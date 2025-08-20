ग्राहकों को झटका, Xiaomi, Redmi और POCO के इतने सारे फोन्स में नहीं मिलेगा HyperOS 3 अपडेट, लिस्ट

अगर आप भी Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह आपके लिए काम की खबर हो सकती है। शाओमी टाइम के लोगों ने उन फोन्स की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें HyperOS 3 नहीं मिलेगा। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं

अगर आप भी Xiaomi, Redmi या फिर POCO का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो यह आपके लिए काम की खबर हो सकती है। Xiaomi Android 16 पर बेस्ड HyperOS 3 पर काम कर रहा है, जो इस महीने के अंत में बीटा रिलीज के लिए लगभग तैयार है। इसके बाद जल्द ही स्टेबल बिल्ड रिलीज होगा। यह शाओमी डिवाइसेस के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेड बताया जा रहा है, जो कई नए फीचर्स, विजुअल एलिमेंट्स, नए कस्टमाइजेशन और एन्हांसमेंट लेकर आएगा।

हाइपरओएस 3 अपडेट शाओमी, रेडमी और पोको के कई फोन और टैबलेट के लिए जारी किया जाएगा; हालांकि, कुछ लोकप्रिय मॉडल इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शाओमी टाइम के लोगों ने उन फोन्स की एक लिस्ट तैयार की है। अगर आपके पास भी शाओमी, रेडमी या फिर पोको ब्रांड का स्मार्टफोन है, तो आप यह चेक करने के लिए लिस्ट देख सकते हैं कि आपका फोन इस लिस्ट में शामिल है या नहीं।

पॉपुलर शाओमी फोन जिन्हें हाइपरओएस 3 में अपग्रेड नहीं किया जाएगा: - शाओमी 11 सीरीज पूरी शाओमी 11 सीरीज (शाओमी 11 लाइट 5G NE समेत) अब हाइपरओएस 3 समेत प्रमुख अपग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है।

- रेडमी नोट 12 सीरीज पॉपुलर मिड-रेंज सीरीज, रेडमी नोट 12 को भी हाइपरओएस 3 रोलआउट से बाहर रखा गया है।

- रेडमी K50 सीरीज (K50 अल्ट्रा को छोड़कर) पॉपुलर K50 गेमिंग सीरीज भी हाइपरओएस 3 अपग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल Redmi K50 Ultra ही इसके लिए एलिजिबल है।

- पोको M5, X5 सीरीज मिड-रेंज परफॉर्मेंस-फोकस्ड पोको M5 सीरीज और पोको X5 सीरीज मॉडल को भी हाइपरओएस 3 अपडेट नहीं मिल रहा है।

यदि आपके पास ऊपर बताए शाओमी, रेडमी या पोको फोन में से कोई भी है, तो फोन को हाइपरओएस 3 अपडेट प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

शाओमी हाइपरओएस 3 अपडेट को रोलआउट करना कब शुरू करेगा? कंपनी ने अभी तक हाइपरओएस 3 की रिलीज की तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने हाइपरओएस 2 पर काम करना बंद कर दिया है और अगले वर्जन, हाइपरओएस 3 पर काम कर रही है।