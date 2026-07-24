ग्राहकों की मौज, नए हो जाएंगे 55 से ज्यादा रियलमी फोन, आ रहा लेटेस्ट अपडेट

Realme अब Realme UI को बंद करके Oppo के ColorOS पर स्विच करने की तैयारी में जुट गया है। अगर आप भी रियलमी फोन चला रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको फोन में नया कलरओएस 17 अपडेट मिलेगा या नहीं, तो यहां देखें लिस्ट

Realme अब Oppo के ColorOS पर स्विच कर रहा है। देखें आपका रियलमी फोन ColorOS 17 अपडेट के लिे एलिजिबल है या नहीं।

Realme ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि वह Realme UI को धीरे-धीरे बंद कर रहा है और पूरी तरह से Oppo के ColorOS पर स्विच करेगा। इसका मतलब है कि आने वाले रियलमी डिवाइस में ColorOS स्किन होगी, लेकिन इस बदलाव का असर मौजूदा रियलमी डिवाइस पर भी पड़ेगा। कंपनी ने घोषणा की है कि एलिजिबल पुराने रियलमी फोन्स को कलरओएस स्किन में अपग्रेड किया जाएगा। असल में, ColorOS 17 में। हालांकि, उन्होंने उन एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट जारी नहीं की है। इसलिए, हमने मौजूदा सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के आधार पर एक लिस्ट बनाई है।

इन Realme फोन्स को ColorOS 17 में अपग्रेड किया जाएगा गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, भले ही Realme, Oppo के ColorOS पर स्विच कर रहा है, लेकिन संभावना है कि वह पहले किए गए सॉफ्टवेयर वादे को पूरा करेगा। इसलिए, अपडेट पॉलिसी के आधार पर बनाई गई यह लिस्ट सही हो सकती है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

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इन स्मार्टफोन के साथ-साथ, रियलमी अपने Realme Pad 3 टैबलेट को भी Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 में अपग्रेड करेगा।

फिलहाल रियलमी ने अभी यह नहीं बताया है कि कलरओएस 17 के साथ कौन सा फोन सबसे पहले लॉन्च होगा या पुराने डिवाइस के लिए यह अपडेट कब रोलआउट किया जाएगा। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि कलरओएस 17 सबसे पहले ओप्पो के स्मार्टफोन पर देखने को मिलेगा।