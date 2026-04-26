घर को ही थिएटर बना देंगे ये स्पीकर, मिलेगा 900W तक ताबड़तोड़ साउंड, कीमत भी कम
घर में सिनेमा हॉल का मजा लेना है और दमदार साउंड वाला स्पीकर सिस्टम तलाश रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यहां हम आपको कम बजट के ऐसे साउंडबार सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, जो घर में थिएटर जैसा साउंड दे सकते हैं। लिस्ट में देखें और तुरंत ऑर्डर करें…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल कई लोग अपने घर में ही मिनी होम थिएटर बना रहे हैं, ताकि वीकेंड पर फैमिली के साथ घर पर ही फेवरेट मूवी का मजा लिया जा सके। इससे भीड़भाड़ में जाने का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पर ही थिएटर जैसा साउंड चाहते हैं, तो आपके पास पावरफुल साउंड सिस्टम भी होना चाहिए। यहां हम आपको कुछ ऐसे स्पीकर सिस्टम बता रहे है, जो पावरफुल साउंड आउटपुट देते हैं। लिस्ट में सोनी की साउंडबार भी है। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा मॉडल फिट बैठ रहा है...
Boat Aavante Prime 5.1 5000D
1. Boat Aavante Prime 5.1 5000D, Cinematic Dolby Audio, 500W Signature Sound, 5.1-CH, Multiple Ports, EQ Modes & Remote, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)
34,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.1 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 500W का साउंड मिलता है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। यह वायरलेस साउंड सिस्टम है, जिससे अलग-अलग वायर का झंझट खत्म हो जाता है। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
GOVO GoSurround 888
2. GOVO GoSurround 888 | 625W,True Dolby Audio, Dual 6.5" Subwoofers with Dual Satellites,5.2 Surround Soundbar, HDMI ARC, Opt,AUX,USB, Bluetooth,3 Equalizer Modes,LED Display & Remote (Platinum Black)
42,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 9,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.2 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 625W का साउंड मिलता है। इसमें बास के लिए दो सबवूफर मिलते हैं। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
Sony HT-S20R Real 5.1ch
3. Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)
23,990 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 17,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.1 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 400W का साउंड मिलता है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
CrossBeats Blaze B2000 5.2
4. CrossBeats Blaze B2000 5.2 Dolby Home Theater Speaker 900W for TV with 2 subwoofer Satellite Speakers, soundbar for smart tv | HDMI eARC, USB & Aux | Bluetooth Sound bar Music System Home Theatre
32,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 15,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.2 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 900W का साउंड मिलता है। इसमें भी दमदार बास के लिए दो सबवूफर मिलते हैं। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे साथ दो सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है।
ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO
5. ZEBRONICS Zeb-Juke BAR 9500WS PRO Dolby 5.1 soundbar with Wireless Satellites, Dolby Audio, 525 Watts Output Power, 16.5cm subwoofer, HDMI ARC, Optical, BT v5.0, LED Display, Wall Mount and AUX,Black
48,999 एमआरपी वाला यह स्पीकर अमेजन पर 11,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। यह एक 5.1 चैनल साउंड सिस्टम है। इसमें कुल 525W का साउंड मिलता है। इसमें डोल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जिससे थिएटर की तरह ही स्टीरियो साउंड मिलता है। इस साउंड सिस्टम को आप टीवी से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ जोड़कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे साथ दो वायरलेस सैटेलाइट स्पीकर मिलते हैं, जिन्हें आप अलग-अलग दिशा में रखकर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं। दूर से बैठकर कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, औक्स-इन, एचडीएमआई (आर्क) औरे यूएसबी जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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