सात साल तक एकदम नए जैसे रहेंगे ये Samsung स्मार्टफोन, मिलते रहेंगे लेटेस्ट फीचर, लिस्ट

स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि फोन को लंबे समय तक नए अपडेट मिलते रहे, तो Samsung पर विचार कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने के मामले में Samsung का कोई तोड़ नहीं है। आज हम आपको सैमसंग फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो सात साल तक नए जैसे रहेंगे।

Follow Us on

Sat, 9 Aug 2025 09:03 AM

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि फोन को लंबे समय तक नए अपडेट मिलते रहें, तो Samsung पर विचार कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सपोर्ट देने के मामले में Samsung का कोई तोड़ नहीं है। इस समय जब ज्यादातर एंड्रॉयड ब्रांड अधिकतम चार या पांच एंड्रॉयड अपग्रेड के साथ ही अटके हुए हैं, वहीं सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स पर सात साल तक एंड्रॉयड अपडेट प्रदान कर रहा है। सैमसंग ने इस साल की शुरुआत में गैलेक्सी S24 सीरीज के साथ यह नई अपडेट पॉलिसी पेश की थी, और तब से, कई गैलेक्सी डिवाइस को यह सुविधा दी गई है। आज हम आपको सैमसंग के ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो सात साल तक नए जैसे रहेंगे, यानी इन्हें नए ओएस के साथ लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे। यहां हम ऐसे मॉडल भी बता रहे हैं, जो 4 और 6 साल तक के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आते हैं। देखें लिस्ट...

यहां उन सभी सैमसंग डिवाइस की लिस्ट दी गई है जिन्हें सात सालों तक एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा: - गैलेक्सी S25

- गैलेक्सी S25+

- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S25 एज

- गैलेक्सी S24

- गैलेक्सी S24+

- गैलेक्सी S24 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S24 FE

- गैलेक्सी Z फोल्ड 7

- गैलेक्सी Z फ्लिप 7

- गैलेक्सी Z फ्लिप 7 FE

- गैलेक्सी Z फोल्ड स्पेशल एडिशन

- गैलेक्सी Z फोल्ड 6

- गैलेक्सी Z फ्लिप 6

- गैलेक्सी टैब S10

- गैलेक्सी टैब S10+

- गैलेक्सी टैब S10 FE

- गैलेक्सी टैब S10 FE+

- गैलेक्सी एक्सकवर 7 प्रो

हालांकि, सैमसंग अकेला ऐसा ब्रांड नहीं है जो सात साल तक एंड्रॉयड अपग्रेड देता है। गूगल ने इसे सबसे पहले पेश किया था, और सैमसंग ने भी जल्द ही इसे फॉलो किया।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

यहां उन सभी सैमसंग डिवाइस की लिस्ट दी गई है जिन्हें 6 सालों तक एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा: - गैलेक्सी A56 5G

- गैलेक्सी A36 5G

- गैलेक्सी A26 5G

- गैलेक्सी A17 5G

- गैलेक्सी A16

- गैलेक्सी A16 5G

- गैलेक्सी M56 5G

- गैलेक्सी M36 5G

- गैलेक्सी M16 5G

- गैलेक्सी F56

- गैलेक्सी F36

- गैलेक्सी F16

इन सभी गैलेक्सी स्मार्टफोन्स को छह साल के लिए वन यूआई और एंड्रॉयड अपडेट के साथ-साथ छह साल के लिए सिक्योरिटी पैच भी मिलेंगे। गैलेक्सी A56, A36, A26 और M16, आउट-ऑफ-द-बॉक्स, एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड वन यूआई 7 के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि इन फोनों को एंड्रॉयड 21 तक ओएस अपडेट मिलते रहेंगे। हालांकि, गैलेक्सी A16 और A16 5G को एक कम एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा क्योंकि ये डिवाइस एंड्रॉयड 14 पर चलते हैं।

यहां उन सभी सैमसंग डिवाइस की लिस्ट दी गई है जो चार एंड्रॉयड अपडेट के लिए एलिजिबल हैं: गैलेक्सी S-सीरीज - गैलेक्सी S23

- गैलेक्सी S23+

- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S23 FE

- गैलेक्सी S22

- गैलेक्सी S22+

- गैलेक्सी S22 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S21

- गैलेक्सी S21+

- गैलेक्सी S21 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S21 FE

गैलेक्सी Z-सीरीज - गैलेक्सी Z फोल्ड 5

- गैलेक्सी Z फ्लिप 5

- गैलेक्सी Z फोल्ड 4

- गैलेक्सी Z फ्लिप 4

- गैलेक्सी Z फोल्ड 3

- गैलेक्सी Z फ्लिप 3

गैलेक्सी A-सीरीज - गैलेक्सी A73 5G

- गैलेक्सी A55 5G

- गैलेक्सी A54 5G

- गैलेक्सी A53 5G

- गैलेक्सी A35 5G

- गैलेक्सी A34 5G

- गैलेक्सी A33 5G

- गैलेक्सी A25 5G

- गैलेक्सी A24

- गैलेक्सी A15

- गैलेक्सी A15 5G

- गैलेक्सी A06 5G

गैलेक्सी M-सीरीज - गैलेक्सी M55 5G

- गैलेक्सी M55s 5G

- गैलेक्सी M54 5G

- गैलेक्सी M35 5G

- गैलेक्सी M34 5G

- गैलेक्सी M06

गैलेक्सी F-सीरीज - गैलेक्सी F55 5G

- गैलेक्सी F54 5G

- गैलेक्सी F34 5G

- गैलेक्सी F15 5G

- गैलेक्सी F06 5G

गैलेक्सी टैब सीरीज - गैलेक्सी टैब S9

- गैलेक्सी टैब S9+

- गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा

- गैलेक्सी टैब S9 FE

- गैलेक्सी टैब S9 FE+

- गैलेक्सी टैब S8

- गैलेक्सी टैब S8+

- गैलेक्सी टैब S8 अल्ट्रा

गैलेक्सी एक्सकवर सीरीज - गैलेक्सी एक्सकवर 7

- गैलेक्सी एक्सकवर 6 प्रो

इन गैलेक्सी डिवाइसेस को उनके लॉन्च किए गए ओएस वर्जन से चार एंड्रॉयड ओएस अपडेट प्राप्त होंगे। इनमें से कुछ को अंतिम ओएस अपडेट के रूप में Android 15 मिलेगा। आप नीचे ऐसे फोन्स की लिस्ट देख सकते हैं।

Android 15 इन गैलेक्सी फोन के लिए आखिरी ओएस अपडेट होगा: गैलेक्सी S21

गैलेक्सी S21+

गैलेक्सी S21 अल्ट्रा

गैलेक्सी Z फोल्ड 3

गैलेक्सी Z फ्लिप 3

गैलेक्सी A14

गैलेक्सी A14 5G

गैलेक्सी A05

गैलेक्सी A05s

गैलेक्सी M14 4G

गैलेक्सी M14 5G

गैलेक्सी F14 5G