Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़These OnePlus Devices Will Get OxygenOS 16 update soon
OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन डिवाइसेज को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट

OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन डिवाइसेज को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट

संक्षेप:

OnePlus ने OxygenOS 16 का रोलआउट शुरू कर दिया है और ज्यादातर डिवाइस को अपडेट मिल चुका है। OnePlus 10 Pro, Nord CE 4 सीरीज और OnePlus Pad समेत कुछ डिवाइस को यह अपडेट जल्द मिलेगा।

Jan 05, 2026 08:28 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

  • checkMega Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹19999

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15199

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2

  • checkNimbus Gray
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹40999

और जाने

Apple IPad Mini 2024

Apple IPad Mini 2024

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

टेक कंपनी OnePlus ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OxygenOS 16 का रोलआउट तय शेड्यूल के साथ शुरू कर दिया है। कंपनी ने नवंबर की शुरुआत में इस अपडेट को रिलीज किया था और अब तक ज्यादातर एलिजिबल डिवाइसेज को यह सॉफ्टवेयर वर्जन मिल चुका है। खास बात यह है कि कुछ स्मार्टफोन्स को तय समय से पहले ही अपडेट मिल गया था, वहीं बाकी अब भी इंतजार कर रहे हैं।

सम्बंधित सुझाव

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

  • checkMega Blue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹19999

और जाने

discount

16% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15199

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2

  • checkNimbus Gray
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹40999

और जाने

Apple IPad Mini 2024

Apple IPad Mini 2024

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

कुछ ऐसे OnePlus डिवाइस हैं जो इस बड़े अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक, OxygenOS 16 का आखिरी फेज Q1 2026 में पूरा होगा। इसी दौरान कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को यह अपडेट दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:OnePlus यूजर्स के लिए बड़ी खबर: इन फोन्स को मिलेंगे तीन बड़े Android अपडेट

Q1 2026 में OxygenOS 16 पाने वाले OnePlus डिवाइस

OnePlus ने जिन डिवाइसेज को इस लास्ट फेज में शामिल किया है, उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

8% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus 256GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus 256GB

  • checkSilver
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹47998

₹51999

खरीदिये

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro

  • checkVolcanic Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66998

और जाने

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

5% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
amazon-logo

₹72999

₹76999

खरीदिये

OnePlus Nord CE 4 5G

OnePlus Nord CE 4 5G

  • checkCeladon Marble
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹24999

और जाने

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

11% OFF

OnePlus Pad

OnePlus Pad

  • checkHalo Green
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹39999

₹44999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

  • checkSilver
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹44999

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G

  • checkSilver
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹34999

₹44999

खरीदिये

  • OnePlus 10 Pro 5G
  • OnePlus Nord CE 4
  • OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
  • OnePlus Pad
  • OnePlus Pad Lite

इन पांच डिवाइसेज को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर OnePlus फोन और टैबलेट पहले ही OxygenOS 16 पर काम कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि मार्च, 2026 तक इन सभी डिवाइसेज पर अपडेट का रोलआउट पूरा कर दिया जाएगा।

अपडेट मिलने में क्यों हो सकती है देरी?

OnePlus अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स को बैच-वाइज रोलआउट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दूसरे रीजन में अपडेट जारी हो चुका है, तो जरूरी नहीं कि वह तुरंत आपके फोन पर भी आ जाए। ऐसे में कुछ दिनों या हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है।यूजर्स को अपडेट आने पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा, आप खुद भी जाकर Settings > System > System updates के साथ अपडेट चेक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:साल 2026 में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में ये रहीं बेस्ट स्मार्टफोन डील

अपडेट से पहले इन बातों का रखें ध्यान

OxygenOS 16 एक बड़ा और अहम सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, जिसका साइज लगभग 3GB से 5GB तक हो सकता है। इसलिए अपडेट डाउनलोड करने से पहले यह तय करें कि आपके डिवाइस में काम भर जरूर स्टोरेज खाली हो। साथ ही, इंस्टॉलेशन के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए फोन की बैटरी कम से कम 40 प्रतिशत चार्ज होनी चाहिए।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
OnePlus OnePlus Phone Smartphone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।