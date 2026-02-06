Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़these poco and oppo smartphone be the first to come in india with mediatek dimensity 9500s chip
परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को टक्कर देंगे ये पोको, ओप्पो फोन, पहले जिसमें इतना दमदार प्रोसेसर

परफॉर्मेंस में अच्छे-अच्छों को टक्कर देंगे ये पोको, ओप्पो फोन, पहले जिसमें इतना दमदार प्रोसेसर

संक्षेप:

फ्लैगशिप मोबाइल डिवाइस के लिए MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर जनवरी में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब चिप बनाने वाली कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होगा। सबसे पहले किन फोन्स में मिलेगा, आप भी जानिए

Feb 06, 2026 02:42 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

फ्लैगशिप मोबाइल डिवाइस के लिए MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर जनवरी में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था, और अब चिप बनाने वाली कंपनी ने कंफर्म किया है कि यह जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में एक इवेंट के दौरान, मीडियाटेक ने घोषणा की कि देश में आने वाले कई स्मार्टफोन इस चिपसेट से लैस होंगे, जिसमें OPPO Find X9s भी शामिल है, जिसे Q2 2026 में लॉन्च करने का टारगेट है। यह भी बताया जा रहा है कि यह कथित Poco X8 सीरीज के एक मॉडल को भी पावर देगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Realme GT 8

Realme GT 8

  • checkBlue
  • check12GB RAM
  • check256GB Storage

₹52990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R Ace Edition

OnePlus 15R Ace Edition

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.83-inch Display Size
amazon-logo

₹47998

₹54999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Find X9 5G

Oppo Find X9 5G

  • checkSpace Black
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹74999

₹79999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

भारत में डाइमेंसिटी 9500s चिप वाले आने वाले फोन

मीडियाटेक इवेंट में, पोको, ओप्पो और रियलमी ने भारत के लिए अपने डाइमेंसिटी 9500s-पावर्ड फोन कंफर्म किए। शाओमी का सब-ब्रांड Poco X8 Pro Max को इस चिप के साथ लॉन्च करेगा, जबकि OPPO Find X9s में भी फ्लैगशिप-लेवल चिपसेट होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, Realme GT 8 को भी डाइमेंसिटी 9500s प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च करने की बात कही गई है।

कहा जा रहा है कि ओप्पो भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई बाजारों में OPPO Find X9s को Q2 2026 में लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। इस बीच, Poco X8 Pro Max को भी हाल ही में एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत मिलता है।

ये भी पढ़ें:घर में मिलेगा थिएटर जैसा साउंड, 380W का साउंडबार लाया ब्रांड, इतनी है कीमत
ये भी पढ़ें:Motorola लाया पॉपुलर फोन का सस्ता वेरिएंट, कीमत 19,999 रुपये; पहली सेल शुरू

MediaTek Dimensity 9500s की खासियत

मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s ताइवानी चिपमेकर का एक फ्लैगशिप-वल 3nm चिपसेट है, जिसमें 3.73 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया एक आर्म कॉर्टेक्स-X925 अल्ट्रा कोर, तीन आर्म कॉर्टेक्स-X4 कोर र र आर्म कॉर्टेक्स-A720 कोर शामिल हैं। सीपीयू को Immortalis-G925 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि उसके नए लैगशिप चिपसेट में जेनरेटिव AI और एजेंटिक AI क्षमताओं वाला मीडियाटेक एनपीयू है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro

  • check6.67-inch Display Size
  • checkAMOLED
  • checkMediaTek Dimensity 8500 Processor

₹45990

और जाने

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

18% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

मीडियाटेक का कहना है कि डाइमेंसिटी 9500s LPDDR5X रैम और UFS 4.0 ऑनबोर्ड स्टोरेज को सपोर्ट करता है। इस चिपसेट पर चलने वाले डिवाइस में 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक की WQHD+ स्क्रीन और 320-मेगापिक्सेल तक के कैमरा सेंसर हो सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.4, डुअल-सिम 5G, 4G एलटीई, बेईडौ, ग्लोनास, गैलीलियो, नैवआईसी और क्यूजेडएसएस हैं। बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए यह मीडियाटेक अल्ट्रासेव 4.0 पावर सेविंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। खास बात यह है कि मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s के स्पेसिफिकेशन्स डाइमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर से काफी मिलते-जुलते हैं, जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Oppo POCO Smartphones

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।