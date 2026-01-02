OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खबर: इन फोन्स को मिलेंगे तीन बड़े Android अपडेट
OnePlus ने उन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की लिस्ट शेयर की है जिन्हें तीन बड़े Android और OxygenOS अपडेट्स मिलेंगे। इसमें OnePlus 10 सीरीज, Nord 3 और OnePlus Pad सीरीज के डिवाइसेज शामिल हैं, जबकि नए मॉडल्स को अब और लंबे वक्त तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया जा रहा है।
स्मार्टफोन ब्रैंड OnePlus लंबे समय से अपने भरोसेमंद सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए पहजाना जाता है। कंपनी ना सिर्फ समय पर अपडेट रिलीज करती है, बल्कि उनमें नए फीचर्स और जरूरी इंप्रूवमेंट्स भी शामिल होते हैं। OnePlus के कई ऐसे डिवाइसेज हैं, जिनके लिए कंपनी ने तीन मेजर Android OS अपडेट्स का वादा किया है। मतलब यह है कि इन डिवाइसेज को Android के तीन नए वर्जन मिलने के साथ-साथ OxygenOS के भी तीन जेनरेशन अपग्रेड्स मिलेंगे।
अगर आप OnePlus फोन या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपका डिवाइस किस Android वर्जन तक सपोर्टेड रहेगा। हम इसकी लिस्ट लेकर आए हैं।
इन OnePlus डिवाइसेज को मिलेंगे तीन अपडेट्स
OnePlus की अपडेट पॉलिसी के हिसाब से नीचे दिए गए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स तीन बड़े Android अपडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही हम बता रहे हैं कि इनके लिए कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आखिरी अपडेट होगा।
- OnePlus 12R – आखिरी अपडेट: Android 17
- OnePlus 11R – आखिरी अपडेट: Android 16
- OnePlus 10R – आखिरी अपडेट: Android 15
- OnePlus 10T – आखिरी अपडेट: Android 15
- OnePlus Nord 3 – आखिरी अपडेट: Android 16
- OnePlus Pad – आखिरी अपडेट: Android 16
- OnePlus Pad 2 – आखिरी अपडेट: Android 17
- OnePlus Pad 3 – आखिरी अपडेट: Android 18
बता दें, यह लिस्ट खास तौर से उन डिवाइसेज तक सीमित है, जो OnePlus 10 सीरीज के बाद लॉन्च हुए हैं। Nord सीरीज में फिलहाल सिर्फ Nord 3 ही ऐसा मॉडल है जिसे तीन बड़े Android अपडेट्स मिलेंगे। वहीं, जिन डिवाइसेज को सिर्फ चीन में लॉन्च किया गया है, उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।
नए फोन्स को चार साल तक अपडेट्स
पिछले कुछ सालों में OnePlus ने अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को काफी बेहतर किया है। अब कंपनी केवल फ्लैगशिप ही नहीं, बल्कि मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए भी चार मेजर Android OS अपडेट्स का वादा कर रही है। ऐसे में नए फोन्स को लंबे वक्त तक लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे।
