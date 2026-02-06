परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को टक्कर देंगे ये पोको, ओप्पो फोन, पहले जिसमें इतना दमदार प्रोसेसर

संक्षेप: फ्लैगशिप मोबाइल डिवाइस के लिए MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर जनवरी में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब चिप बनाने वाली कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होगा। सबसे पहले किन फोन्स में मिलेगा, आप भी जानिए

Feb 06, 2026 02:42 pm IST

फ्लैगशिप मोबाइल डिवाइस के लिए MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर जनवरी में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब चिप बनाने वाली कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में एक इवेंट के दौरान, मीडियाटेक ने घोषणा की कि देश में आने वाले कई स्मार्टफोन इस चिपसेट से लैस होंगे, जिसमें OPPO Find X9s भी शामिल है, जिसे Q2 2026 में लॉन्च करने का टारगेट है। यह भी बताया जा रहा है कि यह कथित Poco X8 सीरीज के एक मॉडल को भी पावर देगा।

भारत में डाइमेंसिटी 9500s चिप वाले आने वाले फोन मीडियाटेक इवेंट में, पोको, ओप्पो और रियलमी ने भारत के लिए अपने डाइमेंसिटी 9500s-पावर्ड फोन कंफर्म किए। शाओमी का सब-ब्रांड Poco X8 Pro Max को इस चिप के साथ लॉन्च करेगा, जबकि OPPO Find X9s में भी फ्लैगशिप-लेवल चिपसेट होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, Realme GT 8 को भी डाइमेंसिटी 9500s प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च करने की बात कही गई है।

कहा जा रहा है कि ओप्पो भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई बाजारों में OPPO Find X9s को Q2 2026 में लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। इस बीच, Poco X8 Pro Max को भी हाल ही में एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत मिलता है।

MediaTek Dimensity 9500s की खासियत मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s ताइवानी चिपमेकर का एक फ्लैगशिप-वल 3nm चिपसेट है, जिसमें 3.73 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया एक आर्म कॉर्टेक्स-X925 अल्ट्रा कोर, तीन आर्म कॉर्टेक्स-X4 कोर र र आर्म कॉर्टेक्स-A720 कोर शामिल हैं। सीपीयू को Immortalis-G925 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि उसके नए लैगशिप चिपसेट में जेनरेटिव AI और एजेंटिक AI क्षमताओं वाला मीडियाटेक एनपीयू है।