OnePlus यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन डिवाइसेज को मिलेगा OxygenOS 16 अपडेट

संक्षेप: OnePlus ने OxygenOS 16 का रोलआउट शुरू कर दिया है और ज्यादातर डिवाइस को अपडेट मिल चुका है। OnePlus 10 Pro, Nord CE 4 सीरीज और OnePlus Pad समेत कुछ डिवाइस को यह अपडेट जल्द मिलेगा।

Jan 05, 2026 08:28 pm IST

टेक कंपनी OnePlus ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर OxygenOS 16 का रोलआउट तय शेड्यूल के साथ शुरू कर दिया है। कंपनी ने नवंबर की शुरुआत में इस अपडेट को रिलीज किया था और अब तक ज्यादातर एलिजिबल डिवाइसेज को यह सॉफ्टवेयर वर्जन मिल चुका है। खास बात यह है कि कुछ स्मार्टफोन्स को तय समय से पहले ही अपडेट मिल गया था, वहीं बाकी अब भी इंतजार कर रहे हैं।

कुछ ऐसे OnePlus डिवाइस हैं जो इस बड़े अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक, OxygenOS 16 का आखिरी फेज Q1 2026 में पूरा होगा। इसी दौरान कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को यह अपडेट दिया जाएगा।

Q1 2026 में OxygenOS 16 पाने वाले OnePlus डिवाइस OnePlus ने जिन डिवाइसेज को इस लास्ट फेज में शामिल किया है, उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE 4

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite इन पांच डिवाइसेज को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर OnePlus फोन और टैबलेट पहले ही OxygenOS 16 पर काम कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि मार्च, 2026 तक इन सभी डिवाइसेज पर अपडेट का रोलआउट पूरा कर दिया जाएगा।

अपडेट मिलने में क्यों हो सकती है देरी? OnePlus अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स को बैच-वाइज रोलआउट करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दूसरे रीजन में अपडेट जारी हो चुका है, तो जरूरी नहीं कि वह तुरंत आपके फोन पर भी आ जाए। ऐसे में कुछ दिनों या हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है।यूजर्स को अपडेट आने पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा, आप खुद भी जाकर Settings > System > System updates के साथ अपडेट चेक कर सकते हैं।