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खुशखबरी: नए हो जाएंगे इतने सारे Xiaomi, Redmi फोन, आ गया अपडेट; देखें लिस्ट

By Arpit Soni
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शाओमी ने पहले बैच के लिए हाइपरओएस 4 बीटा रोलआउट शुरू किया है। हाइपरओएस 4 बीटा प्रोग्राम वर्तमान में चीन तक ही सीमित है, और इसलिए अपडेट केवल उसी क्षेत्र में जारी किया जा रहा है। ग्लोबल रोलआउट जल्द ही होना चाहिए। 

hyperos 4 beta
हाइपरओएस 4 बीटा प्रोग्राम वर्तमान में चीन तक ही सीमित है। जल्द इसका ग्लोबल रोलआउट हो सकता है।

अगर आप भी शाओमी का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। शाओमी के ढेर सारे फोन नए जैसे होने वाले हैं। खबर है कि शाओमी ने अपने एजिबिल फोन्स के पहले बैच के लिए हाइपरओएस 4 बीटा अपडेट को रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से हालिया हाई-एंड स्मार्टफोन और टैबलेट शामिल हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ढेर सारे बदलाव और नए फीचर्स की पेशकश करता है।

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गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, शाओमी ने पहले बैच के लिए हाइपरओएस 4 बीटा रोलआउट शुरू किया है। हाइपरओएस 4 बीटा प्रोग्राम वर्तमान में चीन तक ही सीमित है, और इसलिए अपडेट केवल उसी क्षेत्र में जारी किया जा रहा है। ग्लोबल रोलआउट जल्द ही होना चाहिए।

इतने सारे फोन्स में आया HyperOS 4 बीटा अपडेट, देखें लिस्ट:

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शाओमी ने HyperOS 4 बीटा रोलआउट के दूसरे बैच (27 अगस्त से शुरू) और तीसरे बैच (17 सितंबर से शुरू) के लिए पहले ही प्लान बना लिए हैं, जिससे ज्यादा यूजर्स को इस सॉफ्टवेयर को जल्दी आजमाने का मौका मिलेगा। आप रोलआउट का पूरा शेड्यूल यहाँ देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों को सिरदर्द, अब ₹13000 तक महंगे पड़ेंगे ये फोन, कंपनी ने फिर बढ़ाए दाम

यहां देखें HyperOS 4 बीटा के लिए एलिजिबल फोन्सल और रोलआउट शेड्यूल:

14 अगस्त से शुरू

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- Xiaomi 17 Ultra

- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

- Xiaomi 17 Pro Max

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- Redmi K90 Pro Max

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टैबलेट

- Xiaomi Pad 8 Pro

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27 अगस्त से शुरू

स्मार्टफोन

- Xiaomi 17 Max

- Xiaomi 17T Pro

- Xiaomi 17T

- Xiaomi 15 Ultra

- Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition

- Xiaomi 15S Pro

- Xiaomi 15 Pro

- Xiaomi 15

- Redmi K90 Max

- Redmi K90 Supreme Edition

टैबलेट

- Redmi K Pad 2

17 सितंबर से शुरू

स्मार्टफोन

- Redmi K100 Pro Max

- Redmi K100 Pro

- Redmi K80 Pro

- Redmi K80 Supreme Edition

- Redmi K80

- Xiaomi Mix Flip 2

टैबलेट

- Xiaomi Pad 7 Ultra

- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

बीटा अपडेट पाने के लिए, आपको शाओमी कम्युनिटी ऐप के जरिए अपना बीटा एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। अगर आपका एप्लीकेशन चुना जाता है, तो बीटा अपडेट कुछ दिनों में मिल जाना चाहिए।

शाओमी ने ग्लोबल यूजर्स के लिए अपने बीटा प्लान का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, अगर पहले हुए रोलआउट को देखें, तो HyperOS 4 बीटा को अगले 2-3 हफ्तों में ग्लोबली रिलीज किया जाना चाहिए।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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