेट मिलेंगे। अगर आप भी शाओमी, पोको या रेडमी का फोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

Jan 03, 2026 01:09 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
शाओमीटाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीचे बताए गए डिवाइस HyperOS अपडेट के पांच साल के एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं:

Xiaomi

- शाओमी 15T/शाओमी 15T प्रो: 2031 तक

- शाओमी 15 अल्ट्रा: 2031 तक

- शाओमी 14T/शाओमी 14T प्रो: 2029 तक

- शाओमी 14 अल्ट्रा: 2029 तक

- शाओमी MIX Flip: 2029 तक

- शाओमी 13T/शाओमी 13T प्रो: 2028 तक

- शाओमी 13 अल्ट्रा/शाओमी 13: 2028 तक

- शाओमी 13 Lite: 2027 तक

- शाओमी 12T/शाओमी 12T प्रो: और 9 महीने

- शाओमी 12/शाओमी 12 प्रो: और 2 महीने

- शाओमी पैड 7: 2031 तक

- शाओमी पैड 7 प्रो: 2029 तक

Redmi

- रेडमी 15: 2031 तक

- रेडमी 13C: 2031 तक

- रेडमी 15 5G: 2031 तक

- रेडमी नोट 14: 2031 तक

- रेडमी 14C: 2028 तक

- रेडमी नोट 13 सीरीज़: 2028 तक

- रेडमी A5: 2029 तक

- रेडमी 12: 2027 तक

- रेडमी नोट 12 5G: 2 महीने

- रेडमी 12C: 2 महीने

- रेडमी पैड 2: 2032 तक

- रेडमी पैड 2 4G: 2032 तक

- रेडमी पैड 2 प्रो/रेडमी पैड 2 प्रो 5G: 2029 तक

POCO

- POCO F8 अल्ट्रा: 2031 तक

- POCO F8 प्रो: 2031 तक

- POCO C85: 2031 तक

- POCO M7: 2031 तक

- POCO F7: 2031 तक

- POCO F7 प्रो: 2031 तक

- POCO F7 अल्ट्रा: 2031 तक

- POCO M7 प्रो 5G: 2029 तक

- POCO C75: 2028 तक

- POCO पैड M1: 2029 तक

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
