लॉन्च प्राइस से सस्ते हुए सैमसंग के ये दो 5G स्मार्टफोन फोन, 13 हजार रुपये तक कम हुई कीमत

Feb 16, 2026 07:51 am IST

सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं, तो अब देर करने से कोई फायदा नहीं। यहां हम आपको सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज और M सीरीज के दो धांसू डिवाइसेज के बारे में बता रहे हैं। गैलेक्सी A सीरीज वाला फोन लॉन्च प्राइस से 14 हजार रुपये सस्ता हो गया है। वहीं, M सीरीज वाले सैमसंग फोन की कीमत अब लॉन्च प्राइस 4500 रुपये कम हो गई है। खास बात है कि आप इन फोन को कैशबैक ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। साथ ही इन फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। इन फोन में आपको 32 मेगापिक्सल तक का फ्रंट कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलेगी।

Samsung Galaxy A55 5G लॉन्च के समय इस फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 25999 रुपये का मिल रहा है। 14 हजार रुपये के इस डिस्काउंट के अलावा फोन पर 1299 रुपये तक का कैशबैक और तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1480 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रही है। फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। हाइब्रिड ड्यूल सिम वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए आपको इस फोन में डॉल्बी ऐटमॉस मिलेगा।

Samsung Galaxy M56 5G फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च के समय 27999 रुपये थी। अब यह फोन 4500 रुपये सस्ता हो गया है और आप इसे 23499 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 1174 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह धांसू डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दिया गया है। फोन 8जीबी LPDDR5x रैम और 256जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज के साथ है।