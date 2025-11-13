Hindustan Hindi News
खुशी से झूम उठेंगे ग्राहक, इस महीने इतने सारे ओप्पो फोन में आ रहा Android 16, लिस्ट में देखें नाम

संक्षेप: OPPO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द कई ओप्पो फोन्स में Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 अपडेट मिलने वाला है। OPPO ने नवंबर के लिए सटीक अपडेट रोडमैप और रोलआउट की सटीक तारीखों की घोषणा कर दी है।

Thu, 13 Nov 2025 02:56 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
OPPO स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द कई ओप्पो फोन्स में Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 अपडेट मिलने वाला है। ColorOS 16 का वैश्विक रोलआउट इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत OPPO Find N5 और Find X8 Pro जैसे प्रीमियम मॉडल्स से हुई थी। बाद में, इसे और भी ओप्पो फोन और टैबलेट्स तक विस्तारित किया गया। अगर आप अभी भी इस Android 16 पर बेस्ड बड़े अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, तो OPPO ने नवंबर के लिए सटीक अपडेट रोडमैप और रोलआउट की सटीक तारीखों की घोषणा कर दी है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो एक मंथली रोडमैप जारी करता है जो बताता है कि किस डिवाइस को इस महीने अपडेट मिलेगा, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह सटीक रोलआउट की तारीखों का भी खुलासा करता है। नवंबर 2025 के लिए ColorOS 16 रोलआउट प्लान इस प्रकार है:

6 नवंबर

- Oppo Find N5 – रिलीज

- Oppo Find X8 – रिलीज

- Oppo Find X8 Pro – रिलीज

11 नवंबर

- Oppo Find N3 – रिलीज

- Oppo Find N3 Flip – रिलीज

- Oppo Find Pro – रिलीज

रोडमैप के अनुसार, ओप्पो ने इन डिवाइसेज के लिए ColorOS 16 का स्टेबल रोलआउट शुरू कर दिया है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह रोलआउट अलग-अलग बैच में होता है, इसलिए हो सकता है कि अपडेट आपके फोन पर तुरंत दिखाई न दे। आप सेटिंग ऐप में सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में जाकर अपडेट की मैन्युअली चेक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की मौज, FREE में होगी स्मार्टफोन की सर्विस, मुफ्त मिलेंगी एक्सेसरीज

इस महीने और भी डिवाइस को मिलेगा ColorOS 16 अपडेट

नवंबर 2025 के ColorOS 16 रोडमैप में कुल छह डिवाइस ही लिस्टेड हैं, लेकिन इस महीने के अंत में अपडेट को और भी ओप्पो डिवाइस तक विस्तारित किया जाएगा। ऑफिशियल कम्युनिटी पोस्ट में यह भी कहा गया है कि "यह लिस्ट फाइनल नहीं है, और समय आने पर हम इसे अन्य डिवाइस के साथ अपडेट करते रहेंगे।"

ColorOS 16 ग्लोबल लॉन्च के दौरान अनाउंस ऑफिशियल रोलआउट शेड्यूल के अनुसार, अपडेट को इस महीने कई रेनो फोन और ओप्पो पैड 3 प्रो तक भी पहुंचना चाहिए।

यहां उन ओप्पो डिवाइसेस की लिस्ट दी गई है जिन्हें नवंबर में ColorOS 16 मिलेगा:

- OPPO Reno 14 Pro 5G

- OPPO Reno 14 5G

- OPPO Reno 14 5G Diwali Edition

- OPPO Reno 14F 5G

- OPPO Reno 13 Pro 5G

- OPPO Reno 13 5G

- OPPO Reno 13F 5G

- OPPO Pad 3 Pro

ध्यान रहें, चूंकि यह रोलआउट बैचों में रोलआउट होता है, इसलिए कई क्षेत्रों को यह दूसरों से पहले मिल सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका फोन इस बड़े अपग्रेड के लिए तैयार है, सुनिश्चित करें कि इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी अपडेट पेंडिंग न हो।

एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ColorOS 16, ओप्पो डिवाइसेस के लिए एक बड़ा अपग्रेड है, जो कई इम्प्रूवमेंट्स, AI एन्हांसमेंट, विजुअल अपग्रेड और कई नए फीचर्स लेकर आया है। यह एक बड़ा अपडेट है जिसका डाउनलोड साइज कई गीगाबाइट्स का है। इसलिए, अपडेट पैकेज डाउनलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि डिवाइस में पर्याप्त स्टोरेज है और इसे इंस्टॉल करने से पहले बैटरी कम से कम 40% चार्ज हो।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
