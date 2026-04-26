घर को ही थिएटर बना देंगे ये स्पीकर, मिलेगा 900W तक ताबड़तोड़ साउंड, कीमत भी कम

घर में सिनेमा हॉल का मजा लेना है और दमदार साउंड वाला स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको कम बजट के ऐसे साउंडबार सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, जो घर में थिएटर जैसा साउंड दे सकते हैं। लिस्ट में देखें और तुरंत ऑर्डर करें…

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आजकल कई लोग अपने घर में ही मिनी होम थिएटर बना रहे हैं, ताकि वीकेंड पर फैमिली के साथ घर पर ही फेवरेट मूवी का मजा लिया जा सके। इससे भीड़भाड़ में जाने का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पर ही थिएटर जैसा साउंड चाहते हैं, तो आपके पास पावरफुल साउंड सिस्टम भी होना चाहिए। यहां हम आपको कुछ ऐसे स्पीकर सिस्टम बता रहे है, जो पावरफुल साउंड आउटपुट देते हैं। लिस्ट में सोनी की साउंडबार भी है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...

Boat Aavante Prime 5.1 5000D

34,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.1 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 500W का साउंड मिलता है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। यह वायरलेस साउंड सिस्टम है, जिससे अलग-अलग वायर का झंझट खत्म हो जाता है। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

GOVO GoSurround 888

42,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.2 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 625W का साउंड मिलता है। इसमें बास के लिए दो सबवूफर मिलते हैं। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

Sony HT-S20R Real 5.1ch

23,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 17,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.1 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 400W का साउंड मिलता है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

CrossBeats Blaze B2000 5.2

32,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 15,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.2 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 900W का साउंड मिलता है। इसमें भी दमदार बास के लिए दो सबवूफर मिलते हैं। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।

ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO