एकदम नए जैसे हो जाएंगे Realme के इतने सारे फोन, आ रहा Android 16, देखें पूरी लिस्ट

Realme स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे रियलमी स्मार्टफोन एकदम नए जैसे हो जाएंगे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रियलमी जल्द अपने कई फोन्स के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट रिलीज करने वाली है। देखें एलिजिबल फोन्स की लिस्ट

Follow Us on

Thu, 7 Aug 2025 01:17 PM

Realme स्मार्टफोन चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द ढेर सारे रियलमी स्मार्टफोन एकदम नए जैसे हो जाएंगे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रियलमी जल्द अपने कई फोन्स के लिए लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट रिलीज करने वाली है। के लिए जोर-शोर से काम कर रही है। बता दें कि गूगल आमतौर पर अक्टूबर के आसपास एंड्रॉयड ओएस का नया वर्जन रिलीज करता है, लेकिन इस साल एंड्रॉयड 16 काफी पहले, जून में ही आ गया। यह गूगल पिक्सेल के लिए पहले से ही उपलब्ध है। अब रियलमी समेत अन्य ब्रांड भी अपने एलिजिबल डिवाइसेज के लिए यह अपडेट जारी करना शुरू कर देंगे। अगर आप रियलमी का फोन चला रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके फोन में नया अपडेट मिलेगा या नहीं और नया अपडेट अपने साथ कौन-कौन से नए फीचर लेकर आएगा, तो चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

रियलमी एंड्रॉयड 16 अपडेट कब शुरू करेगा? रियलमी फोन्स के लिए एंड्रॉयड 16 अपडेट के साथ उसकी कस्टम स्किन, Realme UI 7.0 का एक नया वर्जन भी आएगा। ब्रांड ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह अगला बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट कब जारी करेगा। हालांकि, उसने हाल ही में घोषणा की थी कि रियलमी अपने फ्लैगशिप फोन्स के लिए एंड्रॉयड 16 लाने वाले पहले ब्रांडों में से एक होगा।

रियलमी GT 7 प्रो, खास तौर पर, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड रियलमी UI 7.0 अपडेट पाने वाला फोन होगा। रियलमी GT 7 और GT 7T जल्द ही एंड्रॉयड 16 की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। GT 7 सीरीज के बाद, ब्रांड GT 6 फैमिली के लिए अपडेट जारी करेगा, जिसकी शुरुआत रियलमी GT 6 और GT 6T से होगी।

रियलमी अपने फ्लैगशिप डिवाइसेज के लिए एंड्रॉयड 16 को तेजी से रोलआउट करने का वादा कर रहा है, जिसका मतलब है कि मिड-रेंज और सस्ते मॉडल्स के लिए भी यह सामान्य से ज्यादा तेजी से रोलआउट होगा। आने वाले हफ्तों में जब ब्रांड एक रोडमैप पब्लिश करेगा, तब हमें इस बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी।

कौन से रियलमी फोन एंड्रॉयड 16 अपडेट के लिए एलिजिबल हैं? रियलमी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि कौन से डिवाइस एंड्रॉयड 16 में अपग्रेड किए जाएंगे। इसलिए, यह लिस्ट मौजूदा सॉफ़्टवेयर अपडेट पॉलिसी और थोड़े अनुमान पर आधारित है।

रियलमी GT सीरीज रियलमी GT 7

रियलमी GT 7 प्रो

रियलमी GT 7 प्रो रेसिंग

रियलमी GT 7T

रियलमी GT 6

रियलमी GT 6T

रियलमी GT नियो 6

रियलमी GT नियो 6 एसई

रियलमी GT 5

रियलमी GT 5 240W

रियलमी GT 5 प्रो

रियलमी GT 3

रियलमी नंबर सीरीज रियलमी 15

रियलमी 15 प्रो

रियलमी 14

रियलमी 14 प्रो

रियलमी 14 प्रो+

रियलमी 14 प्रो लाइट

रियलमी 14x

रियलमी 14T

रियलमी 13 (LTE/5G)

रियलमी 13+

रियलमी 13 प्रो

रियलमी 13 प्रो+

रियलमी 12 (LTE/5G)

रियलमी 12+

रियलमी 12 प्रो

रियलमी 12 प्रो+

रियलमी 12 लाइट

रियलमी 12x

रियलमी नारजो सीरीज रियलमी नारजो 80 लाइट (LTE/5G)

रियलमी नारजो 80 प्रो

रियलमी नारजो 80x

रियलमी नारजो 70

रियलमी नारजो 70 प्रो

रियलमी नारजो 70x

रियलमी नारजो 70 टर्बो

रियलमी नारजो N65

रियलमी नियो सीरीज रियलमी नियो 7

रियलमी नियो 7 एसई

रियलमी नियो 7 टर्बो

रियलमी नियो 7x

रियलमी C-सीरीज रियलमी C75 (LTE/5G)

रियलमी C75x

रियलमी C73

रियलमी C71

रियलमी C67 (LTE)

रियलमी C65 (LTE/5G)

रियलमी C63 (LTE/5G)

रियलमी C61

रियलमी P-सीरीज रियलमी P3

रियलमी P3 प्रो

रियलमी P3 अल्ट्रा

रियलमी P3x

रियलमी P2 प्रो

रियलमी P1

रियलमी P1 प्रो

रियलमी P1 स्पीड

रियलमी नोट सीरीज रियलमी नोट 70T

रियलमी नोट 60

रियलमी नोट 60x

हालांकि यह एक अनौपचारिक लिस्ट है, लेकिन यह आधिकारिक लिस्ट से काफी मिलती-जुलती होनी चाहिए। आधिकारिक घोषणा होने पर हम इसे अपडेट कर देंगे।

रियलमी UI 7.0 और एंड्रॉयड 16 में क्या होगा खास? रियलमी अगले सॉफ्टवेयर अपग्रेड में एंड्रॉयड 16 के कई नए फीचर और एन्हांसमेंट शामिल करेगा, साथ ही रियलमी UI 7.0 स्किन में पेश किए गए फीचर और बदलावों को भी शामिल करेगा। इसमें एंड्रॉयड 16 का प्रोग्रेस-सेंट्रिक नोटिफिकेशन (जिसे लाइव अपडेट भी कहा जाता है) शामिल हो सकता है, जिससे बिना ऐप खोले चल रही एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकेगी। रियलमी फोन में पहले से ही "मिनी कैप्सूल" नाम का एक ऐसा ही फीचर मौजूद है, लेकिन यह सीमित कामों के साथ ही काम करता है। इसे एंड्रॉयड 16 के लाइव अपडेट के साथ जोड़ने से यह यूजर्स के लिए और भी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा।

इनमें से एक खास बात है एंड्रॉइड प्रोटेक्शन, जो सिक्योरिटी फीचर्स की एक सीरीज है, जो यूजर्स को ऑनलाइन अटैक, हार्मफुल ऐप्स, अनसेफ वेबसाइट्स, स्कैम कॉल्स और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। यह भी अपग्रेड का एक हिस्सा होगा।