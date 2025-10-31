नया फोन खरीदने से पहले रुको! नवंबर में आ रहे हैं ये 5 धांसू स्मार्टफोन; OnePlus भी लिस्ट में

संक्षेप: नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको अगले महीने नवंबर में होने वाले लॉन्च का इंतजार जरूर करना चाहिए। अगले महीने OnePlus से लेकर Oppo और iQOO तक अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च करने वाले हैं।

नवंबर महीने में स्मार्टफोन कंपनियां अलग-अलग सेगमेंट में कई धांसू डिवाइसेज लॉन्च करने वाली है, ऐसे में आपको नया फोन खरीदने से पहले रुकना चाहिए। OnePlus 15 और Oppo Find X9 Series जैसे फ्लैगशिप फोन्स के अलावा Lava Agni 4 जैसे धांसू मिडरेंज फोन भी इस महीने मार्केट का हिस्सा बनेंगे। आइए आपको बताएं कि नवंबर महीने में कौन से फोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं।

Lava Agni 4 अगले महीने भारतीय ब्रैंड लावा अपना मेटल डिजाइन वाला मिडरेंज फोन पेश करने जा रहा है और पिछले मॉडल्स के मुकाबले बिल्ड-क्वॉलिटी में यह धाकड़ अपग्रेड है। इसमें हॉरिजेंटल पिल शेप वाला कैमरा आईलैंड मिलेगा और इसकी कीमत 25 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। फोन में 6.78 इंच का 120Hz डिस्प्ले और Dimensity 8350 प्रोसेसर के साथ 7000mAh बैटरी मिल सकती है।

Realme GT 8 Pro रियलमी अपने इस स्मार्टफोन में Ricoh GR Optics के साथ कोलैबरेशन वाला कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip के साथ HyperVision AI Chip मिल सकता है। इस फोन के चाइनीज वेरियंट में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7000mAh बैटरी के साथ 6.79 इंच का डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है।

Oppo Find X9 Series ओप्पो के इस सीरीज को पिछले महीने चीन में पेश किया था और भारतीय मार्केट में इसका लॉन्च नवंबर में होने वाला है। भारत में इस लाइनअप के Find X9 और Find X9 Pro फोन लॉन्च हो सकते हैं। इन दोनों में ही MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है और Android 16 बेस्ड ColorOS 16 फर्मवेयर मिलता है। इनमें AI सपोर्ट वाला कैमरा सेटअप दिया जाएगा।

OnePlus 15 वनप्लस का फ्लैगशिप फोन भी ग्लोबल मार्केट और भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। इसे OnePlus 13 के सक्सेसर के तौर पर पेश किया गया है और इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और DetailMax image engine इसका हिस्सा है।