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ग्राहकों की मौज, नए हो जाएंगे 55 से ज्यादा रियलमी फोन, आ रहा लेटेस्ट अपडेट

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Realme अब Realme UI को बंद करके Oppo के ColorOS पर स्विच करने की तैयारी में जुट गया है। अगर आप भी रियलमी फोन चला रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको फोन में नया कलरओएस 17 अपडेट मिलेगा या नहीं, तो यहां देखें लिस्ट

Realme ColorOS 17
Realme अब Oppo के ColorOS पर स्विच कर रहा है। देखें आपका रियलमी फोन ColorOS 17 अपडेट के लिे एलिजिबल है या नहीं।

Realme ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि वह Realme UI को धीरे-धीरे बंद कर रहा है और पूरी तरह से Oppo के ColorOS पर स्विच करेगा। इसका मतलब है कि आने वाले रियलमी डिवाइस में ColorOS स्किन होगी, लेकिन इस बदलाव का असर मौजूदा रियलमी डिवाइस पर भी पड़ेगा। कंपनी ने घोषणा की है कि एलिजिबल पुराने रियलमी फोन्स को कलरओएस स्किन में अपग्रेड किया जाएगा। असल में, ColorOS 17 में। हालांकि, उन्होंने उन एलिजिबल डिवाइस की लिस्ट जारी नहीं की है। इसलिए, हमने मौजूदा सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के आधार पर एक लिस्ट बनाई है।

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इन Realme फोन्स को ColorOS 17 में अपग्रेड किया जाएगा

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, भले ही Realme, Oppo के ColorOS पर स्विच कर रहा है, लेकिन संभावना है कि वह पहले किए गए सॉफ्टवेयर वादे को पूरा करेगा। इसलिए, अपडेट पॉलिसी के आधार पर बनाई गई यह लिस्ट सही हो सकती है। देखें लिस्ट में आपका फोन है या नहीं...

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इन स्मार्टफोन के साथ-साथ, रियलमी अपने Realme Pad 3 टैबलेट को भी Android 17 पर बेस्ड ColorOS 17 में अपग्रेड करेगा।

फिलहाल रियलमी ने अभी यह नहीं बताया है कि कलरओएस 17 के साथ कौन सा फोन सबसे पहले लॉन्च होगा या पुराने डिवाइस के लिए यह अपडेट कब रोलआउट किया जाएगा। हालांकि, यह कहा जा सकता है कि कलरओएस 17 सबसे पहले ओप्पो के स्मार्टफोन पर देखने को मिलेगा।

जो लोग सोच रहे हैं कि क्या-क्या बदलेगा, उन्हें बता दें कि कोई बड़ा बदलाव शायद ही देखने को मिले, क्योंकि Realme UI और ColorOS समान दिखते हैं। वास्तव में, दोनों कस्टम स्किन सालों से एक ही कोडबेस शेयर कर रहे हैं। तो, बदलाव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर भी, यूजर्स कुछ नए फीचर्स और चेंज की उम्मीद कर सकते हैं जो पहले केवल ColorOS के लिए थे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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