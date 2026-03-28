25 से ज्यादा Samsung फोन में आया अपडेट, पहले से तगड़ी हो जाएगी सेफ्टी, देखें पूरी लिस्ट

Mar 28, 2026 02:15 pm IST

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स के लिए सिक्योरिटी अपडेटा जारी कर दिया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे।

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स के लिए सिक्योरिटी अपडेटा जारी कर दिया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, Samsung ने मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट रोलआउट शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। यह महीने के दूसरे हिस्से में लाइव हुआ, जिसकी शुरुआत Galaxy S25 सीरीज से हुई, और तब से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। यह नया सिक्योरिटी पैच अब दर्जनों गैलेक्सी फोन को कवर करता है, जिनमें कई मिड-रेंज फोन भी शामिल हैं। नीचे हमने सभी एलिजिबल फोन्स की लिस्ट दी है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

नया अपडेट 65 कमियों को सुधारेगा गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Galaxy के लिए मार्च 2026 के सिक्योरिटी पैच में 65 कमियों के लिए सुधार शामिल हैं। इनमें से 60 कमियां Android से जुड़ी हैं, जिनके सुधार Google की ओर से आए हैं; जबकि बाकी 5 कमियां विशेष रूप से Samsung Galaxy डिवाइस से संबंधित हैं।

सैमसंग ने इन डिवाइसों के लिए मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है, देखें पूरी लिस्ट: Galaxy S series - गैलेक्सी S25

- गैलेक्सी S25+

- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S25 एज

- गैलेक्सी S25 FE

- गैलेक्सी S24

- गैलेक्सी S24+

- गैलेक्सी S24 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S24 FE

- गैलेक्सी S23

- गैलेक्सी S23+

- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S23 FE

Galaxy Z series - गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 7

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 FE

- गैलेक्सी जेड फोल्ड Special Edition

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 6

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 6

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 5

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 5

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 4

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 4

Galaxy A series - गैलेक्सी A55

- गैलेक्सी A54

- गैलेक्सी A53

- गैलेक्सी A36

यह लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में सैमसंग और भी गैलेक्सी डिवाइस के लिए मार्च का अपडेट जारी करेगा। हम इसे अपडेट करते रहेंगे, ताकि यह हमेशा नई बनी रहे।

अगर आपके फोन का नाम इस लिस्ट में है, तो आपके लिए मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध हो सकता है। उपलब्ध अपडेट्स चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें और फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें। लेकिन, ध्यान रखें कि अपडेट्स आमतौर पर धीरे-धीरे अलग-अलग बैचों में जारी किए जाते हैं, इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में उन्हें कुछ समय लग सकता है।