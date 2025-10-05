सबसे कम कीमत में OnePlus के महंगे फोन और टैब, हो रही हजारों रुपये की बचत, तुरंत उठाओ फायदा
Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन और टैबलेट बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप खासतौर से OnePlus फोन या फिर टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में वनप्लस के स्मार्टफोन और टैबलेट बड़े डिस्काउंट के साथ कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
OnePlus 13R
1. OnePlus 13R | Smarter with OnePlus AI | Lifetime Display Warranty (12GB RAM, 256GB Storage Nebula Noir)
सेल में फोन 36,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.78-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट से लैस है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। इसमें 6000 एमएएच बैटरी है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है।
OnePlus Nord CE4
2. OnePlus Nord CE4 (Celadon Marble, 8GB RAM, 128GB Storage) | Lifetime Display Warranty | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 3 - Best in The Segment | 50 MP Camera with OIS
सेल में फोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 एमएएच बैटरी है।
OnePlus 13
3. OnePlus 13 | Smarter with OnePlus AI | Lifetime Display Warranty |12GB RAM 256GB Storage Black Eclipse | Official Smartphone for BGMS 2025
सेल में फोन 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 एमएएच बैटरी है।
OnePlus 13s
4. OnePlus 13s | Snapdragon® 8 Elite | Best Battery Life Ever on a Compact Phone | Lifetime Display Warranty | 12GB+256GB | Green Silk
सेल में फोन 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5850 एमएएच बैटरी है।
OnePlus Nord 5
5. OnePlus Nord 5 | Snapdragon 8s Gen 3 | Stable 144FPS Gaming | Dual 50MP Flagship Camera | Powered by OnePlus AI | 8GB + 256GB | Phantom Grey
सेल में फोन 30,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6800 एमएएच बैटरी है।
OnePlus Nord CE5
6. OnePlus Nord CE5 | Massive 7100mAh Battery | MediaTek Dimensity 8350 Apex | Powered by OnePlus AI | 8GB + 128GB | Black Infinity
सेल में फोन 23,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। फोन में डाइमेंसिटी 8350 अपेक्स चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7100 एमएएच बैटरी है।
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
7. OnePlus Nord CE4 Lite 5G (Super Silver, 8GB RAM, 128GB Storage) | Lifetime Display Warranty | 5500 mAh Battery, 80W SUPERVOOC and Reverse Charging | 50MP Camera with OIS | 120Hz AMOLED Display
सेल में फोन 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 एमएएच बैटरी है।
OnePlus Pad Lite
8. OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, Massive 11" (27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hours of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, Wi-Fi Connectivity, Aero Blue
सेल में फोन 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह साल की सबसे कीमत है। टैब 11 इंच डिस्प्ले और मीडियाटेक हीलियो G100 चिपसेट है। टैब में 9340 एमएएच बैटरी है।
OnePlus Pad 3
9. OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, OnePlus AI, 12140 mAh Battery, 16 GB RAM + 512 GB ROM WiFi, Frosted Silver
सेल में फोन 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह अब तक की सबसे कीमत है। टैब 13.2 इंच डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है। टैब में 12140 एमएएच बैटरी है।
