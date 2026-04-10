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एकदम नए जैसे हो जाएंगे ये 50 से ज्यादा Vivo, iQOO फोन, Android 17 के लिए हो जाओ तैयार

Apr 10, 2026 07:19 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप Vivo या iQOO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। यहां हम आपको Vivo, iQOO के ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो Android 17 अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। देखें लिस्ट में आपके फोन का नाम है या नहीं..

एकदम नए जैसे हो जाएंगे ये 50 से ज्यादा Vivo, iQOO फोन, Android 17 के लिए हो जाओ तैयार

Vivo, iQOO के ढेर सारे स्मार्टफोन्स जल्द एकदम नए जैसे हो जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट इन ब्रांड्स के ढेर सारे स्मार्टफोन्स में नए फीचर्स और अपग्रेड लेकर आ रहा। Vivo ने Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 का रोलआउट लगभग पूरा कर लिया है और Android 17 पर काम करना भी शुरू कर दिया है। असल में, कंपनी ने डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम के जरिए कुछ डिवाइस के लिए Android 17 के बीटा बिल्ड पहले ही जारी कर दिए हैं। अब जब Vivo फोन के लिए Android 17 के बीटा रिलीज हो चुके हैं, तो वीवो और आईकू फोन चला रहे यूजर्स के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या उनका Vivo या iQOO फोन Android 17 अपग्रेड के लिए एलिजिबल है या नहीं। यहां एक लिस्ट दी गई है, जिसमें सभी एलिजिबल फोन्स के नाम दिए गए हैं।

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गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल वीवो ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट की घोषणा नहीं की है। इसलिए, इस लिस्ट को मौजूदा अपडेट पॉलिसी और कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर आधार पर तैयार किया गया है। देखें लिस्ट में आपके फोन का नाम है या नहीं...।

Android 17 के लिए एलिजिबल Vivo फोन्स की लिस्ट:

वीवो X-सीरीज

- वीवो X300

- वीवो X300 प्रो

- वीवो X300 अल्ट्रा

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- वीवो X300 FE

- वीवो X200

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- वीवो X100

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वीवो V-सीरीज

- वीवो V70

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- वीवो V60

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Android 17 के लिए एलिजिबल iQOO फोन्स की लिस्ट:

आईकू फ्लैगशिप फोन

- आईकू 15

- आईकू 15 अल्ट्रा

- आईकू 15R

- आईकू 13

- आईकू 12

- आईकू 12 प्रो

आईकू Z-सीरीज

- आईकू Z11x

- आईकू Z10

- आईकू Z10x

- आईकू Z10R

- आईकू Z10 लाइट

आईकू नियो-सीरीज

- आईकू नियो 10

- आईकू नियो 10R

- आईकू नियो 9 प्रो

अगर ऊपर दी गई लिस्ट में आपके Vivo या iQOO फोन दिख है, तो यह लगभग तय है कि रोलआउट शुरू होने पर उसे Android 17 का अपडेट मिलेगा; इसके साथ ही, संभवतः इसके ऊपर OriginOS 7 स्किन भी मिलेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, Vivo के कई फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं होती। इन डिवाइस के लिए, यह जानना मुश्किल होता है कि उन्हें Android 17 का अपडेट मिलेगा या नहीं। इसलिए, इस लिस्ट को जितना हो सके उतना सटीक रखने के लिए, हमने उन डिवाइस को इसमें शामिल नहीं किया जिनके बारे में हमें पक्का पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें अपडेट मिलने का मौका हो सकता है। इसलिए, अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप ऑफिशियल लिस्ट जारी होने तक इंतजार करें।

वीवो के Android 17 डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम की बात करें, तो यह अभी Vivo X300 Pro और iQOO 15 के लिए उपलब्ध है; इसे और डिवाइस तक बढ़ाने के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच, गूगल जून 2026 के आस-पास एक स्टेबल रिलीज के लिए Android 17 को बेहतर बनाने का काम जारी रखे हुए है। इसने पहले ही तीन बीटा रिलीज कर दिए हैं, और इसके परिणामस्वरूप, आने वाला Android OS अब 'प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी' तक पहुंच गया है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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