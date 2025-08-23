इतने सारे रियलमी फोन्स के लिए आखिरी अपडेट होगा Android 16, देखें पूरी लिस्ट

Realme का स्मार्टफोन चला रहे हैं और Android 16 अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। रियलमी जल्द अपने कई फोन्स को एंड्रॉयड 16 में अपग्रेड करेगा। लेकिन कुछ फोन्स के लिए, यह आखिरी अपग्रेड होगा। यहां ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट दी गई है

Follow Us on

Sat, 23 Aug 2025 05:45 PM

Realme का स्मार्टफोन चला रहे हैं और अगले Android 16 अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। गूगल को Android 16 रिलीज किए दो महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी रियलमी फोन में यह अपडेट नहीं आया है। हालांकि, कंपनी ने वादा किया है कि वह फ्लैगशिप फोन्स के लिए Android 16 सबसे पहले जारी करने वालों में से एक होगी। इसका मतलब यह भी है कि मिड-रेंज और बजट फोन्स के लिए यह सामान्य से ज्यादा तेजी से रोलआउट होगा।

रियलमी जल्द अपने कई फोन्स को एंड्रॉयड 16 में अपग्रेड करेगा। लेकिन कुछ फोन्स के लिए, यह आखिरी अपग्रेड होगा। इसका मतलब यह है कि ये फोन अपना बाकी जीवन उसी ओएस पर बिताएंगे, और इन्हें एंड्रॉयड 16 के अलावा कोई बड़ा अपग्रेड नहीं दिया जाएगा। यहां ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट दी गई है, जिनके लिए एंड्रॉयड 16 आखिरी अपडेट होगा। देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं है...

एंड्रॉयड 16 इन रियलमी फोन के लिए आखिरी बड़ा अपग्रेड होगा: - रियलमी GT 5

- रियलमी GT 5 240W

- रियलमी GT 3

- रियलमी 14x

- रियलमी 14 प्रो लाइट

- रियलमी 13 (LTE/5G)

- रियलमी 13+

- रियलमी 13 प्रो

- रियलमी 13 प्रो+

- रियलमी 12 (LTE/5G)

- रियलमी 12+

- रियलमी 12 प्रो

- रियलमी 12 प्रो+

- रियलमी 12x

- रियलमी 12 लाइट

- रियलमी नारजो 70

- रियलमी नारजो 70 प्रो

- रियलमी नारजो 70x

- रियलमी नारजो 70 टर्बो

- रियलमी नारजो N65

- रियलमी C75 4G

- रियलमी C67 4G

- रियलमी C65

- रियलमी C65 4G

- रियलमी C63 5G

- रियलमी C63

- रियलमी C61

- रियलमी P2 प्रो

- रियलमी P1

- रियलमी P1 प्रो

- रियलमी P1 स्पीड

- रियलमी नोट 60

- रियलमी नोट 60x

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह लिस्ट अपडेट पॉलिसी और पिछले रोलआउट के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि, यह सटीक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फाइनल कंफर्मेशन के लिए कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए।

रियलमी Android 16 अपडेट कब जारी करना शुरू करेगा? रियलमी ने अभी तक एंड्रॉयड 16 की रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है। हालांकि, रियलमी ने पहले ही बता दिया है कि रियलमी GT 7 प्रो वह पहला फोन होगा जिसे एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड रियलमी यूआई 7.0 अपडेट मिलेगा। इसके बाद लिस्ट में GT 7 और GT 7T भी जल्द ही शामिल हो जाएंगे।

रियलमी GT 7 सीरीज के बाद, ब्रांड GT 6 सीरीज में स्टेबल रियलमी UI 7.0 को शामिल करेगा, जिसकी शुरुआत GT 6 और GT 6T से होगी। इसके बाद यह अपडेट धीरे-धीरे अन्य एलिजिबल रियलमी फोन्स कर पहुंचेगा। डिवाइस तक पहुंचेगा। (यहां देखें पूरी लिस्ट)