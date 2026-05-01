इतने सारे शाओमी फोन में आया Android 17 बीटा, लॉन्च से पहले आजमाएं नए फीचर्स, ऐसे करें इंस्टॉल

May 01, 2026 03:24 pm IST

Xiaomi का Android 17 डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम लाइव हो गया है। प्रोग्राम अभी चार Xiaomi डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसमें Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro, और Xiaomi पावर्ड Leica Leitzphone शामिल हैं। यहां देखें अपडेट इंस्टॉल करने के स्टेप्स

अगर आप भी Xiaomi का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Xiaomi का Android 17 डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम लाइव हो गया है, और यह HyperOS 3.3 में एक अपग्रेड लेकर आया है। कंपनी ने शुरुआत में इस बीटा प्रोग्राम का एक्सेस केवल कुछ चुनिंदा हाई-एंड स्मार्टफोन तक ही सीमित रखा है, जबकि भविष्य में इसे और भी ज्यादा डिवाइस के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम अभी चार Xiaomi डिवाइस के लिए उपलब्ध है, जिसमें Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro, और Xiaomi पावर्ड Leica Leitzphone शामिल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हैं और पब्लिक रिलीज से काफी पहले ही आने वाले फीचर्स और अपग्रेड का एक्सेस पा सकते हैं। हालांकि, यह रिलीज शाओमी की HyperOS स्किन के लिए नेमिंग स्ट्रैटजी में एक बड़े बदलाव का हिंट भी देती है।

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शाओमी डिवाइस के लिए Android 17 का बीटा बिल्ड हाइपरओएस 3.3 के साथ आया है, और किसी वजह से हाइपरओएस 3.2 को छोड़ दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि शाओमी सीधे हाइपरओएस 4 पर नहीं जाएगा, बल्कि Android 17 के साथ HyperOS 3.3 को ही जोड़ेगा।

अपने शाओमी डिवाइस पर Android 17 Beta कैसे पाएं इंस्टॉल करने से पहले ध्यान रहें कि बीटा बिल्ड में कई बग्स या अधूरे फीचर्स हो सकते हैं। कुछ ऐप्स में कम्पैटिबिलिटी से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, बेहतर यही है कि आप ऐसे बिल्ड से पूरी तरह दूर रहें, या फिर इन्हें किसी दूसरे डिवाइस पर इंस्टॉल करें। बीटा बिल्ड इंस्टॉल करने से पहले, यह सलाह दी जाती है कि आप अपने जरूरी डेटा का क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप ले लें या फिर उसे किसी दूसरे डिवाइस पर कॉपी कर लें, ताकि आप सुरक्षित रहें।

स्टेप 1: सुनिश्चित करें कि आपके फोन में जरूरी फर्मवेयर वर्जन चल रहा है।

Xiaomi 17 के लिए OS3.0.301.0.WPCMIXM

Xiaomi 17 Ultra के लिए OS3.0.9.0.WPAMIXM

Xiaomi पावर्ड Leica Leitzphone के लिए OS3.0.9.0.WPAMIXM

Xiaomi 15T Pro के लिए OS3.0.11.0.WOSMIXM

स्टेप 2: अपने शाओमी फोन के लिए सही Android 17 बीटा बिल्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 3: डाउनलोड की गई ROM अपग्रेड ZIP फाइल को इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करें (अगर वह पहले से वहां नहीं है)।

स्टेप 4: अब सेटिंग्स में जाएं, अबाउट फोन पर टैप करें और पेज के सबसे ऊपर दिए गए Xiaomi HyperOS लोगो पर टैप करें।

स्टेप 5: सबसे ऊपर दिए गए शाओमी HyperOS पर 10 बार टैप करें, फिर ऊपर-दाएं कोने में दिए गए तीन-डॉट्स वाले आइकन पर क्लिक करें, यहां अपडेट पैकेज सिलेक्ट करें।

स्टेप 6: स्टेप 2 में डाउनलोड की गई ROM अपग्रेड फाइल को चुनें और उसे इंस्टॉल करें।