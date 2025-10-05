सबसे कम कीमत में OnePlus के महंगे फोन और टैब, हो रही हजारों रुपये की बचत, तुरंत उठाओ फायदा

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन और टैबलेट बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप खासतौर से OnePlus फोन या फिर टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में वनप्लस के स्मार्टफोन और टैबलेट बड़े डिस्काउंट के साथ कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...

Sun, 5 Oct 2025 07:00 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन और टैबलेट बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप खासतौर से OnePlus फोन या फिर टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में वनप्लस के स्मार्टफोन और टैबलेट बड़े डिस्काउंट के साथ कम कीमत में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...

OnePlus 13R

सेल में फोन 36,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.78-इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट से लैस है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। इसमें 6000 एमएएच बैटरी है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है।

OnePlus Nord CE4

सेल में फोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 एमएएच बैटरी है।

OnePlus 13

सेल में फोन 59,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 एमएएच बैटरी है।

OnePlus 13s

सेल में फोन 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5850 एमएएच बैटरी है।

OnePlus Nord 5

सेल में फोन 30,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। फोन में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6800 एमएएच बैटरी है।

OnePlus Nord CE5

सेल में फोन 23,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन की अब तक की सबसे कम कीमत है। फोन में डाइमेंसिटी 8350 अपेक्स चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7100 एमएएच बैटरी है।

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

सेल में फोन 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। फोन में 80W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5500 एमएएच बैटरी है।

OnePlus Pad Lite

सेल में फोन 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह साल की सबसे कीमत है। टैब 11 इंच डिस्प्ले और मीडियाटेक हीलियो G100 चिपसेट है। टैब में 9340 एमएएच बैटरी है।

OnePlus Pad 3

सेल में फोन 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह अब तक की सबसे कीमत है। टैब 13.2 इंच डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है। टैब में 12140 एमएएच बैटरी है।

इस Tablets पर भी मिल रहा बड़ा डिस्काउंट