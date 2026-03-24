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Nothing यूजर्स की मौज! इन फोन्स को मिलेगा 2026 का बड़ा अपडेट; परफॉर्मेंस-बैटरी होंगे बेहतर, AI फीचर्स की आएगी बाढ़

Mar 24, 2026 06:18 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Nothing के स्मार्टफोन्स को Android 17 अपडेट मिलने वाला है यह अपडेट Google का अगला बड़ा अपडेट है जो नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद परफॉर्मेंस लेकर आएगा। जानिए कौन-कौन से फोन को मिलेगा ये:

Nothing यूजर्स की मौज! इन फोन्स को मिलेगा 2026 का बड़ा अपडेट; परफॉर्मेंस-बैटरी होंगे बेहतर, AI फीचर्स की आएगी बाढ़

अब Nothing यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Android 17 पर काम शुरू कर चुकी है, जिसे Nothing OS 5.0 के साथ पेश किया जा सकता है। Android 17 Google का अगला बड़ा अपडेट माना जा रहा है और इसमें कई नए फीचर्स आने की उम्मीद है। Android 17, Google का अगला बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा, जो नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद परफॉर्मेंस लेकर आएगा। Nothing अपने कस्टम UI यानी Nothing OS के साथ इसे पेश करेगा, जिसे इस बार Nothing OS 5.0 कहा जाएगा। ऐसे में अब यूजर्स को Android 17 का भी इंतजार है। आइये आपको बताते हैं कि कौन-कौन से Nothing फोन्स को यह अपडेट मिलेगा।

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Nothing के इन फोन्स को मिलेगा नया अपडेट

रिपोर्ट के अनुसार, ये स्मार्टफोन Android 17 अपडेट के लिए eligible हो सकते हैं:

Nothing Phone (4a)

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Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing CMF Phone 2 Pro

अगर आपका फोन इस लिस्ट में है, तो आपको Android 17 अपडेट मिलने की पूरी संभावना है।

किन फोन को नहीं मिलेगा अपडेट

इस लिस्ट में कुछ पुराने फोन शामिल नहीं हैं, जैसे:

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)

CMF Phone 1

इन डिवाइस को कंपनी पहले ही तय किए गए OS अपडेट दे चुकी है, इसलिए अब इन्हें आगे का बड़ा अपडेट नहीं मिलेगा।

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Android 17 अपडेट के बाद फोन में देखने को मिलेंगे ये बदलाव

हालांकि अभी सभी फीचर्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें बेहतर प्राइवेसी कंट्रोल, स्मूद UI, बेहतर बैटरी मैनेजमेंट और AI बेस्ड फीचर्स शामिल हो सकते हैं। Nothing अपने UI में भी कुछ खास बदलाव कर सकता है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। अपडेट आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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