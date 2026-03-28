Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

25 से ज्यादा Samsung फोन में आया अपडेट, पहले से तगड़ी हो जाएगी सेफ्टी, देखें पूरी लिस्ट

Mar 28, 2026 02:15 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स के लिए सिक्योरिटी अपडेटा जारी कर दिया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे।

25 से ज्यादा Samsung फोन में आया अपडेट, पहले से तगड़ी हो जाएगी सेफ्टी, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स के लिए सिक्योरिटी अपडेटा जारी कर दिया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, Samsung ने मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट रोलआउट शुरू करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। यह महीने के दूसरे हिस्से में लाइव हुआ, जिसकी शुरुआत Galaxy S25 सीरीज से हुई, और तब से इसका विस्तार तेजी से हुआ है। यह नया सिक्योरिटी पैच अब दर्जनों गैलेक्सी फोन को कवर करता है, जिनमें कई मिड-रेंज फोन भी शामिल हैं। नीचे हमने सभी एलिजिबल फोन्स की लिस्ट दी है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

  • checkBlue Shadow
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹174999

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

16% OFF

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹144840

₹172999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

  • checkclassic black and lavender
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹95999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26

  • checkCobalt Violet
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹87999

खरीदिये

नया अपडेट 65 कमियों को सुधारेगा

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, Samsung Galaxy के लिए मार्च 2026 के सिक्योरिटी पैच में 65 कमियों के लिए सुधार शामिल हैं। इनमें से 60 कमियां Android से जुड़ी हैं, जिनके सुधार Google की ओर से आए हैं; जबकि बाकी 5 कमियां विशेष रूप से Samsung Galaxy डिवाइस से संबंधित हैं।

सैमसंग ने इन डिवाइसों के लिए मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दिया है, देखें पूरी लिस्ट:

Galaxy S series

- गैलेक्सी S25

- गैलेक्सी S25+

- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Vivo X300 Pro 5G

Vivo X300 Pro 5G

  • checkElite Black
  • check16GB RAM
  • checkNo Storage
amazon-logo

₹109998

₹119999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 6 5G

Samsung Galaxy Z Flip 6 5G

  • checkBlue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹72999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.31 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

  • checkGraygreen
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹153000

और जाने

discount

18% OFF

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
amazon-logo

₹139999

₹169999

खरीदिये

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra

  • checkBlack
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹139999

खरीदिये

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G Bespoke Edition

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G Bespoke Edition

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹97999

और जाने

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

  • checkAwesome Iceblue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹42990

₹42999

खरीदिये

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a

  • checkBlack or white
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
flipkart-logo

₹49999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo V70 5G

Vivo V70 5G

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59 inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹50999

खरीदिये

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G

  • checkWhite
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹23250

खरीदिये

discount

26% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹24490

₹32999

खरीदिये

discount

20% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹21485

₹26999

खरीदिये

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
amazon-logo

₹35499

खरीदिये

discount

10% OFF

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

  • checkCarbon Black
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹34925

₹38999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
amazon-logo

₹36999

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy S25 FE 5G

Samsung Galaxy S25 FE 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.7-inch Display Size
amazon-logo

₹50495

₹59999

खरीदिये

discount

5% OFF

Vivo V70 Elite

Vivo V70 Elite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹51999

₹54999

खरीदिये

discount

8% OFF

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

  • checkTitanium Silverblue
  • check12 GB RAM
  • check256 GB / 512 GB / 1 TB Storage
amazon-logo

₹119999

₹129999

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy S25 edge

Samsung Galaxy S25 edge

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.7 inches Display Size
flipkart-logo

₹89999

₹109999

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹39979

₹59999

खरीदिये

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

  • checkTitanium Black
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹121999

खरीदिये

- गैलेक्सी S25 एज

- गैलेक्सी S25 FE

- गैलेक्सी S24

- गैलेक्सी S24+

- गैलेक्सी S24 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S24 FE

- गैलेक्सी S23

- गैलेक्सी S23+

- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S23 FE

ये भी पढ़ें:OnePlus ला रहा दो और नॉर्ड सीरीज फोन, सामने आया फर्स्ट लुक, इतनी होगी कीमत

Galaxy Z series

- गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 7

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 FE

- गैलेक्सी जेड फोल्ड Special Edition

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 6

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 6

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 5

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 5

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 4

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 4

Galaxy A series

- गैलेक्सी A55

- गैलेक्सी A54

- गैलेक्सी A53

- गैलेक्सी A36

ये भी पढ़ें:पार्टी में धूम मचाएगा 180W स्पीकर, रिकॉर्ड करेगा परफॉर्मेंस, 12 घंटे बैटरी लाइफ

यह लिस्ट लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में सैमसंग और भी गैलेक्सी डिवाइस के लिए मार्च का अपडेट जारी करेगा। हम इसे अपडेट करते रहेंगे, ताकि यह हमेशा नई बनी रहे।

अगर आपके फोन का नाम इस लिस्ट में है, तो आपके लिए मार्च 2026 का सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करने के लिए उपलब्ध हो सकता है। उपलब्ध अपडेट्स चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें और फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें। लेकिन, ध्यान रखें कि अपडेट्स आमतौर पर धीरे-धीरे अलग-अलग बैचों में जारी किए जाते हैं, इसलिए सभी यूजर्स तक पहुंचने में उन्हें कुछ समय लग सकता है।

मार्च 2026 का सिक्योरिटी पैच जारी करने के अलावा, सैमसंग की सॉफ्टवेयर टीम One UI 8.5 बीटा को और भी डिवाइस तक पहुंचाने में लगी हुई है। यह हाल ही में Galaxy S25 FE, Galaxy S24 सीरीज (जिसमें S24 FE भी शामिल है), और Galaxy Tab S11 सीरीज के लिए लाइव हुआ है, और उम्मीद है कि अप्रैल में और भी डिवाइस इसमें शामिल होंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Samsung Galaxy Samsung

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।