सैमसंग यूजर्स सरप्राइज, 10 साल पुराने फोन में आया लेटेस्ट अपडेट, देखें आपके पास भी है क्या यह मॉडल
Samsung यूजर्स सरप्राइज। सैमसंग लॉन्च होने के लगभग 10 साल बाद Galaxy S8, Galaxy S8+ और Galaxy Note 8 के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है। नया अपडेट अपने साथ क्या-क्या लेकर आया है और यह किन क्षेत्रों के लिए है, चलिए बताते हैं सबकुछ...
Samsung ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। कंपनी ने अपने करीब 10 साल पुराने फोन के लिए अपडेट जारी किया है। दरअसल, सैमसंग ने लॉन्च होने के करीब 10 साल बाद Galaxy S8, Galaxy S8+ और Galaxy Note 8 के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है। लेकिन इतने सालों बाद अपडेट देखकर यूजर्स हैरान हो गए हैं, क्योंकि इन डिवाइस के लिए ऑफिशियल सॉफ्टवेयर सपोर्ट कई साल पहले समाप्त हो गया था। हालांकि, अपडेट नया इंटरफेस नहीं लाता है, फिर भी यह अपडेट काफी महत्वपूर्ण है। अपडेट अपने साथ क्या-क्या लाता है, चलिए जानते हैं...
सैमसंग ने पुराने फ्लैगशिप के लिए एक दुर्लभ अपडेट जारी किया है
एंड्रॉयड अथॉरिटी के मुताबिक, लेटेस्ट फर्मवेयर अमेरिका में गैलेक्सी S8 सीरीज और गैलेक्सी नोट 8 के वेरिजॉन वेरिएंट तक पहुंचना शुरू हो गया है। वेरिजॉन के आधिकारिक चेंजलॉग में कहा गया है कि अपडेट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है, जबकि सैमीफैन्स की रिपोर्ट है कि यह ऑवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। हालांकि इम्प्रूवमेंट्स के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सैमसंग ने इन पुराने डिवाइस को ज्यादा विश्वसनीय रूप से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर को ठीक किया है।
गैलेक्सी S8, गैलेक्सी S8+ और गैलेक्सी नोट 8 को 2017 में पेश किया गया था और उन्हें अपना अंतिम निर्धारित सॉफ्टवेयर अपडेट 2022 में मिला था। तब से, फोन कई साल पुराने एंड्रॉयड वर्जन और सिक्योरिटी पैच पर बने हुए हैं। इस लेटेस्ट रोलआउट के बाद भी, फोन 2021 के सिक्योरिटी पैच चलाना जारी रखेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें नए सुरक्षा खतरों से सुरक्षा नहीं मिलती है।
यूजर्स को इस अपडेट के साथ नए इंटरफेस या एडिशनल फीचर्स की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दरअसल, नए अपडेट का उद्देश्य रोजमर्रा के परफॉर्मेंस में सुधार करना और स्टेबिलिटी से संबंधित मुद्दों को ठीक करना है। इस तरह के अपडेट उन स्मार्टफोन के लिए असामान्य हैं जो अपनी ऑफिशियल अपडेट पॉलिसी लाइफ पार कर चुके हैं।
सैमसंग का कदम ऐप्पल को फॉलो करता है। इस साल की शुरुआत में ऐप्पल ने फेसटाइम और iMessage जैसी सर्विसेस को ठीक से काम करने के लिए iPhone 5s के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया था। गैलेक्सी S8 और नोट 8 मालिकों को, जो अभी भी इन डिवाइसों को बैकअप या सेकेंडरी फोन के रूप में रखते हैं, यह अपडेट खुश कर देगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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