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नए हो जाएंगे ये Vivo, iQOO फोन, सबसे पहले इन्हें मिलेगा Android 17, देखें नाम

By Arpit Soni
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एक्स पर एक टिप्स्टर ने भारत में OriginOS 7 बीटा रोलआउट के बारे में डिटेल शेयर की है। माना जा रहा है कि Vivo X300 Pro और iQOO 15 डिवाइस को सबसे पहले यह बीटा अपडेट मिलेगा।

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आज ही Vivo ने चीनी मार्केट में चुनिंदा वीवो और आईकू स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए ओरिजनओएस 7 बीटा टेस्टर की भर्ती शुरू की है।

अगर आप भी भारत में Vivo या फिर iQOO का फोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। आज ही Vivo ने चीनी मार्केट में चुनिंदा वीवो और आईकू स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए ओरिजनओएस 7 बीटा टेस्टर की भर्ती शुरू की है। एलिजिबल यूजर्स 4 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके तुरंत बाद, कंपनी के चुनिंदा यूजर्स के लिए बीटा अपडेट जारी करने की उम्मीद है।

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वीवो ने ओरिजिनओएस 7 बीटा अपडेट के वैश्विक रोलआउट के संबंध में कोई डिटेल शेयर नहीं की है। खैर, एक्स प्लेटफॉर्म पर @encoword नाम के एक यूजर ने अब भारत में ओरिजिनओएस 7 बीटा रोलआउट के बारे में डिटेल शेयर की है।

OriginOS 7 बीटा: भारत में सबसे पहले अपडेट पाने वाले फोन

रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड ओरिजनओएस 7 बीटा जल्द ही भारत में रिलीज किया जाएगा। माना जा रहा है कि Vivo X300 Pro और iQOO 15 डिवाइस को सबसे पहले यह बीटा अपडेट मिलेगा। ऐसी उम्मीद है कि बाद में Vivo X300 Ultra, Vivo X300 और कई अन्य मॉडल्स के लिए बीटा अपडेट जारी किया जाएगा।

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हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि वे भारत में ओरिजनओएस 7 बीटा के रोलआउट की सही समय-सीमा जानने के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। चूंकि उम्मीद है कि Vivo जल्द ही चीन में ओरिजनओएस 7 की बीटा टेस्टिंग शुरू करेगा, इसलिए हमें यह पता चल सकता है कि यूजर्स के लिए इस आने वाली कस्टम स्किन में क्या-क्या शामिल है।

Vivo X300 Pro, Vivo X300 की इंडिया लॉन्च डेट

स्मार्टप्रिक्स ने अपनी रिपोर्ट में टिप्स्टर योगेश बरार के हवाले से बताया कि Vivo X300 सीरीज, जिसमें बेस मॉडल Vivo X300 और X300 Pro शामिल हैं, भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी आने वाले हफ्तों में लॉन्च की सटीक तारीख की घोषणा कर सकती है।

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हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में वीवो X300 सीरीज के आने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फोन की हालिया बीआईएस लिस्टिंग देश में इनके जल्द ही लॉन्च होने का हिंट देती है। वीवो X300 प्रो और स्टैंडर्ड वीवो X300 के भारतीय वेरिएंट के स्पेक्स चीनी वेरिएंट के समान होने की उम्मीद है, हालांकि वीवो बैटरी कैपेसिटी में थोड़ा बदलाव कर सकता है।

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अलग-अलग मॉडल की खासियत

ये दोनों फोन चीन में लॉन्च हो चुके हैं। वीवो X300 प्रो में 6510mAh की बैटरी है, जबकि वीवो X300 में 6,040mAh की बैटरी है। दोनों ही 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। प्रो वेरिएंट में 6.78 इंच का 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और सर्कुलर पोलराइजेशन 2.0 है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट पर चलता है, जो LPDDR5x रैम, UFS 4.1 स्टोरेज और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 के साथ आता है। फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस और डुअल स्पीकर शामिल हैं।

इसमें Zeiss द्वारा ट्यून्ड किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का सोनी LYT-828 मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड लेंस और OIS के साथ 200 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है, जो V3+ और Vs1 इमेजिंग चिप्स से लैस है। स्टैंडर्ड वीवो X300 में भी यही चिपसेट और ओएस है, लेकिन इसमें छोटा 6.31-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले और 200 मेगापिक्सेल का सैमसंग HPB मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस और 50 मेगापिक्सेल का सोनी LYT-602 पेरिस्कोप सेंसर वाला एक अलग कैमरा सेटअप है। दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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