क्या 'बेकार' हो जाएंगे इतने सारे OnePlus फोन? नहीं मिलेगा Android 17, देखें लिस्ट

वनप्लस की आधिकारिक सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी से पता चलता है कि Android का नया वर्जन सिर्फ कुछ नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन तक ही पहुंचेगा। कई पुराने मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर सपोर्ट इस साल खत्म हो जाएगा। देखें लिस्ट में आपको फोन तो नहीं है…

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अगर आप भी OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका फोन अब कभी अपडेट न हो। यह खबर आपने भी सुनी होगी कि वनप्लस ने कुछ इंटरनेशनल मार्केट में अपना कामकाज आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है, और कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह मौजूदा डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी सपोर्ट देना जारी रखेगी। इस बदलाव के तहत, कंपनी ने घोषणा की है कि Android 17 अपडेट से वनप्लस डिवाइस पर OxygenOS की जगह Oppo का ColorOS आ जाएगा। वनप्लस की आधिकारिक सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी से पता चलता है कि Android का नया वर्जन सिर्फ कुछ नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन तक ही पहुंचेगा। कई पुराने मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर सपोर्ट इस साल खत्म हो जाएगा।

oneplus coloros 17 update unsupported devices

किन डिवाइस को ColorOS 17 नहीं मिलेगा? वनप्लस की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के अनुसार, एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड कलरओएस 17, वनप्लस 10 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होगा। सीरीज में OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T और OnePlus 10R मॉडल शामिल हैं, जो मूल रूप से एंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च हुए थे, उन्हें एंड्रॉयड 17 अपडेट नहीं मिलेगा। इसलिए, ये फोन कलरओएस 17 में ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं होंगे।

वनप्लस 11R के लिए, एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 16, आखिरी प्रमुख सॉफ्टवेयर अपडेट है। वनप्लस 11R को एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया गया था।

इस साल नॉर्ड सीरीज के कुछ स्मार्टफोन का भी तय सॉफ्टवेयर सपोर्ट पीरियड खत्म हो गया है। वनप्लस Nord 3 को शुरुआत में एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च किया गया था, और ऑक्सीजनओएस 16 के साथ एंड्रॉयड 16 इसका आखिरी बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड है।

इसी तरह, वनप्लस Nord CE 4 और वनप्लस Nord CE 4 Lite को 2024 में एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 14 के साथ लॉन्च किया गया था, और अब वे अपने आखिरी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड के रूप में ऑक्सीजनओएस 16 के साथ एंड्रॉयड 16 पर चलते हैं। उन्हें कलरओएस 17 नहीं मिलेगा। टैबलेट के बीच, वनप्लस पैड और वनप्लस पैड गो को भी एंड्रॉयड 17 अपडेट नहीं मिलने की उम्मीद है।

सबसे पहले इन डिवाइस में पहुंचेगा एंड्रॉयड 17 उम्मीद है कि एंड्रॉयड 17 सबसे पहले वनप्लस 11 सीरीज जैसे फ्लैगशिप डिवाइस के लिए उपलब्ध होगा। यह OnePlus Nord 4 और Nord 5 जैसे मॉडल तक भी पहुंचेगा।

अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे क्षेत्रों में अपने कामकाज को बंद करने के तहत, वनप्लस ने कन्फर्म किया है कि वह एंड्रॉयड 17 से ऑक्सीजनओएस स्किन की जगह ओप्पो के कलरओएस का इस्तेमाल करेगा।

क्या अपडेट न मिलने से फोन बेकार हो जाएंगे? नहीं, Android अपडेट न मिलने से फोन तुरंत बेकार नहीं हो जाता। वह काम करता रहता है, लेकिन समय के साथ सुरक्षा से जुड़े खतरे बढ़ जाते हैं। दरअसल, अपडेट न मिलने पर भी कॉलिंग, मैसेजिंग, कैमरा, इंटरनेट, ज्यादातर ऐप्स सामान्य रूप से चलते रहते हैं। हार्डवेयर ठीक रहने तक फोन रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से लोग दो-चार साल या उससे भी ज्यादा समय तक अपडेट बंद होने के बाद भी फोन चलाते हैं।

हालांकि, कंपनी सिक्योरिटी पैच देना बंद कर देती है, जिससे नए वायरस और मैलवेयर के खिलाफ सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। बैंक ऐप्स, पेमेंट ऐप्स या संवेदनशील डेटा वाले कामों में थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। नए ऐप्स या उनके अपडेट पुराने Android वर्जन को सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। कुछ ऐप्स धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं या फीचर्स कम हो जाते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, प्राइवेसी फीचर्स, कैमरा सुधार आदि नई चीजें नहीं आतीं।

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