2026 में नए हो जाएंगे ये पुराने OnePlus फोन और टैब, देखें लिस्ट और तुरंत करें अपडेट

2026 में नए हो जाएंगे ये पुराने OnePlus फोन और टैब, देखें लिस्ट और तुरंत करें अपडेट

संक्षेप:

अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने कई स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए लेटेस्ट अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। देखें लिस्ट में आपको फोन है या नहीं..

Jan 01, 2026 12:23 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन या फिर टैबलेट चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। वनप्लस ने अपने कई स्मार्टफोन्स और टैबलेट के लिए लेटेस्ट अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, OxygenOS 16 का रोलआउट आसानी से और, सबसे जरूरी बात, शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। अच्छी बात यह है कि, कई डिवाइस को ऑफिशियल टाइमलाइन से पहले ही अपडेट मिल गया है। अब तक, Android 16 पर बेस्ड सॉफ्टवेयर लगभग सभी एलिजिबल फ्लैगशिप फोन के साथ-साथ कई मिड-रेंज फोन के लिए रोलआउट किया जा चुका है।

यहां, हमने OnePlus फोन और टैबलेट की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट मिलना शुरू हो गया है, जो Android 16 पर बेस्ड है। देखें लिस्ट में आपको फोन है या नहीं...

वनप्लस के उन फोन की लिस्ट जिन्हें स्टेबल OxygenOS 16 अपडेट मिलेगा:

- OnePlus Open

- OnePlus 13

- OnePlus 13R

- OnePlus 13S

- OnePlus 12

- OnePlus 12R

- OnePlus 11

- OnePlus 11R

- OnePlus Nord 5

- OnePlus Nord 4

- OnePlus Nord 3

- OnePlus Nord CE 5

- OnePlus Pad 3

- OnePlus Pad 2

वनप्लस ने ऊपर बताए गए डिवाइस के लिए OxygenOS 16 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यह रोलआउट धीरे-धीरे अलग-अलग बैचों में होता है, इसलिए सभी डिवाइस तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। जब अपडेट उपलब्ध होगा, तो आपको अपने डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपने फोन में सेटिंग्स में जाकर, सिस्टम और अपडेट पर टैप करके, सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर मैन्युअली भी अपडेट चेक कर सकते हैं।

OxygenOS 16 एक बड़ा अपग्रेड है जिसका डाउनलोड साइज कई गीगाबाइट है। OxygenOS 16 में स्मूथ अपग्रेड के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके फोन में कम से कम 5 से 6GB फ्री इंटरनल स्टोरेज और कम से कम 40% बैटरी हो। ज्यादा सुरक्षा के लिए, आप जरूरी डेटा का बैकअप बना सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
