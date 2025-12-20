Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़These Vivo and iQOO phone are getting android 16 based OriginOS 6 update ahead of new year
Vivo और iQOO यूजर्स के लिए नए साल से पहले खुशखबरी! आ गया Android 16 अपडेट

Vivo और iQOO यूजर्स के लिए नए साल से पहले खुशखबरी! आ गया Android 16 अपडेट

संक्षेप:

Vivo और iQOO ब्रैंड्स के लाखों यूजर्स का इंतजार खत्म हो गया है। कंपनी उनके लिए Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 अपडेट लेकर आई है। हम एलिजिबल डिवाइसेज की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। 

Dec 20, 2025 02:38 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro

  • checkCelestial Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹159999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स Vivo और iQOO के डिवाइसेज में यूजर्स को नए फीचर्स मिल रहे हैं। लंबे वक्त तक इनमें FuntouchOS दी गई थी लेकिन अब इन्हें OriginOS 6 अपडेट दिया जा रहा है। ग्लोबली यह सॉफ्टवेयर स्किन अक्टूबर महीने में रिलीज की गई थी और नवंबर से इसका रोलआउट हाई-एंड डिवाइसेज के लिए शुरू हो गया। अब यह अपडेट अन्य डिवाइसेज को भी मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149998

₹159999

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro

  • checkCelestial Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹159999

और जाने

Vivo X200 FE

Vivo X200 FE

  • checkYellow Glow
  • check12 GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹59998

खरीदिये

Vivo और iQOO दोनों ब्रैंड्स के डिवाइसेज में यह अपडेट इंस्टॉल करने का विकल्प लाखों यूजर्स को मिल रहा है। अपडेट विजुअल रिफ्रेश के अलावा डिवाइसेज की परफॉर्मेंस से जुड़े सुधार और ढेरों फीचर्स लेकर आया है। अगर आप भी नए फीचर्स के साथ Android 16 पर बेस्ड इस अपडेट के इंतजार में हैं तो नीचे लिस्ट देख सकते हैं। यहां से आपको पता चल जाएगा कि किन डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट OriginOS 6 सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Vivo के 200MP कैमरा फोन पर पूरे 11 हजार रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

Vivo के इन फोन्स को मिल रहा है अपडेट

- Vivo X Fold 5

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
amazon-logo

₹47999

₹54999

खरीदिये

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size

₹49000

और जाने

discount

7% OFF

Vivo X200 Pro

Vivo X200 Pro

  • checkTitanium Gray
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹94999

₹101999

खरीदिये

discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109999

₹119999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹85999

₹93999

खरीदिये

Vivo X100

Vivo X100

  • checkStargaze Blue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹42999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

Vivo X100 Pro 5G

Vivo X100 Pro 5G

  • checkAsteroid Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹89999

और जाने

discount

8% OFF

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro

  • checkUrban Blue/Diary White
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹72999

₹79999

खरीदिये

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

Vivo V50 Ultra

Vivo V50 Ultra

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹34999

और जाने

Vivo V50e

Vivo V50e

  • check8 GB RAM
  • check6.77 inches Display Size
  • checkAMOLED
amazon-logo

₹28999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

IQOO 13 5G

IQOO 13 5G

  • checkLegend
  • check12 GB / 16 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹54999

खरीदिये

OnePlus Ace 6T

OnePlus Ace 6T

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹44999

और जाने

IQOO 12 5G Anniversary Edition

IQOO 12 5G Anniversary Edition

  • checkDesert Red
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹52999

और जाने

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹59999

खरीदिये

IQOO Neo 10

IQOO Neo 10

  • checkTitanium Chrome and Inferno Red
  • check8GB / 12 GB / 16 GB RAM
  • check128 /256 GB /512 GB Storage
amazon-logo

₹34999

खरीदिये

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8 GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39990

और जाने

OPPO Reno 15 Mini

OPPO Reno 15 Mini

  • check8GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
  • check6.32-inch Display Size

₹39999

और जाने

discount

16% OFF

IQOO Neo 10R

IQOO Neo 10R

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

IQOO Neo 9 Pro

IQOO Neo 9 Pro

  • checkFiery Red
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹36999

और जाने

- Vivo X Fold 3 Pro

- Vivo X200

- Vivo X200 Pro

- Vivo X200 FE

- Vivo X100

- Vivo X100 Pro

- Vivo V60

- Vivo V60e

- Vivo V50

- Vivo V50e

- Vivo T4 Ultra

iQOO के इन फोन्स को मिल रहा है अपडेट

- iQOO 13

- iQOO 12

- iQOO Neo 10

- iQOO Neo 10R

- iQOO Neo 9 Pro

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

अगर आपका डिवाइस लिस्ट में है तो आप लेटेस्ट अपडेट डाउनलोड करते हुए Android 16 फीचर्स यूज कर सकते हैं। हालांकि, अपडेट कई फेज में रिलीज होने के चलते आपको मिलने में कुछ वक्त लग सकता है। अगर आपको अब तक नोटिफिकेशन नहीं दिखा है तो सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स के सिस्टम अपडेट सेक्शन में जाकर आप देख सकेंगे कि आपके फोन को अपडेट मिला है या नहीं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।