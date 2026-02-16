POCO यूजर्स खुश हो जाएं! पुराने फोन बनेंगे बिल्कुल नए, स्पीड होगी डबल, मिलेगा दमदार कैमरा, AI फीचर
POCO के इन फोन्स को जल्द Android 17 अपडेट मिलने वाला है। कंपनी ने खुद योग्य डिवाइसों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में F-Series, X-Series, M-Series, C-Series और टैबलेट को HyperOS-बेस्ड Android 17 मिलेगा।
POCO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। कंपनी जल्द कुछ पुराने फोन्स को Android 17 अपडेट देने वाला है। इस अपडेट के बाद पोको के पुराने फोन पहले से ज्यादा फ़ास्ट हो जाएंगे, साथ ही इन फोन्स को बहेतर कैमरा और जबरदस्त AI फीचर्स मिलेंगे। अगर आप POCO फोन यूज करते हैं और सोच रहे हैं कि आपका डिवाइस लेटेस्ट Android वर्जन सपोर्ट करेगा या नहीं, तो देखें ये लिस्ट।
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
POCO के इन फोन्स को मिलेगा अपडेट
POCO F-Series: POCO F8 Pro, POCO F8 Ultra, POCO F7, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F6, POCO F6 Pro
POCO X-Series: POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Max, POCO X7, POCO X7 Pro, POCO X6 Pro
POCO M-Series: POCO M8 5G, POCO M8 Pro 5G, POCO M7 4G, POCO M7 5G, POCO M7 Plus
POCO C-Series: POCO C85 4G, POCO C85 5G, POCO C71
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
POCO टैबलेट्स: POCO Pad M1, POCO Pad X1
इन सभी डिवाइसों को आने वाले समय में Android 17 के लिए अपडेट मिलेगा जो HyperOS 3 या HyperOS 4 के साथ आएगा। अपडेट का रोलआउट धीरे-धीरे होगा।
Android 17 अपडेट के बाद क्या बदलेगा
Android 17, जिसे Google ने “Cinnamon Bun” के कोडनेम के साथ विकसित किया है, स्मार्टफोन को और बेहतर परफॉर्मेंस, सुरक्षित सिस्टम और अपडेटेड UI अनुभव देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ POCO फोन में HyperOS का लेटेस्ट वर्जन भी आएगा जो Xiaomi की खास कस्टम skin है और यह Android को ज्यादा स्मूद, सिक्योर और फीचर-रिच बनाती है।
पोको के फोन अब Lock-free MessageQueue जैसी नई तकनीक का यूज करेंगे जिससे फ्रेम ड्रॉप्स कम होंगे और परफॉर्मेंस और स्मूदनेस पहले से बेहतर रहेगा। डेटा और प्राइवेसी में Android 17 पहले से साफ और अच्छी जानकारी देगा कि कौन-सी ऐप्स आपकी पर्सनल जानकारी इस्तेमाल कर रही हैं। Android 17 का डेवलपमेंट पहले ही शुरू हो गया है और Google Pixel फोन्स के लिए यह जून 2026 में स्टेबल होने की उम्मीद है।
कौन से POCO फोन को Android 17 नहीं मिलेगा
कुछ पुराने या कम-पावर वाले POCO मॉडल Android 17 अपडेट से बाहर रहेंगे, जैसे POCO M7 Pro 5G और POCO X6 5G जैसे कुछ डिवाइस जो पहले रिलीज स्पेसिफिकेशन के अनुसार Android 17 सपोर्ट के बाहर हैं। ऐसे में अगर आपका फोन Android 17 की लिस्ट में नहीं है, तो आपका फोन HyperOS 3 या Android 16-बेस्ड अपडेट तक ही सीमित रह सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।