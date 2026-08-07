Samsung यूजर्स को झटका, डब्बा हो जाएंगे ये 19 फोन, नहीं मिलेगा कोई अपडेट
Android 17 में अपग्रेड होने के बाद एक दर्जन से ज्यादा Galaxy डिवाइस, जिनमें कई हाई-एंड फोन और टैबलेट शामिल हैं, को OS अपडेट मिलना बंद हो जाएगा। यहां हम उन सभी फोन्स की लिस्ट तैयार की है, जिनके लिए एंड्रॉयड 17 आखिरी अपडेट होगा।
Android 17 पर आधारित One UI 9.0 पहले ही लेटेस्ट Galaxy फोल्डेबल डिवाइस पर आ चुका है और जल्द ही यह पुराने डिवाइस के लिए भी रोलआउट होना शुरू हो जाएगा। इस बड़े एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड को पाने वाले डिवाइस की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इनमें से 19 डिवाइस के लिए यह ओएस अपडेट आखिरी होगा। लंबे समय तक अपडेट देने के मामले में सैमसंग सबसे आगे है, लेकिन कभी न कभी तो यह सिलसिला खत्म होना ही है। जल्द ही, एंड्रॉयड17 में अपग्रेड होने के बाद एक दर्जन से ज्यादा गैलेक्सी डिवाइस, जिनमें कई हाई-एंड फोन और टैबलेट शामिल हैं, को ओएस अपडेट मिलना बंद हो जाएगा। यहां हम उन सभी फोन्स की लिस्ट तैयार की है, जिनके लिए एंड्रॉयड 17 आखिरी अपडेट होगा। देखें लिस्ट और पता करें कि क्या आपको जल्द ही नया फोन खरीदने की जरूरत होगी।
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इन गैलेक्सी डिवाइस को Android 17 के बाद OS अपडेट नहीं मिलेंगे, नीचे देखें लिस्ट:
Galaxy S series
- गैलेक्सी S23
- गैलेक्सी S23+
- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा
- गैलेक्सी S23 FE
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- गैलेक्सी जेड फोल्ड 5
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 5
Galaxy A, M, F series
- गैलेक्सी A54 5G
- गैलेक्सी A34 5G
- गैलेक्सी A24 4G
- गैलेक्सी M54 5G
- गैलेक्सी M34 5G
- गैलेक्सी F54 5G
- गैलेक्सी F34 5G
Galaxy Tab series
- गैलेक्सी टैब S9
- गैलेक्सी टैब S9+
- गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा
- गैलेक्सी टैब S9 FE
- गैलेक्सी टैब S9 FE+
- गैलेक्सी टैब S6 Lite (2024)
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट क अनुसार, यह लिस्ट हर गैलेक्सी डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को ध्यान से देखने के बाद तैयार की गई है, इसलिए यह सही होनी चाहिए। इस लिस्ट में शामिल सभी गैलेक्सी डिवाइस को Android 17 पर बेस्ड One UI 9.0 अपडेट मिलना तय है। हालांकि, उनके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट का यह सिर्फ अंत नहीं होगा।
इन डिवाइस को कम से कम एक साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। इनमें से कई डिवाइस को अगले साल किसी समय One UI 9.5 अपडेट मिलने की संभावना है, क्योंकि यह भी Android 17 पर आधारित होगा। इसके बाद, सैमसंग इन डिवाइस के लिए कोई नया फीचर अपग्रेड जारी नहीं करेगा।
अगर आपका सैमसंग डिवाइस ऊपर दी गई लिस्ट में है, तो आपके पास अभी नया फोन खरीदने का प्लान करने के लिए काफी समय है।
यहां आप उन गैलेक्सी फोन्स की लिस्ट देख सकते हैं जिनमें 7 बड़े Android OS अपग्रेड मिलते हैं। लिस्ट में देखें फोन का नाम और उसके आखिरी अपडेट...
Galaxy S series
- गैलेक्सी S26: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी S26+: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी S26 अल्ट्रा: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी S25: एंड्रॉयड 22
- गैलेक्सी S25+: एंड्रॉयड 22
- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा: एंड्रॉयड 22
- गैलेक्सी S25 एज: एंड्रॉयड 22
- गैलेक्सी S25 FE: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी S24: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी S24+: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी S24 अल्ट्रा: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी S24 FE: एंड्रॉयड 21
Galaxy Z series
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 8: एंड्रॉयड 24
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा: एंड्रॉयड 24
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 8: एंड्रॉयड 24
- गैलेक्सी Z TriFold: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 7: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 FE: एंड्रॉयड 23
- गैलेक्सी जेड फोल्ड SE: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 6: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 6: एंड्रॉयड 21
Galaxy Tab series
- गैलेक्सी टैब S10 Lite: एंड्रॉयड 22
- गैलेक्सी टैब S10+: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा: एंड्रॉयड 21
- गैलेक्सी टैब S10 FE: एंड्रॉयड 22
- गैलेक्सी टैब S10 FE+: एंड्रॉयड 22
Galaxy XCover series
- गैलेक्सी XCover 7 Pro: एंड्रॉयड 22
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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