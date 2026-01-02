Hindustan Hindi News
OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खबर: इन फोन्स को मिलेंगे तीन बड़े Android अपडेट

OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खबर: इन फोन्स को मिलेंगे तीन बड़े Android अपडेट

संक्षेप:

OnePlus ने उन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की लिस्ट शेयर की है जिन्हें तीन बड़े Android और OxygenOS अपडेट्स मिलेंगे। इसमें OnePlus 10 सीरीज, Nord 3 और OnePlus Pad सीरीज के डिवाइसेज शामिल हैं, जबकि नए मॉडल्स को अब और लंबे वक्त तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दिया जा रहा है।

Jan 02, 2026 09:38 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टफोन ब्रैंड OnePlus लंबे समय से अपने भरोसेमंद सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए पहजाना जाता है। कंपनी ना सिर्फ समय पर अपडेट रिलीज करती है, बल्कि उनमें नए फीचर्स और जरूरी इंप्रूवमेंट्स भी शामिल होते हैं। OnePlus के कई ऐसे डिवाइसेज हैं, जिनके लिए कंपनी ने तीन मेजर Android OS अपडेट्स का वादा किया है। मतलब यह है कि इन डिवाइसेज को Android के तीन नए वर्जन मिलने के साथ-साथ OxygenOS के भी तीन जेनरेशन अपग्रेड्स मिलेंगे।

अगर आप OnePlus फोन या टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपका डिवाइस किस Android वर्जन तक सपोर्टेड रहेगा। हम इसकी लिस्ट लेकर आए हैं।

ये भी पढ़ें:Realme के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स हुए सस्ते; ₹6000 तक की बंपर छूट

इन OnePlus डिवाइसेज को मिलेंगे तीन अपडेट्स

OnePlus की अपडेट पॉलिसी के हिसाब से नीचे दिए गए स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स तीन बड़े Android अपडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही हम बता रहे हैं कि इनके लिए कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आखिरी अपडेट होगा।

  • OnePlus 12R – आखिरी अपडेट: Android 17
  • OnePlus 11R – आखिरी अपडेट: Android 16
  • OnePlus 10R – आखिरी अपडेट: Android 15
  • OnePlus 10T – आखिरी अपडेट: Android 15
  • OnePlus Nord 3 – आखिरी अपडेट: Android 16
  • OnePlus Pad – आखिरी अपडेट: Android 16
  • OnePlus Pad 2 – आखिरी अपडेट: Android 17
  • OnePlus Pad 3 – आखिरी अपडेट: Android 18

बता दें, यह लिस्ट खास तौर से उन डिवाइसेज तक सीमित है, जो OnePlus 10 सीरीज के बाद लॉन्च हुए हैं। Nord सीरीज में फिलहाल सिर्फ Nord 3 ही ऐसा मॉडल है जिसे तीन बड़े Android अपडेट्स मिलेंगे। वहीं, जिन डिवाइसेज को सिर्फ चीन में लॉन्च किया गया है, उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

नए फोन्स को चार साल तक अपडेट्स

पिछले कुछ सालों में OnePlus ने अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी को काफी बेहतर किया है। अब कंपनी केवल फ्लैगशिप ही नहीं, बल्कि मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए भी चार मेजर Android OS अपडेट्स का वादा कर रही है। ऐसे में नए फोन्स को लंबे वक्त तक लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
