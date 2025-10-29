Hindustan Hindi News
these redmi and poco users will get Hyper Island feature soon Here is the list
इन Redmi और Poco यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया अनोखा Hyper Island फीचर

संक्षेप: शाओमी, रेडमी और पोको के डिवाइसेज ग्राहकों को खास फीचर ऑफर करने वाले हैं। HyperOS 3 के लिए एलिजिबल फोन्स को जल्द अब Hyper Island का फायदा मिलेगा। 

Wed, 29 Oct 2025 10:32 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Xiaomi और Poco स्मार्टफोन्स में अब यूजर्स को HyperOS दिया जा रहा है और इसके एक खास फीचर का इंतजार यूजर्स लंबे वक्त से कर रहे थे। अब यूजर्स को Hyper Island फीचर का फायदा मिलने जा रहा है, जिसमें पिल-शेप में लाइव ऐक्टिविटी देखी जा सकेगी। पहले इस फीचर का ऐक्सेस केवल प्रीमियम फोन्स में मिल रहा था लेकिन अब बाकी फोन्स के लिए भी इसे रिलीज किया जा रहा है।

टिप्सटर PaperKing13 ने खुलासा किया है कि HyperOS build 3.0.23 के साथ वह कोड हटा दिया गया है, जिसके चलते Hyper Island लॉक किया गया था। अब Xiaomi, Redmi और Poco के HyperOS 3 के लिए एलिजिबल डिवाइसेज को इस फीचर का ऐक्सेस मिलेगा। ये यूजर्स ऐपल के डायनमिक आईलैंड स्टाइल वाले नोटिफिकेशन फीचर का यूज कर सकेंगे। इसकी मदद से म्यूजिक कंट्रोल्स, टाइमर और राइड अपडेट्स वगैरह दिखाए जाएंगे।

ध्यान रहे, अगर आपके फोन की रैम कम है तो इस फीचर के एनिमेशन डिसेबल रहेंगे। यानी आपको आईलैंड तो दिखेगा और फीचर काम करेगा लेकिन प्रीमियम हाई-एंड फोन्स की तरह पॉलिश्ड एनिमेशंस नहीं दिखाई देंगे। आइए बताते हैं कि किन फोन्स को कब HyperOS 2 के साथ इसका फायदा मिलने लगेगा।

Starting October and November 2025

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Starting November and December 2025

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13x

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Starting December 2025 and March 2026

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C85

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 145

REDMI Note 13 Pro+

REDMI Note 13 Pro

REDMI Note 13 5G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C

ध्यान रहे, HyperOS 3 का फायदा सभी मार्केट्स में नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में केवल एलिजिबल यूजर्स को ही इसका फायदा मिलेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
