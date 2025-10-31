पूरे पांच तक नए जैसे रहेंगे ये ओप्पो स्मार्टफोन्स, नए फोन का है प्लान तो देखें लिस्ट

संक्षेप: OPPO का स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो यह खबर आपके काम की है। यहां हम आपको ऐसे ओप्पो फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो पांच Android ओएस अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप भी नया ओप्पो फोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें लिस्ट

OPPO का स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो यह खबर आपके काम की है। यहां हम आपको ऐसे ओप्पो फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो पांच Android ओएस अपडेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। ओप्पो अब चुनिंदा हाई-एंड डिवाइसेज के लिए पांच प्रमुख Android OS अपग्रेड तक प्रदान करती है, जिससे बार-बार स्मार्टफोन अपग्रेड की जरूरत कम हो जाती है। पिछले साल लॉन्च हुआ ओप्पो फाइंड X8, कंपनी का पहला फोन था जिसने पांच प्रमुख Android OS अपडेट का वादा किया था, और अब इतना लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट और भी फोन्स को दे रही है। हमने पांच Android OS अपडेट की गारंटी देने वाले ओप्पो स्मार्टफोन की एक लिस्ट तैयार की है। यह देखने के लिए कि क्या आपका फोन लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए एलिजिबल है, नीचे देखें लिस्ट...

ओप्पो डिवाइस की लिस्ट जिन्हें पांच प्रमुख Android OS अपडेट मिलेंगे: Oppo Find X9 (लास्ट अपडेट: Android 21) Oppo Find X9 Pro (लास्ट अपडेट: Android 21) Oppo Find X8 (लास्ट अपडेट: Android 20) Oppo Find X8 Pro (लास्ट अपडेट: Android 20) Oppo Find X8 Ultra (लास्ट अपडेट: Android 20)

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इन ओप्पो स्मार्टफोन्स को आधिकारिक तौर पर पांच Android OS अपडेट मिलने की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा, इन्हें कुल छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। Find X8 और X8 Pro को पिछले साल Android 15 के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि Find X9 सीरीज को इस साल Android 16 के साथ लॉन्च किया गया है। इसलिए, Find X9 और X9 Pro को Android 21 अपडेट भी मिलेगा।

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओप्पो रेनो 14 और रेनो 14 प्रो को भी पांच एंड्रॉयड अपग्रेड मिल सकते हैं; हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह सच है, तो हम भविष्य में और भी रेनो फोन्स में इसी अपडेट पॉलिसी के साथ आने की उम्मीद कर सकते हैं।

अपनी नई सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के साथ, ओप्पो लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करने वाले टॉप एंड्रॉयड ब्रांड्स में से एक बन गया है। यह वनप्लस, रियलमी और वीवो सहित अपने कई प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करता है, जो वर्तमान में चार ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट तक प्रदान करते हैं। हालांकि, यह अभी भी सैमसंग और गूगल से पीछे है, जो सात साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रदान करते हैं।