Vivo और iQOO यूजर्स के लिए नए साल से पहले खुशखबरी! आ गया Android 16 अपडेट

संक्षेप: Vivo और iQOO ब्रैंड्स के लाखों यूजर्स का इंतजार खत्म हो गया है। कंपनी उनके लिए Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 अपडेट लेकर आई है। हम एलिजिबल डिवाइसेज की लिस्ट शेयर कर रहे हैं।

Dec 20, 2025 02:38 pm IST

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स Vivo और iQOO के डिवाइसेज में यूजर्स को नए फीचर्स मिल रहे हैं। लंबे वक्त तक इनमें FuntouchOS दी गई थी लेकिन अब इन्हें OriginOS 6 अपडेट दिया जा रहा है। ग्लोबली यह सॉफ्टवेयर स्किन अक्टूबर महीने में रिलीज की गई थी और नवंबर से इसका रोलआउट हाई-एंड डिवाइसेज के लिए शुरू हो गया। अब यह अपडेट अन्य डिवाइसेज को भी मिल रहा है।

Vivo और iQOO दोनों ब्रैंड्स के डिवाइसेज में यह अपडेट इंस्टॉल करने का विकल्प लाखों यूजर्स को मिल रहा है। अपडेट विजुअल रिफ्रेश के अलावा डिवाइसेज की परफॉर्मेंस से जुड़े सुधार और ढेरों फीचर्स लेकर आया है। अगर आप भी नए फीचर्स के साथ Android 16 पर बेस्ड इस अपडेट के इंतजार में हैं तो नीचे लिस्ट देख सकते हैं। यहां से आपको पता चल जाएगा कि किन डिवाइसेज के लिए लेटेस्ट OriginOS 6 सॉफ्टवेयर अपडेट रोलआउट किया जा रहा है।

Vivo के इन फोन्स को मिल रहा है अपडेट - Vivo X Fold 5

- Vivo X Fold 3 Pro

- Vivo X200

- Vivo X200 Pro

- Vivo X200 FE

- Vivo X100

- Vivo X100 Pro

- Vivo V60

- Vivo V60e

- Vivo V50

- Vivo V50e

- Vivo T4 Ultra

iQOO के इन फोन्स को मिल रहा है अपडेट - iQOO 13

- iQOO 12

- iQOO Neo 10

- iQOO Neo 10R

- iQOO Neo 9 Pro