इन Redmi और Poco यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया अनोखा Hyper Island फीचर
संक्षेप: शाओमी, रेडमी और पोको के डिवाइसेज ग्राहकों को खास फीचर ऑफर करने वाले हैं। HyperOS 3 के लिए एलिजिबल फोन्स को जल्द अब Hyper Island का फायदा मिलेगा।
Xiaomi और Poco स्मार्टफोन्स में अब यूजर्स को HyperOS दिया जा रहा है और इसके एक खास फीचर का इंतजार यूजर्स लंबे वक्त से कर रहे थे। अब यूजर्स को Hyper Island फीचर का फायदा मिलने जा रहा है, जिसमें पिल-शेप में लाइव ऐक्टिविटी देखी जा सकेगी। पहले इस फीचर का ऐक्सेस केवल प्रीमियम फोन्स में मिल रहा था लेकिन अब बाकी फोन्स के लिए भी इसे रिलीज किया जा रहा है।
टिप्सटर PaperKing13 ने खुलासा किया है कि HyperOS build 3.0.23 के साथ वह कोड हटा दिया गया है, जिसके चलते Hyper Island लॉक किया गया था। अब Xiaomi, Redmi और Poco के HyperOS 3 के लिए एलिजिबल डिवाइसेज को इस फीचर का ऐक्सेस मिलेगा। ये यूजर्स ऐपल के डायनमिक आईलैंड स्टाइल वाले नोटिफिकेशन फीचर का यूज कर सकेंगे। इसकी मदद से म्यूजिक कंट्रोल्स, टाइमर और राइड अपडेट्स वगैरह दिखाए जाएंगे।
ध्यान रहे, अगर आपके फोन की रैम कम है तो इस फीचर के एनिमेशन डिसेबल रहेंगे। यानी आपको आईलैंड तो दिखेगा और फीचर काम करेगा लेकिन प्रीमियम हाई-एंड फोन्स की तरह पॉलिश्ड एनिमेशंस नहीं दिखाई देंगे। आइए बताते हैं कि किन फोन्स को कब HyperOS 2 के साथ इसका फायदा मिलने लगेगा।
Starting October and November 2025
REDMI Note 14 Pro+ 5G
REDMI Note 14 Pro 5G
REDMI Note 14 Pro
REDMI Note 14
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO X7 Pro Iron Man Edition
POCO X7 Pro
POCO X7
Starting November and December 2025
REDMI Note 13 Pro
REDMI 15
REDMI 14C
REDMI 13
REDMI 13x
POCO F6 Pro
POCO F6
POCO X6 Pro
POCO M7
POCO M6 Pro
POCO M6
POCO C75
Starting December 2025 and March 2026
POCO F5 Pro
POCO F5
POCO X6
POCO M7 Pro 5G
POCO C85
REDMI Note 14 5G
REDMI Note 145
REDMI Note 13 Pro+
REDMI Note 13 Pro
REDMI Note 13 5G
REDMI 15 5G
REDMI 15C 5G
REDMI 15C
ध्यान रहे, HyperOS 3 का फायदा सभी मार्केट्स में नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में केवल एलिजिबल यूजर्स को ही इसका फायदा मिलेगा।
