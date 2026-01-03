संक्षेप: शाओमी ने अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट कमिटमेंट में एक बड़े विस्तार की घोषणा की है, जिसमें Xiaomi, Redmi और POCO ब्रांड्स के कुछ डिवाइस को पांच साल तक HyperOS अपडेट मिलेंगे। अगर आप भी शाओमी, पोको या रेडमी का फोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

Follow Us on

Share

Jan 03, 2026 01:09 pm IST

और जाने

₹85063

और जाने

₹99999

खरीदिये

₹109999

खरीदिये

₹119999

₹109999

8% OFF

खरीदिये

₹109999

अगर आप भी Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी ने अपने सॉफ्टवेयर सपोर्ट कमिटमेंट में एक बड़े विस्तार की घोषणा की है, जिसमें Xiaomi, Redmi और POCO ब्रांड्स के कुछ डिवाइस को पांच साल तक HyperOS अपडेट मिलेंगे। इस कदम से एलिजिबल फोन और टैबलेट के लिए मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और लगातार फीचर सुधार दोनों मिलेंगे। यहां सभी एलिजिबल फोन्स की लिस्टम दी गई है और अपडेट मिलने की टाइमलाइन दी गई है। अगर आप भी शाओमी, पोको या रेडमी का फोन चला रहे हैं, तो देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

शाओमीटाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीचे बताए गए डिवाइस HyperOS अपडेट के पांच साल के एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं: Xiaomi - शाओमी 15T/शाओमी 15T प्रो: 2031 तक

- शाओमी 15 अल्ट्रा: 2031 तक

- शाओमी 14T/शाओमी 14T प्रो: 2029 तक

- शाओमी 14 अल्ट्रा: 2029 तक

- शाओमी MIX Flip: 2029 तक

- शाओमी 13T/शाओमी 13T प्रो: 2028 तक

- शाओमी 13 अल्ट्रा/शाओमी 13: 2028 तक

- शाओमी 13 Lite: 2027 तक

- शाओमी 12T/शाओमी 12T प्रो: और 9 महीने

- शाओमी 12/शाओमी 12 प्रो: और 2 महीने

- शाओमी पैड 7: 2031 तक

- शाओमी पैड 7 प्रो: 2029 तक

Redmi - रेडमी 15: 2031 तक

- रेडमी 13C: 2031 तक

- रेडमी 15 5G: 2031 तक

- रेडमी नोट 14: 2031 तक

- रेडमी 14C: 2028 तक

- रेडमी नोट 13 सीरीज़: 2028 तक

- रेडमी A5: 2029 तक

- रेडमी 12: 2027 तक

- रेडमी नोट 12 5G: 2 महीने

- रेडमी 12C: 2 महीने

- रेडमी पैड 2: 2032 तक

- रेडमी पैड 2 4G: 2032 तक

- रेडमी पैड 2 प्रो/रेडमी पैड 2 प्रो 5G: 2029 तक

POCO - POCO F8 अल्ट्रा: 2031 तक

- POCO F8 प्रो: 2031 तक

- POCO C85: 2031 तक

- POCO M7: 2031 तक

- POCO F7: 2031 तक

- POCO F7 प्रो: 2031 तक

- POCO F7 अल्ट्रा: 2031 तक

- POCO M7 प्रो 5G: 2029 तक

- POCO C75: 2028 तक