25 से ज्यादा Samsung फोन में आया अपडेट, पहले से तगड़ी हो जाएगी सेफ्टी, देखें पूरी लिस्ट
अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स के लिए सिक्योरिटी अपडेटा जारी कर दिया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे।
अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स के लिए सिक्योरिटी अपडेटा जारी कर दिया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, Samsung ने मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट रोलआउट शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। यह महीने के दूसरे हिस्से में लाइव हुआ, जिसकी शुरुआत Galaxy S25 सीरीज से हुई, और तब से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। यह नया सिक्योरिटी पैच अब दर्जनों गैलेक्सी फोन को कवर करता है, जिनमें कई मिड-रेंज फोन भी शामिल हैं। नीचे हमने सभी एलिजिबल फोन्स की लिस्ट दी है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...
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नया अपडेट 65 कमियों को सुधारेगा
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Galaxy के लिए मार्च 2026 के सिक्योरिटी पैच में 65 कमियों के लिए सुधार शामिल हैं। इनमें से 60 कमियां Android से जुड़ी हैं, जिनके सुधार Google की ओर से आए हैं; जबकि बाकी 5 कमियां विशेष रूप से Samsung Galaxy डिवाइस से संबंधित हैं।
सैमसंग ने इन डिवाइसों के लिए मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है, देखें पूरी लिस्ट:
Galaxy S series
- गैलेक्सी S25
- गैलेक्सी S25+
- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा
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- गैलेक्सी S25 एज
- गैलेक्सी S25 FE
- गैलेक्सी S24
- गैलेक्सी S24+
- गैलेक्सी S24 अल्ट्रा
- गैलेक्सी S24 FE
- गैलेक्सी S23
- गैलेक्सी S23+
- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा
- गैलेक्सी S23 FE
Galaxy Z series
- गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 7
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 FE
- गैलेक्सी जेड फोल्ड Special Edition
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 6
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 6
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 5
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 5
- गैलेक्सी जेड फोल्ड 4
- गैलेक्सी जेड फ्लिप 4
Galaxy A series
- गैलेक्सी A55
- गैलेक्सी A54
- गैलेक्सी A53
- गैलेक्सी A36
यह लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में सैमसंग और भी गैलेक्सी डिवाइस के लिए मार्च का अपडेट जारी करेगा। हम इसे अपडेट करते रहेंगे, ताकि यह हमेशा नई बनी रहे।
अगर आपके फोन का नाम इस लिस्ट में है, तो आपके लिए मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध हो सकता है। उपलब्ध अपडेट्स चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें और फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें। लेकिन, ध्यान रखें कि अपडेट्स आमतौर पर धीरे-धीरे अलग-अलग बैचों में जारी किए जाते हैं, इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में उन्हें कुछ समय लग सकता है।
मार्च 2026 का सिक्योरिटी पैच जारी करने के अलावा, सैमसंग की सॉफ्टवेयर टीम One UI 8.5 बीटा को और भी डिवाइस तक पहुंचाने में लगी हुई है। यह हाल ही में Galaxy S25 FE, Galaxy S24 सीरीज (जिसमें S24 FE भी शामिल है), और Galaxy Tab S11 सीरीज के लिए लाइव हुआ है, और उम्मीद है कि अप्रैल में और भी डिवाइस इसमें शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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