तुरंत अपडेट करें ये Samsung फोन, आ गया Android 16 वाला अपडेट, देखें लिस्ट

तुरंत अपडेट करें ये Samsung फोन, आ गया Android 16 वाला अपडेट, देखें लिस्ट

संक्षेप: अगर आप भी Samsung स्मार्टफोन चला रहे हैं और नए अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। सैमसंग अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स तक Android 16 पर बेस्ड One UI 8 अपडेट पहुंचा चुका है। यहां देखें उन सभी डिवाइस की लिस्ट

Thu, 30 Oct 2025 05:17 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी Samsung स्मार्टफोन चला रहे हैं और नए अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। सैमसंग अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचा चुका है। सैमसंग ने जुलाई में गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 के लिए One UI 8 अपडेट पेश किया था, जबकि आधिकारिक तौर पर सितंबर में गैलेक्सी एस25 सीरीज के साथ रोलआउट शुरू हुआ था। तब से अब तक, Android 16 पर बेस्ड यह अपडेट अन्य गैलेक्सी फोन्स तक कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच गया है। गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह अपडेट कई फोन्स में समय से पहले ही पहुंच गया। यहां ऐसे सभी सैमसंग फोन्स और टैबलेट्स की लिस्ट दी गई है जिन्हें वन यूआई 8 अपडेट मिल चुका है। अगर आपका फोन भी लिस्ट में है और आपने अभी तक नया अपडेट इंस्टॉल नहीं किया है, तो तुरंत अपने फोन को अपडेट करें और नए फीचर्स का मजा लें। लिस्ट में देखें यह अपडेट आपके सैमसंग डिवाइस में पहुंचा है या नहीं...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन सैमसंग डिवाइस की लिस्ट जिन्हें One UI 8 अपडेट मिल चुका है:

गैलेक्सी S-सीरीज

- गैलेक्सी S25, S25+, S25 अल्ट्रा, S25 Edge

- गैलेक्सी S24, S24+, S24 अल्ट्रा, S24 FE

- गैलेक्सी S23, S23+, S23 अल्ट्रा, S23 FE

- गैलेक्सी S22, S22+, S22 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S21 FE

गैलेक्सी Z-सीरीज

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, फ्लिप 6

- गैलेक्सी जेड फोल्ड SE

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 5, फ्लिप 5

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 4, फ्लिप 4

गैलेक्सी टैब सीरीज

- गैलेक्सी टैब S10, S10 लाइट, S10+, S10 अल्ट्रा, S10 FE, S10 FE+

- गैलेक्सी टैब S9, S9+, S9 अल्ट्रा

- गैलेक्सी टैब S8, S8+, S8 अल्ट्रा

- गैलेक्सी टैब S6 लाइट (2024)

गैलेक्सी A-सीरीज

- गैलेक्सी A73

- गैलेक्सी A56, A55, A54, A53

- गैलेक्सी A36, A35, A34, A33

- गैलेक्सी A26, A25

- गैलेक्सी A17, A16, A15

- गैलेक्सी A06

गैलेक्सी M-सीरीज

- गैलेक्सी M56, M55, M55s, M54, M53

- गैलेक्सी M36, M35, M34, M33

- गैलेक्सी M16, M15

- गैलेक्सी M06

गैलेक्सी F-सीरीज

- गैलेक्सी F56, F55, F54

- गैलेक्सी F36, F34

- गैलेक्सी F17, F15

- गैलेक्सी F06

गैलेक्सी एक्सकवर सीरीज

- गैलेक्सी एक्सकवर 7, 7 Pro

लिस्ट में शामिल सभी गैलेक्सी डिवाइस को वन यूआई 8 अपडेट मिलना शुरू हो गया है। हालांकि, चूंकि यह रोलआउट धीरे-धीरे अलग-अलग बैचों में रोलआउट होता है, इसलिए सभी डिवाइस तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। अगर आपका डिवाइस लिस्ट में है लेकिन अपडेट नहीं पहुंचा है, तो टेंशन न लें, बस थोड़ा इंतजार करें।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
