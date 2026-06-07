Samsung यूजर्स खुशखबरी, एकदम नए जैसे हो जाएंगे इतने सारे पुराने फोन, आ रहा Android 17

Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे गैलेक्सी फोन्स को One UI 9 पर बेस्ड Android 17 अपडेट मिलने वाला है। एक टिप्स्टर ने एलिजिबल फोन्स की लिस्ट जारी की है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं..

Google ने हाल ही में अपने Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आखिरी Beta 4.1 अपडेट जारी किया था। उम्मीद है कि इसका स्टेबल वर्जन जल्द ही, शायद जून के आखिर में या जुलाई में, Pixel सीरीज फोन्स के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद, दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड भी Android 17 पर बेस्ड अपनी कस्टम स्किन लाएंगे। इनमें Samsung भी शामिल है, जिसके अपने अगले Galaxy Z Flip 8/Fold 8 सीरीज फोन्स के लॉन्च के साथ वन यूआई 9 जारी करने की उम्मीद है।

गैलेक्सी S सीरीज – वन यूआई 9 अपडेट के लिए एलिजिबल फोन: इस समय, जब यूजर्स सैमसंग की तरफ से वन यूआई 9 के ऑफिशियल रोलआउट होने का इंतजार कर रहे है, एक टिप्स्टर ने नई जानकारी शेयर की है। इससे उन गैलेक्सी S सीरीज के डिवाइस का पता चला है, जिनके Android 17 पर बेस्ड वन यूआई 9 अपडेट पाने के लिए एलिजिबल होने की बात कही जा रही है।

एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट में, टिप्स्टर तरुण वत्स ने बताया है कि गैलेक्सी S26 सीरीज, गैलेक्सी S25 सीरीज, गैलेक्सी S24 सीरीज (जिसमें गैलेक्सी S24 FE भी शामिल है) और गैलेक्सी S23 सीरीज (जिसमें गैलेक्सी S23 FE भी शामिल है) को स्टेबल वन यूआई 9 अपडेट मिलेगा।

ध्यान दें कि सैमसंग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर वन यूआई 9 के लिए एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट की घोषणा नहीं की है; ये जानकारी टिप्स्टर ने फोन्स की अपडेट पॉलिसी के आधार पर शेयर की है। इसका स्टेबल रोलआउट संभवतः अक्टूबर के आसपास हो सकता है, क्योंकि सैमसंग ने पिछले साल भी अपना पिछला बड़ा वन यूआई अपडेट इसी समय के आसपास जारी किया था।

नीचे गैलेक्सी S-सीरीज के फोन और उनकी अपडेट पॉलिसी की लिस्ट दी गई है: Galaxy S26 series: 25 फरवरी को लॉन्च हुए इस सीरीज, जिसमें गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26+, गैलेक्सी S26 अल्ट्रा मॉडल शामिल हैं, 7 साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। इसे फरवरी 2033 तक सपोर्ट मिलता रहेगा।

Galaxy S25 series: इस सीरीज में गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25+, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा; गैलेक्सी S25 एज और गैलेक्सी S25 FE मॉडल शामिल हैं और यह सभी 7 साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। इसे फरवरी 2033 तक सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके मुख्य मॉडल जनवरी/फरवरी 2032 तक; गैलेक्सी S25 एज मई 2032 तक और गैलेक्सी S25 FE सितंबर 2032 तक अपडेट के लिए एलिजिबल है।

Galaxy S24 series: इस सीरीज में गैलेक्सी S24, गैलेक्सी S24+, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और गैलेक्सी S24 FE मॉडल शामिल हैं। यह सभी 7 साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। इसके मेन मॉडल जनवरी 2031 तक और गैलेक्सी S24 FE सितंबर 2031 तक अपडेट के लिए एलिजिबल है।

Galaxy S23 series: इस सीरीज में गैलेक्सी S23, गैलेक्सी S23+, गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और गैलेक्सी S23 FE मॉडल शामिल हैं। यह सभी 4 साल तक ओएस और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल हैं। इसके मेन मॉडल फरवरी 2028 तक और गैलेक्सी S23 FE अक्टूबर 2028 तक अपडेट के लिए एलिजिबल है।