OnePlus यूजर्स की मौज, 6 साल तक अपडेट रहेंगे इतने सारे फोन, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: अगर आप भी OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने कई स्मार्टफोन्स पर 6 साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रदान कर रही है। आप भी लिस्ट में देखकर पता करें कि क्या आपका फोन भी सबसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट पाने वाला है।

Fri, 24 Oct 2025 05:46 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भी OnePlus का स्मार्टफोन चला रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने कई स्मार्टफोन्स पर 6 साल तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रदान कर रही है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में वनप्लस को सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद एंड्रॉयड ब्रांड्स में से एक माना जाता है। इसकी ऑक्सीजनओएस कस्टम स्किन ढेरों फीचर्स और कस्टमाइजेशन के साथ एक साफ-सुथरा, मॉडर्न सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रदान करती है, और यह भविष्य के अपडेट के साथ और भी बेहतर होती जा रही है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, यह ब्रांड न केवल बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रदान करता है, बल्कि लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रदान करता है, खासकर अपने हालिया फ्लैगशिप और मिड-रेंज फोन्स के लिए। यह छह साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रदान करता है, जिससे डिवाइस लंबे समय तक खतरों से सुरक्षित रहता है, और साथ ही यूजर्स को बार-बार अपग्रेड करने की आवश्यकता से भी बचाता है।

यहां वनप्लस के ऐसे फोन्स की लिस्ट दी गई है, जो छह साल तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आते हैं। आप भी लिस्ट में देखकर पता करें कि क्या आपका फोन भी सबसे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट पाने वाला है।

छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एलिजिबल हैं ये वनप्लस फोन, नीचे देखें लिस्ट:

- वनप्लस 13

- वनप्लस 13R

- वनप्लस 13s

- वनप्लस नॉर्ड 5

- वनप्लस नॉर्ड 4

- वनप्लस नॉर्ड CE 5

- वनप्लस पैड 3

अगर आपका वनप्लस डिवाइस ऊपर दी गई लिस्ट में है, तो उसे लॉन्च की तारीख से छह साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे। इसका मतलब बड़े Android OS अपडेट नहीं, बल्कि सिक्योरिटी पैच से है। सिक्योरिटी अपडेट में नए फीचर या UI में बदलाव शामिल नहीं होते, लेकिन इनमें Android OS और वनप्लस डिवाइस में मौजूद खामियों के लिए पैच शामिल होते हैं, जिससे डिवाइस सुरक्षित बना रहता है।

प्रमुख अपग्रेड के लिए, लिस्ट में शामिल सभी फोन चार एंड्रॉयड ओएस अपग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, सिवाय OnePlus Pad 3 के, जो चार ओएस अपग्रेड के लिए एलिजिबल है।

लिस्ट में शामिल सभी डिवाइस Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 अपग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, जिसकी शुरुआत नवंबर में होने वाली है। यह सिर्फ एक और अपग्रेड नहीं, बल्कि एक बड़ा अपग्रेड है जो कई रोमांचक फीचर्स और ढेर सारे अपग्रेड लेकर आएगा।

