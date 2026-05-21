खुशखबरी, इतने सारे पुराने फोन में आ रहा Android 17, तुरंत देखें लिस्ट और हो जाएं तैयार

काम की बात :

अगर आप Vivo या फिर iQOO का फोन चला रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। इन दोनों ब्रांड के कई स्मार्टफोन्स में जल्द Android 17 अपडेट दस्तक देने के लिए तैयार हैं। लिस्ट में देखें आपका फोन है या नहीं...

अगर आप भी Vivo या फिर iQOO का नया या फिर पुराने स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द वीवो और आईकू के कई स्मार्टफोन एकदम नए जैसे होने वाले हैं। खबरे हैं कि Android 17 के स्टेबल रिलीज में अब बस एक महीना ही बचा है, ऐसे में ब्रांड्स ने अपने डिवाइस के लिए समय पर रोलआउट सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट की गति तेज कर दी है। Vivo अकेला नहीं है। इस ब्रांड ने अप्रैल की शुरुआत में अपना Android 17 बीटा प्रोग्राम लॉन्च किया था और इस साल के आखिर में स्टेबल रिलीज की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर OriginOS 7 कस्टम स्किन होगी।

अगर आपके पास Vivo या iQOO फोन है, तो आप शायद अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड का इंतजार कर रहे होंगे। आपकी सुविधा के लिए यहां हमने ऐसे डिवाइस की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें Android 17 का अपडेट मिलना कंफर्म है। लिस्ट में देखें क्या आपका फोन भी लेटेस्ट अपडेट मिलने वाला है।

Android 17 अपडेट के लिए एलिजिबल Vivo फोन Vivo X series - Vivo X300

- Vivo X300 Pro

- Vivo X300 Ultra

- Vivo X300 FE

- Vivo X200

- Vivo X200 Pro

- Vivo X200 FE

- Vivo X200T

- Vivo X100

- Vivo X100 Pro

Vivo V series - Vivo V70

- Vivo V70 FE

- Vivo V70 Elite

- Vivo V60

- Vivo V60e

- Vivo V60 Lite

- Vivo V60 Lite 4G

- Vivo V50

- Vivo V50e

- Vivo V50 Lite

- Vivo V50 Lite 4G

- Vivo V40

- Vivo V40 Pro

Vivo T series - Vivo T5 Pro

- Vivo T5x

- Vivo T4

- Vivo T4 Lite

- Vivo T4 Pro

- Vivo T4 Ultra

- Vivo T4x

- Vivo T4R

Android 17 अपडेट के लिए एलिजिबल iQOO फोन iQOO flagship series - iQOO 15

- iQOO 15 Ultra

- iQOO 15R

- iQOO 13

- iQOO 12

- iQOO 12 Pro

iQOO Z series - iQOO Z11

- iQOO Z11x

- iQOO Z10

- iQOO Z10 Lite

- iQOO Z10x

- iQOO Z10R

iQOO Neo series - iQOO Neo 10

- iQOO Neo 10R

- iQOO Neo 9 Pro

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ध्यान रखना जरूरी है कि Vivo ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि किन डिवाइस को Android 17 में अपग्रेड किया जाएगा। इसलिए, इस लिस्ट को तैयार करने के लिए हमें हर डिवाइस की अपडेट पॉलिसी देखनी पड़ी; यही वजह है कि हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इस लिस्ट में शामिल डिवाइस को, अपडेट जारी होते ही, वह अपडेट मिलना तय है।